 Okul çantası yük olmasın

Çocukların okula giderken yaptığı en büyük yanlışlardan biri de okul çantasına tüm ders malzemelerini doldurmak. Ağırlaşan okul çantası sadece çocuğa fiziksel zarar vermiyor, onları okuldan da soğutabiliyor. Ağır çanta taşıyan çocukların bel, sırt ve boyun ağrıları ise erken yaşlarda başlıyor. Konuyu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk ile konuştuk.

Okul çantalarının ağır olması nelere sebep oluyor?

Ağır çantalar taşımak sadece çocuklar için değil biz yetişkinler için de çok sakıncalı. Taşırken fark etmiyoruz ama ağır çantalar omurgalarımızda geçici veya kalıcı birçok hasara sebep olabiliyor.

Peki, normal ağırlık nasıl olmalı?

Önerilen, vücut ağırlığının %10’u veya 20’sini geçmeyecek bir ağırlıkta olmalı. Fakat burada çocuklar söz konusu olduğu için sadece bu ağırlıklarla da düşünmemek gerekir. Çocuklar, yetişkinler gibi ağır ağır yürümez veya hep aynı şekilde hareket etmez. Koşarlar, dururlar, zıplarlar, eğilirler. Hep bir hareket söz konusudur. Dolayısıyla her harekette ağırlık miktarı değişir. Bu durum, eğer çanta ağırsa, çocuğun ileriki yaşlarında omurgasının eskimesini, yıpranmasını hızlandırır. Bazı durumlarda ise daha çocuk yaşta halsizlik, ağrı, aktivite azlığı gibi sorunlar kendini göstermeye başlar. Bir de taşıma süresi arttıkça kaslarda spazm olur ve beraberinde de ağrılar, tutulmalar gerçekleşir. Eğer uzun dönemde tekrarlarsa, yük artışı omurlar arasındaki disklerde erken dönemde ortaya çıkan eskimelere sebep olur. Bir de ağır taşımanın skolyoz ve kamburluk yaptığına dair bir inanış var. Bu bilimsel olarak kanıtlanmadı ama hızlandırıcı faktördür.

Okul çantalarının kullanımı nasıl olmalı?

Sırt çantalarını önermiyoruz. Tek kola takılan, postacı tipi çantaları da kesinlikle önermiyoruz. Çek-çekli çantalar olabilir. Ama illa ki sırt çantası kullanılacaksa da kesinlikle ağır olmamalı, iki omza geçmeli ve sırtta ağırlığı dağıtacak çantalar olmalı. Unutmamalıyız ki sınıf arttıkça, çantanın ağırlığı da artar. Eğer çocuk beden eğitimi derslerine yeterli katılım göstermiyorsa ve spor, hayatının bir parçası değilse, gelecekte şimdi önemsiz gibi görünen birçok sorunla karşı karşıya kalacaktır.

Peki, ne yapılmalı?

Biz, çocukları bir spor dalına yönlendirirken “Stresini atsın, çok hareketli biraz oyalansın” gibi gerekçeler öne sürüyoruz. Hâlbuki sporun insan sağlığı için çok önemli olduğunun bilincinde olmalı ve çocuklara da bu bilinci aşılamalıyız. Şehir yaşamı oldukça hareketsiz geçiyor ve bu da birçok başka soruna sebep oluyor. Okula giderken sırt çantası kullanan çocukların omurgalarını çalıştıracak spor hareketleri yapmaları şarttır. Yüzme sporu en ideal olandır. Ayrıca dengeli beslenme ve düzenli uyku da çocukların vücut ve zihin sağlığı için çok önemlidir.

ÇOCUĞUN SIRT ÇANTASINI HAFİFLETECEK 5 ŞEY

-- Okulda ihtiyacı olmayan şeyleri çantasına koymayın.

-- Sırt çantasını tek omzunda taşımaması gerektiğini söyleyin.

-- Çantasına koyduğunuz suluk, beslenme çantası vb. tamamen doldurmayın.

-- Çantasının kulpunun uzun olmaması gerekir. Omzuna göre ayarlayın.

-- Sırtında çanta varken eğilip kalkmaması ve koşmaması gerektiğini söyleyin.

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Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yazar: Bilgin Adalı

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