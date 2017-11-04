 Okul çocukları ‘yemekte denge’yi öğreniyor

Günümüz çocuklarının beslenme alışkanlıkları anne-babaları çileden çıkarıyor. Anne ‘brokoli yiyeceksin’ diye diretirken, çocuk patates kızartmasından başka bir şey istemiyor. Çocuklar arasında obezitenin ve dengesiz kilo alımının arttığı bu dönemde Sabri Ülker Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir projeye imza attı. Çocukların yemekte dengeyi öğrendiği projeyi ve çocuklara sağlıklı beslenme yollarını öğretmenin püf noktalarını Sabri Ülker Vakfı Genel Müdür Begüm Mutuş ile konuştuk.

Yemekte denge nasıl bir proje?

İlköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik bir proje bu. Ana mesaj olarak “Her şeyi yiyebilirsin, önemli olan dengeyi nasıl kuracağını öğrenmendir” diyoruz. İşte bu dengeyi sağlamak için de ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okutulan Hayat Bilgisi dersinde ‘yemekte denge’yi öğretiyoruz.

Peki, proje ile ne amaçlanıyor?

‘Ağaç yaşken eğilir’ gerçeğinden hareketle, çocukların fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli, uzun bir yaşam sürdürmeleri için erken yaşta eğitimle dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca öğretmenlerde ve ebeveynlerde farkındalık yaratarak çocukların beslenme alışkanlığında davranış değişikliği oluşturabilmek ve bu konuda kültürel bir dönüşüm başlatmayı hedefliyoruz.

Çocuklar okulda ‘yemekte denge’ ile ilgili neler öğreniyor?

Temel eğitimde öğrenim gören çocuklara dengeli beslenmenin kurallarını yasaklar olmadan, oyunlarla, yaratıcı çalışmalarla eğlendirerek öğretiyor. Yemekte denge eğitimleri sayesinde çocuklar neyi ne kadar yiyeceklerini öğrenirken bir yandan da fiziksel aktivitenin önemini kavrıyor, sağlıklı kalmak için temel hijyen kurallarını benimsiyor. Bu çerçevede şu noktaları öğreniyor:

• Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek, hastalıklara yakalanmayı önlemek ve yaşam kalitesini yükseltmek için besinleri, vücudun ihtiyacı olduğu kadar ve uygun zamanlarda yemektir. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanların beslenme şekilleri de farklı olabilir.

• Sağlıklı ve aktif bir yaşam için besinlere ihtiyaç duyarız.

• Sağlıklı beslenme, “Sağlıklı Beslenme Tabağındaki besinlerin yeterli ve dengeli tüketilmesiyle olur.”

• Aktif olmak, spor yapmak sağlığımızı korur ve geliştirir.

• Sağlığımızı korumak ve aktif bir yaşam için beslenme ve hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir.

Projenin yararları ile ilgili bir araştırma var mı?

Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre Türkiye’de 0-5 yaş grubundaki çocukların yüzde 17’si olması gerekenden daha zayıf, yüzde 21’i ise olması gerekenden kilolu. Bu yaş grubunun yüzde 11’inde (bodur) beslenme yetersizliği görülüyor. 6-18 yaş grubundaki çocukların yüzde 19’su olması gerekenden daha zayıf, yüzde 7’sinde (bodur) beslenme yetersizliği görülmekte, yüzde 22’si olması gerekenden kilolu. Bu bağlamda Yemekte Denge eğitim projesi ile temel eğitimde öğrenim gören çocukların küçük yaşlarda beslenme eğitimi alması sağlayarak yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmış, sağlıklı gelecek nesiller için önemli bir adım atılıyor. 2014-2015 eğitim öğrenim yılında İstanbul, İzmir, Kayseri illerinde 150 okulda gerçekleştirilen Besin Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırmasının sonuçlarına göre çocuklar ‘yemekte denge’ eğitimini aldıktan sonra yumurta, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri ile tahıl tüketimini arttırmışlar. Aynı dönemde çocukların spor yapma sıklıklarında anlamlı bir artış olduğu dikkat çekiyor. Dolayısıyla proje, çocukların sağlıklı gelişimine büyük bir katkı yapıyor. Bu nedenle her çocuk ‘yemekte denge’ eğitimi almalıdır. Anne babalar da projeyi inceleyerek, aile içinde uygulayabilirler.

