Tuvalet eğitimi zamanı

Anne-babaların en zorlandığı konulardan biri tuvalet eğitimi. Doğru öğretildiği düşünülse bile bazen çocuk isteksiz davranabiliyor, anlamak istemiyor, nazlanabiliyor. Peki ne yapmalı? Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Prof. Dr. Özgür Öner’le konuştuk.

Tuvalet eğitimine ne zaman başlanır?

Genelde iki yaş civarında ama bütün çocuklar bu eğitime aynı anda hazır olmaz. Anne-baba, çocuğunu başkalarıyla kıyaslamamalı. Ayrıca çocuk hazır değilse kesinlikle başlanmamalı, çünkü o zaman süreç çok uzar ve eziyetli hale gelir.

Çocuk buna ne zaman hazır olur?

Tuvalet ihtiyacı olduğunu ifade edebiliyorsa, bezini iki saat veya daha uzun süre kuru tutabiliyorsa, lazımlığa gidip oturup kalkıyorsa, bezini çıkarıyor veya pantolonunu indirip kaldırabiliyorsa hazır demektir. Tuvalet eğitimi için, çocuğun yaşına ve zamanına da uygunsa, yaz ayları idealdir.

Eğitim sürecinde nasıl bir yol izlenmeli?

• Eğitim 3-6 ay sürer. Sürecin birkaç günde bitmesi beklenmemeli, sabırlı olunmalı.

• Başlamadan önce çocuktan, tuvalet ihtiyacı hissedince haber vermesi istenmeli. Haber verdiğinde bu davranışı övülmeli.

• Çocuğun ihtiyacını kolayca giderebileceği bir lazımlık bulundurulmalı. Gerekli durumlarda, bu işi nasıl yapacağı gösterilmeli.

• Uyku öncesi tuvalete gitmesi istenmeli.

• Çocuk zorla tuvalete oturtulmamalı. Eğitim boyunca bir düzen oluşturulmalı. Örneğin bol sıvı aldıktan 45 dakika sonra, lazımlığa oturtulup sonuca ulaşması beklenmeli.

• Sonrasında ellerini yıkaması öğretilmeli.

• Arada küçük kazalar olabileceği unutulmamalı. Altına kaçırdığında kesinlikle cezalandırılmamalı, utandırılmamalı; bunun bir kaza olduğu söylenmeli.

HADİ ANNE GİDELİM





Rafadan Tayfa

Çocukların çok sevdiği Rafadan Tayfa, eğlenceli ve öğretici bir sahne gösterisiyle sahnede.

Yer: Balıkesir-Altınoluk Amfi Tiyatro / Tarih: Yarın

Saat: 21.00 / Fiyat: 39 TL / Tel: (0266) 374 44 44





Maske yapım atölyesi

Etnolog Marion Dupeyrat ve gezgin İbrahim Yılmaz’ın 600 gün süren ve 12 ülkeyi kapsayan bisikletli seyahatlerinde öğrendiği masallar küçük ziyaretçilerle buluşuyor. Katılımcılar, bu özel hikâyelerdeki kahramanların maskelerini yaparak, kendilerini o masalların içinde bulacak.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi / Tarih: Bugün

Saat: 11.00 / Fiyat: 45 TL / Tel: (0216) 359 45 50