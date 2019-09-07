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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Okula alışması için oyuna ihtiyacı var

7 Eylül 2019

Çocukların büyük kısmı bu hafta okula başlıyor. Bu süreçte anne-babalar, onlardan daha endişeli. Peki ama çocukların okul kaygısı nasıl aşılır? Psikiyatr Dr. Sabri Yurdakul, ebeveyn ve öğretmenlere sağduyu öneriyor.

Okula alışması için oyuna ihtiyacı var

Okuldan korkan çocuklara ne söylenmeli?

- Okul korkusu, o zamana kadar evden ve anneden ayrılmamış çocukların duyduğu ayrılık kaygısından kaynaklanır. Annelerinin yanında olmadığı yepyeni bir ortama giren çocuklar huzursuz ve sıkıntılı olur, evine dönmek ister. Bu gerçekleşmediğinde mutsuz olup ağlayabilirler. İlkokula başlangıç bu nedenle pek çok çocuk için zordur. Onlara karşı hem anne-babanın hem de öğretmenin anlayışlı olması, ona korkacak bir şey olmadığını söylemesi gerekiyor.

Okulu önceden ziyaret edin

 Kimi çocuklar anne veya babasının da derse girmesini istiyor. Böyle bir durumda ne yapılmalı?

- Anne-babaların özellikle ilk hafta çocuklarını okula götürmeleri, ders aralarında dışarıda bekleyip onları teneffüslerde görmeleri ve çıkışta eve birlikte dönmeleri faydalı olacaktır. Öğretmenlerin de okul korkusu olan çocuklara sevecenlikle yaklaşmaları, onları yakınlarına almaları, sohbet etmeleri ve kaygılarını anladığını söylemeleri gerekir. Korkusu çok fazla olan çocukların hemen derslere sokulmaması, bir-iki gün okul bahçesinde veya sınıfın bulunduğu koridorda vakit geçirmelerine fırsat verilmesi iyi olacaktır. Sonra arkadaşları tarafından sınıfa çağrılmaları kaygılarını yenmelerini sağlar.

 Bazı okullarda müfredat gereği hemen derse başlanıyor. Bu, çocuğun okula alışmasını engeller mi?

- İlk birkaç hafta ders yerine çocukları okula ve birbirine kaynaştıracak etkinliklere öncelik verilmeli. Ayrıca çocuk kesinlikle evden uzaklaşıyormuş duygusunu yaşamamalı. Bu nedenle anne-babalar okul başlamadan önceki günlerde okulu ziyaret etmeli, birlikte bahçede vakit geçirmeli ve birlikte kırtasiye alışverişi yaparak çocuklarına okula başlama hevesi yaşatmalılar. Karşılaştıkları insanlara çocuklarının büyüdüğünü, artık okullu olduğunu söyleyerek onların yanında övünç duygularını belirtmeleri okula gitme arzusunu artırır. Okuldan döndüğünde 10 dakika boyunca o gün neler yaptığını konuşmak da daha kolay alışmalarını sağlar.

Ağlatarak derse sokmayın

 Anne-baba ve öğretmenlere neler öneriyorsunuz?

- Anne-baba ve öğretmenlerin en sık yaptığı hataların başında çocukların korkusunu dinlemeyip ağlatarak derslere sokmaları geliyor. Bir başka hata, ilk günlerden itibaren ders çalışmaya zorlamaları. Çocukların tatilden çıkıp okula alışmaları birkaç hafta sürebilir. Bu geçiş dönemi yavaş olmalıdır. Bir diğer hata da çabuk sıkılan, anlamakta zorlanan, dersi takip edemeyen çocukların bu durumlarının göz ardı edilmesi. Bu zorlanmalar zamanında çözülmezse çocuklar okuldan ve okumaktan soğuyabilir. Bu gibi durumlarda bir an önce bir psikologdan, psikiyatrdan yardım alınmalı; öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği varsa çözülmeli.

Hadi gidelim

Dinozorlarla bir gün İlginç dinozor heykelleri, kazı alanları, yürüyüş parkurları, havuzları ve macera duvarlarıyla dolu bu parkta çocuklar çok eğlenecek.
Yer: Antalya-Dinopark
Tarih: Bugün/Yarın / Saat: Tüm gün
Fiyat: 35 TL / Tel: (0242) 815 29 39

Okula alışması için oyuna ihtiyacı var

‘Şirinler’ sahnede 7’den 70’e herkesin çok sevdiği ‘Şirinler’ karakterleri, çok özel bir sahne gösterisiyle ilk kez Türkiye’de. Gösteri sonrasında her çocuğa ‘Şirinler’ posteri hediye edilecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 12.00/14.00/16.00/18.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 40

Okula alışması için oyuna ihtiyacı var

HAFTANIN KİTABI

‘Babamın Battaniyesi’ çocuklarıyla ilgilenmeyi seven bir babanın eğlenceli öyküsünü anlatıyor. Kitap 3-7 yaş grubu çocuklar için...
Yazar: Sara Şahinkanat
Resimleyen: Ayşe İnan
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Tür: Resimli öykü / Sayfa: 40 / Fiyatı: 26 TL

Okula alışması için oyuna ihtiyacı var

Fotoğrafını çek, gönder

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.

Okula alışması için oyuna ihtiyacı var
 

 

 

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