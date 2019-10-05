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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Saldırganlığının sebebi vitamin eksikliği olabilir

5 Ekim 2019

Oxford Üniversitesi, gelişim çağındaki çocukların vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi oranlarının, onların davranışlarındaki etkilerini araştırdı. Sonuçlar şaşırtıcı: Vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediği gözlendi. Araştırmayı ve sonuçlarını inceleyen uzman eczacı Ayşen Dinçer’le konuştuk.

Saldırganlığının sebebi vitamin eksikliği olabilir

Ne söylüyor Oxford Üniversitesi araştırması?

Gelişim çağındaki çocuklarda vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi takviyesinin davranışsal etkilerini araştıran orta ve şiddetli derecede davranış bozukluğu olan 13-16 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar iki gruba ayrılmış. 12 hafta boyunca bir gruba Wellteen vitamin mineral desteği, diğer gruba ise tedaviye yönelik etkisi olmayan plasebo içeriği verilmiş. Araştırmanın sonucunda göre Wellteen vitamin mineral desteği alan çocukların davranışlarında iyileşme, plasebo grubunda ise kötüleşme görülmüş.

Peki bunun beslenmeyle nasıl bir ilişkisi var?

Araştırmayı yapan ekipten Prof. John Stein, “Beslenme yetersizliği antisosyal davranış biçimine dahil edilebilir. Dolayısıyla beslenme sorunlarını düzelttiğimizde davranışlarda düzelme de görülebilir” diyor. Yiyip içtiklerimizden yeterli vitamin, mineral ve yağ asitlerini alamadığımızda sağlığımızla ilgili sorunlar çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her birey ancak günlük 5-9 porsiyon arasında sebze-meyve tükettiğinde gerekli vitaminleri alabiliyor. Gençlerin günlük tükettiği sebze-meyve miktarıysa 1 porsiyonun bile altında; 0.7!

Türkiye’de durum nasıl?

Türkiye Beslenme Rehberi raporuna göre folik asit, A ve D vitaminleri, demir, iyot ve çinko mineralleri başta olmak üzere birçok esansiyel vitamin ve mineral alımı günlük gereksinimi karşılayamıyor. Araştırmalar özellikle ergenlik dönemindeki çocukların kahvaltıyı atladıklarını, yüksek kalorili, yağlı ve şekerli besin tükettiklerini gösteriyor; sağlıklı beslenen gençlerin oranı sadece yüzde 7. Bu nedenle testlerde vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor ve bu eksikliği takviye besinlerle gidermemiz gerekiyor.

Saldırganlığının sebebi vitamin eksikliği olabilir
Dinçer, “Türkiye’de sağlıklı beslenen gençlerin oranı sadece yüzde 7” diyor.

TEKYÖNLÜ BESLENMEDEN UZAKLAŞILMALI

Vitamin eksiklikleri nelere sebep oluyor?

Bir çocuğun vitamin-mineral rezervleri düşükse, sağlıklı beslense de onu enerjiye dönüştüremiyor. A vitamini eksikse büyüme geriliyor, çinko eksikliği hücre oluşumunu engelliyor, magnezyum eksikse çocukta antisosyal ve agresif davranışlar oluşuyor, D vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Ayrıca multivitaminlerin ve omega-3’ün çocukların zekâ gelişimini doğrudan etkilediği, sözel iletişim becerisi ve okuduğunu anlayabilme kabiliyetini de etkilediği kanıtlanmış.

Kız ve erkek çocuklarının ihtiyaçları aynı mı?

Hayır. Kız çocuklarında her ay menstrüel sikluslar nedeniyle demir ve folik asit ihtiyacı önem kazanırken, erkek çocukların maruz kaldığı oksidatif stres de likopen, koenzim Q-10 gibi antioksidanlara ihtiyacı artırıyor.

Önerileriniz neler?

Çocukların tekyönlü beslenmeden uzaklaşması ve besin çeşitliliğine yönelmesi hayati önemde. Karbonhidrat veya protein gibi tek bir besin grubu ağırlıklı beslenme, çocukların ihtiyacı olan vitaminleri almasını engelliyor. Günlük olarak karşılayamadıkları vitamin-mineralleri takviye olarak almaları da önemli. Çünkü vitamin ve mineral alımı, onları kronik hastalıklardan ve obeziteden koruyor.

ÇOCUKLARIN KAYGI SEVİYESİ NEDEN YÜKSEK?

Yapılan son araştırmalar çocukların kaygı seviyelerinin en az yetişkinler kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum da çocukların büyük endişe yaşamasına sebep oluyor. Peki, ama bunun sebebi nedir, nasıl çözülür? Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner açıklıyor…

HADİ GİDELİM

Sevimli Canavarlar Atölyesi

Bu atölyede 7-12 yaş çocuklar Türk mitolojisinin sevimli canavarlarıyla tanışıp kendi mitolojik kahramanlarını yaratacaklar.

Yer: İstanbul-Trump Art Gallery
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Saldırganlığının sebebi vitamin eksikliği olabilir

Bir bavul masal

Modern meddah Mehmet Erbil, ahşap bir bavulla müzeye girer ve anlatmaya başlar. Bavuldan çıkan kuklalar, oyuncaklar ve öyküler çocukların çok hoşuna gidecek.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: 40 TL
Tel: (0216) 359 45 50

Saldırganlığının sebebi vitamin eksikliği olabilir

Niloya Sürpriz Yumurta müzikali

Niloya yeni gösterisinde maceralar, şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara benzersiz bir eğlence sunuyor.

Yer: Diyarbakır-Öğretmenevi Konferans Salonu
Tarih: Bugün
Saat: 13.00/15.30
Fiyat: 33.50 TL
Tel: (0412) 262 29 89

Saldırganlığının sebebi vitamin eksikliği olabilir

HAFTANIN KİTABI

‘Bilgelik Okulu’ serisinin üçüncü kitabı olan ‘Özgür Kent’ çıktı. Kitap “Gerçekten özgür müsün?” sorusuna yanıt arıyor.

Yazar: Aslı Eti
Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk
Tür: Felsefe-Öykü
Sayfa: 62
Fiyatı: 16 TL

Saldırganlığının sebebi vitamin eksikliği olabilir

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