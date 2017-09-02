Okullar açılıyor, anne babalar daha kaygılı

Okulların açılmasına çok az bir süre kala çocuklar heyecanlı, veliler ise telaşlı... Peki, bu süreçte ne yapılmalı, okula nasıl hazırlanılmalı? Psikolog Serap Duygulu ile konuştuk.

Okulların açılma tarihi yaklaştıkça aileler neden kaygı yaşamaya başlar?

- Özellikle okula ilk kez başlayacak çocuklar ve aileleri kaygı yaşıyorlar. Çocukların yaşadığı kaygı da genellikle ailelerinden kaynaklı. Çünkü bazı ebeveynler endişelerini, yaşadıkları gerginlik ve stresi ister istemez çocuğuna yansıtıyor. Halbuki endişe yerine okula başlamanın getirdiği tatlı heyecanı yaşamak, çocukların da bundan keyif almasını sağlamak ve aynı zamanda motivasyonu artırmak okul yaşamında daha olumlu sonuçlar görebilmeye yardımcı olur.

Peki bunu nasıl başaracaklar?

- Eğer evde okula devam eden abi veya abla varsa, küçük kardeş için model olur. Derslerinde yardım alabilir, bu da okula başlama sürecini kolaylaştıran faktörlerden birisidir. Eğer anne-baba çocuğu doğru yönlendirirse, yıl boyunca okul yaşamı konusunda birbirlerini destekleyebilir ve motive edebilirler.

En çok hangi özelliklere sahip çocuklar sorun yaşıyor?

- Aşırı koruyucu bir ailede yetişen çocuklar... Kendi öz bakım ihtiyaçlarını giderme becerisine sahip bir çocukla, her ihtiyacı ailesi tarafından karşılanan, yemeğini hâlâ annesinin elinden yiyen, giyinirken bile yardım alan çocuk arasındaki fark tartışılmaz. Bu fark, çocuğun okula hazırlık ve okula başlama aşamalarında yaşanacakların da habercisidir.

Okula başlamadan önce yapılması gereken 5 şey

Çocukla birlikte mümkünse okul birkaç kez gezilmeli ve çocuk mutlaka öğretmeniyle tanıştırılmalı. Kırtasiye ihtiyaçları çocukla birlikte alınmalı ve onun istekleri öncelikli olmalı. Çocuğa güven verilmeli, rahatlatılmalı.

Aile kendi yaşadığı heyecan ve kaygıyı çocuğa yansıtmamalı. Çocuklar heyecanlandıkları, kaygılandıkları her sefer size bakacak ve sizin tepkilerinizi izleyecektir. Ne kadar gergin olursanız olun, sakin ve rahat görünmeniz çok önemli.

Okul çıkışında onu alacağınızdan ve yine birlikte eve gideceğinizden emin olmasını sağlayın. Bazen çocuklar, annelerinden temelli ayrıldıklarını, hep okulda kalacaklarını düşünerek kaygılanabilirler.

İlk gün çocuklar sınıflarına geçtiğinde kapı eşiğinde beklemek ya da sınıfta sıralara oturmak çok yanlış. Bu diğer çocukları da etkiler.

Çocuklar sıralarına oturduktan sonra vedalaşıp uzaklaşmalı. Çocuk üzgün olsa da birkaç dakika sonra dikkati arkadaşlarına ve öğretmenine yönelecektir.