OKUL BAŞARISINI ARTTIRMANIN 5 YOLU

Çocuğunuzun okul başarısını arttırmak için Uzman Psikolog Ramazan Şimşek’e kulak verin:

• Öğretmeniyle iyi iletişim kurun.

• Ödevine müdahale etmeyin, ama mutlaka takip edin.

• Her gün az da olsa birlikte kitap okuyun.

• Düzenli çalışmayı ve planlı olmayı öğretin.

• Huzurlu ve güvenli bir ev ortamı sağlayın.

AMELİYAT OLACAK ÇOCUĞA NASIL DAVRANILIR?

HADİ ANNE GİDELİM

Harry Potter kitap tasarım atölyesi

Harry Potter müzikleriyle, kitabıyla, filmiyle Türkiye’ye geliyor. 8-13 yaşları arasındaki çocuklar için Harry Potter yaratıcı yazarlık ve kitap tasarım atölyesi düzenleniyor.

Yer: İstanbul-Zorlu PSM

Tarih: Bugün

Saat: 14.00

Fiyat: 60 TL

Tel: (0850) 222 6776

Yüz boyama ve eğlenceli balonlar

Çocuklar birbirinden eğlenceli figürleri yüz boyama tekniğiyle uygulayacak, balonlara şekil vermeyi öğrenecek.

Yer: İstanbul-Emaar Square

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 12.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0216) 547 17 17

İki bavul dolusu tiyatro

Sirkte çalışan iki palyaçonun, treni kaçırmalarıyla başlayan olaylar, bulundukları her yeri sirke çevirme becerileriyle, eğlenceli ve heyecanlı bir oyuna dönüşür.

Yer: Gaziantep-Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 3 TL

Tel: (0412) 228 79 49

Pinokyo ile sihirbaz

En büyük hayali illüzyonist olmak isteyen Pinokyo bir illüzyonistin yanında iş bulur. Birbirinden sihirli, eğlenceli ve ilginç olaylarla karşılaşır.

Yer: Ankara-Antares Sanat Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 15.30

Fiyat: 15.00

Tel: (0312) 322 13 16

HAFTANIN KİTABI

‘İşte Bu Yüksek İşlevli Otizm’ kitabı, yüksek işlevli otizmi olan ve aslında otizm tanılı tüm çocukların günlük hayatta edindikleri deneyimleri ve karşılaştıkları zorlukları anlatıyor.

Yayınevi: AAPC Publishing TR

Yazar: B. Smith Myles-E. Gagnon

Tür: Öykü

Sayfa: 28

Fiyat: 25 TL

ÇOCUKLARLA BULUŞTUK

Hürriyet Çocuk Kulübü ile 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz "Okullarda internet güvenliği ve medya okuryazarlığı" konferanslarımız devam ediyor. Binlerce çocuğa küresel çizgi film ve bilgisayar oyunları hakkında bilgiler veriyor, sosyal medyayı nasıl kullanmaları gerektiğini, televizyon izlerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Günümüz çocukları teknolojinin içine doğuyor ve artık yasaklar da hiç işe yaramıyor. Yapılması gereken, çocuklarla el ele vermek ve onlara kendilerini korumayı öğretmektir.

Bu hafta Bursa Emine Örnek Eğitim Kurumları ve Öncü Koleji öğrencileriyle buluştuk, kitaplar imzaladık, Hürriyet Çocuk Kulübü'nün çalışmalarından söz ettik. Katılan herkese çok teşekkürler. Buluşmalarımız sürecek...