Okulun ilk günü kapıda beklemeyin

Okullar açılıyor. Okula ilk kez başlayacak çocuklar oldukça heyecanlı, anne-babalar ise onlardan daha heyecanlı. Peki, ne yapmalı, nasıl davranmalı? Uzman Psikolog Rabia Ünsaldı Köle ile konuştuk.

Okula ilk kez başlayacak çocuklara nasıl davranılmalı?



Okula yeni başlayacak çocuklar için anne babaların en büyük kaygısı, onlara okulu sevdirmek oluyor. Bunun için de çocuğun okulda neler yaşayacağını ona anlatırlar, ancak bu doğru değildir. Eğer çocuk okulla ilgili sorular sorarsa “Küçükken ben de okula gittim. Okul güzeldir. Sen de orada yeni şeyler öğreneceksin, birçok yeni arkadaşın olacak ve eğer bir şeye ihtiyacın olursa öğretmenin sana yardımcı olacak” şeklinde bilgi vermek yeterlidir. Okula ilk kez başlayacak olan çocuk yeni ortama güven hissi beslemek ve duymak ister. Anne babalara düşen görev de çocuğa güvenebileceği bir ortam olduğunu ifade etmektir. Bu noktada ailelerin, çocuklarının gidecekleri okulu, öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını beğendiklerini, özellikle öğretmenlerine güvendiklerini belirtmeleri çocukları için büyük önem taşır.





Aileler, çocukları ile birlikte okula gitmeli mi?



Eğer çocuk ilk kez okula başlıyorsa gitmelidirler. Ancak bu tüm gün boyunca çocuğu kapıda beklemek, camdan sınıfı izlemek anlamına gelmemelidir. Ayrıca, her gün okula gidilmemesine özen gösterilmelidir. Çocuğun okula gitme alışkanlığını yeni kazanacağı bu süreçte anne ya da baba ile okula gitmek gibi bir alışkanlığı yapılandırmamak önemlidir.



Peki çocuk, anne veya babasının derse girmesini isterse?



Anne ve baba derse girmemeli. Bu konuda okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle işbirliği içinde olunmalı. Okul, çocuğun ailesinden bağımsızlaştığı, bireysel ve kendine ait olan ilk sosyal çevresidir. Buraya adım atma sürecinin ebeveynle birlikte olması hem çocuğun bu bağımsızlaşma veya aileden ayrışma sürecini hem de diğer çocukların onu daha küçük ve zayıf görmesine neden olabilir. Ayrıca, bu durum diğer çocukların da okula uyum sürecini olumsuz etkileyecektir.

Okula alışmakta zorluk çeken bir çocuğa ailesi nasıl yaklaşmalı?



Çocuğu zorlandığı için endişe duyan aile öncelikle kendi endişe ve kaygılarını çocuklarına yansıtmamaya özen göstermeli. Aileler okulla ilgili olumsuz ve uzun açıklamalar yapmaktan kaçınmalılar. Çocuğun duyacağı şekilde okulla ya da çocuklarının durumu ile ilgili düşünce ve duygularını konuşmamalı. Öğretmeni ya da sınıftaki çocuklarla ilgili olumsuz söylemlerde bulunmamalı. Çocukla beraber sınıfa girmekten, tüm gün okulda beklemekten, teneffüslerde çocukla görüşmekten kaçınmalılar. Ayrıca çocuğa okul saatlerinde ya da sonrasında olumsuz ifade içeren sorular da sormamalılar. Örneğin, “Bugün seni üzen bir şey oldu mu? Çok zorlandın mı? Ağladın mı?” vb. sorulardan uzak durulmalı. Aksi halde, tüm bunlar okula alışmakta zorlanan çocuğunuzun hissettiği endişenin güçlenmesine ve uyumunun gecikmesine neden olur. Üç hafta sonunda çocuk okula alışmakta hâlâ çok zorlanıyor ve sorunlar yaşıyorsa bir uzman desteğine başvurulmalı.

ÇOCUĞUN OKULA KOLAY ALIŞMASI İÇİN 5 ÖNERİ



• Güvenini sarsacak bir şekilde, çocuğa bilgi vermeden ortadan kaybolmayın. Onun anlayacağı kısa ve net açıklamalar yapın.

• Okulda çok uzun süreler kalmayın. “Sen derse girince ben gideceğim, akşam da gelip seni alacağım” gibi sözlerle güven verebilirsiniz.

• Onu mutlaka saatinde okuldan alın. Kesinlikle yalnız kalıp, endişelenmemeli. Dersi bitince sizi kapıda görmek ona güven verecektir.

• “Okulunu, öğretmenini veya arkadaşlarını sevdin mi?” gibi sorulardan kaçının. Bunun yerine “Nasıl zaman geçirdin, bugün neler yaptın?” gibi yönlendirici olmayan sorular sorun.

• Olumlu olun, gülümseyin ve onun başarısını yüreklendirin.

HADİ ANNE GİDELİM



Origamiden mobilya tasarım atölyesi



Çocuklar kâğıtları katlayarak minik mobilyalar yapmayı öğrenecekler. Daha sonra da İstanbul Oyuncak Müzesi’ni gezecekler.



Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Bugün

Saat: 11.00

Fiyat: 40 TL

Tel: (0216) 359 45 50

Ahşap kalemlik yapıyoruz

Bu atölyede çocuklar kendi ahşap kalemliklerini tasarlayacak, sonra da ders çalışırken kullanacak.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Tavşan şapkası atölyesi

Çocuklar kendi tavşan şapkalarını tasarlayacak, farklı malzemeleri bir arada kullanarak bir eser oluşturmayı öğrenecek.

Yer: Ankara-Antares AVM

Tarih: Bugün

Saat: 15.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0312) 321 06 00

Süslü fırçalar

Ücretsiz olan bu etkinlikte çocuklar hem resim yapacak hem de doyasıya eğlenecek.

Yer: Koaceli-41 Burda AVM

Tarih: Yarın

Saat: 12.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0262) 335 55 50

HAFTANIN KİTABI

Nilay Yılmaz’ın hazırladığı ‘Yaratıcı Yaramazlık’ kitabı çocukları eğlendirirken, öykü yazmayı da öğretiyor.

Yayınevi: Altın Kitaplar

Yazar: Nilay Yılmaz

Tür: Yaratıcı Yazarlık

Sayfa: 160

Fiyat: 28 TL



