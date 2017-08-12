Televizyon izleyen ve izlemeyen çocuk farklı

Teknoloji bağımlılık yaşının hızla düştüğü günümüzde çocukların düşünme becerileri ve uygulama yetenekleri de hızla zayıflıyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri de çizdikleri resimler. Televizyon izleyen, tabletle veya cep telefonuyla oynayan çocuklarda dikkat sorunları, kendini ifade edememe, yaşına uygun becerileri gösterememe gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Konuyu Pedagog Aykut Akova ile konuştuk.

Teknoloji çocukların hayatında nasıl bir etki yaratıyor?

Hepimiz teknolojinin yarattığı sorunlardan şikâyet ediyor, teknolojinin olumsuz etkilerinden söz ediyoruz. Ancak hiçbirimiz teknoloji olmadan da yaşamak istemiyoruz. Anne-babanın kullandığı teknoloji ve teknolojiyi tüketme süreleri çocukları da etkiliyor. Daha anne karnında teknolojiyle tanışan çocuk, teknolojik bir dünyanın içine doğuyor. Bu nedenle teknolojiden kaçmak imkânsız. Ancak teknolojiyi doğru kullanmak gerekir ki, olumsuz etkilerden kurtulabilelim.





Nasıl olacak bu?

ABD Pediatri Birliğinin yaptığı araştırmaya göre 3 yaşından önce, günde bir saat televizyon izleyen çocuklar 7 yaşına geldiklerinde, dikkatlerinde %10’luk bir azalma meydana geliyor. 2 yaşın altında uzun süre televizyon izleyen çocuklardan ise otistik belirtiler görülebiliyor. Uzun süre televizyon izleyen çocuklarda, diğer çocuklara göre %30-40 oranında hiperaktivite ve dikkat eksikliğine yol açabiliyor. Aynı şey tablet ve cep telefonları için de geçerli. Küçük yaşlarda maruz kalınan televizyon/tablet vb. çocuklarda saldırganlığa sebep oluyor, dil gelişiminde gecikmelere sebep oluyor, motor becerilerde gerilemelere yol açıyor. Fazla televizyon izleyen çocukların içe dönük bir yapıda olduğu ve sosyal iletişim becerilerinin zayıf olduğu da bir başka araştırma sonucu.





Peki, çocukların sosyal becerilerinin yaşlarına uygun bir şekilde gelişip gelişmediğini nasıl anlayacağız?

Çocukların çizdikleri resimler bize birçok konuda fikir verir. Eğer bir çocuk yaşına uygun çizgiler çizemiyorsa, gördüklerini kâğıda aktarmakta güçlük çekiyorsa, dikkati çabuk dağılıyorsa, sebebinin büyük çoğunlukla televizyon olduğu bilinmelidir. Günde bir saatten az televizyon izleyen çocukların gördüklerini daha doğru şekilde resmettikleri, renk bilgisini kâğıda aktarabildikleri, uzaklık-yakınlık kavramlarını tespit edebildikleri gözlemlenmiştir. Günde bir saatten fazla televizyon izleyen çocukların ise kendilerini ifade etmekte zorlandıkları, özensiz davrandıkları, yaşlarına uygun çizgiler çizemedikleri, renkleri birbirine karıştırdıkları ve uzaklık-yakınlık ilişkisi kuramadıkları gözlemlenmiştir.

Ne yapılmalı?

Televizyon çocuklarımıza çok kuvvetli ve etkili mesajlar gönderiyor. Anne babalar bunun farkında olmalı ve çocuklarını televizyona esir etmemeli. Televizyon konusunda onlarla gerçekçi konuşmalar yapılmalı. Televizyonda izlediklerinin veya tablette oynadıklarının insan ürünü olduğu, apayrı bir şey olmadığı ve çoğu zaman kurgu olduğu uygun dille ona anlatılmalı.





Dikkat sorunu olmayan uyumlu bir çocuk. Günde 1 saatten az televizyon izliyor. 6 yaşında.







Hiperaktivite tedavisi gören bir çocuk. Televizyon ve tablet bağımlısı. 6 yaşında.





Tablet ve televizyon bağımlısı bir çocuk. Saldırganlık sorunu yaşıyor. 6 yaşında.





Aşırı derecede televizyon ve oyun bağımlısı çocuk. 9 yaşında.



ÇOCUĞU ÇOK TELEVİZYON İZLEYEN AİLELERE 5 ÖNERİ

· Onunla birlikte televizyon izlemeyin. Sizin izledikleriniz onun yaşına uygun olmayabilir.

· Ondan sık sık resim yapmasını isteyin.

· Onunla özel sohbetler yapın. Onu dinleyin.

· Siz de ‘teknoloji perhizi’ yapın. Rol model olun.

· Çocuğunuzla daha sık vakit geçirin.

HADİ ANNE GİDELİM

Çamlıca’da buluşalım

Bugün Pedagog Aykut Akova ile birlikte ‘Çocukların okul sorunlarıyla başa çıkma yolları’nı konuşacağız. Herkesi bekleriz.

Yer: İstanbul-Özel Yön Koleji Çamlıca Kampüsü

Tarih: Bugün

Saat: 13.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0216) 323 87 87









Kırmızı Başlıklı Kaz

Çocuklar önce tiyatro oyununu izleyecek daha sonra da ahtapot konulu buzdolabı süsü yapacak.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Yarın

Saat: 13.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67





Pepee sahnede

Çocukların sevgilisi Pepee, danslı müzikli bir gösteriyle sahnede.

Yer: İzmir-Kuşadası AVM Amfitiyatro

Tarih: Bugün

Saat: 21.00

Fiyat: 34 TL

Tel: (0256) 614 81 81





Maşa ile Koca Ayı

Çocukların çok sevdiği Maşa ile Koca Ayı eğlenceli, müzikli, bol oyunlu, şakalı bir gösteriyle sahnede.

Yer: Alanya-Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: Yarın

Saat: 21.00

Fiyat: 39 TL

Tel: (0242) 510 20 00





Haftanın kitabı

İki ayrı kitap şeklinde yayımlanan ‘Kız Çocuk Hakları Bildirgesi’ ve ‘Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi’, çocuklara haklarını ve özgürlüklerini öğretiyor.

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yazar: E. Brami-E.B. Spagnol

Tür: Resimli Öykü

Sayfa: 36

Fiyat: 8 TL





Haftanın filmi

Hepimizin her gün kullandığı ‘emoji’ler şimdi de beyazperdede. Dün gösterime giren filmde hareketli, çılgın ve eğlenceli emojilerin dünyası çocukları bekliyor.