Müzesiz kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir

Önce oyuncak, sonra da masal ve oyun müzeleri kurdu. Şimdi sıra İstanbul’a kazandırdığı Okul Müzesi’nde. Sunay Akın’la buluştuk, Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e, abaküslerden alfabe koleksiyonlarına, eğitim tarihimizin koridorlarında dolaştık.
Nereden aklınıza geldi Okul Müzesi kurmak?
- Müzeler toplumun hafızasıdır, belleğidir. Demokrasimizi, doğamızı, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi koruma konusunda sorunlar yaşıyorsak, nedeni toplumumuzda müzeciliğin yaygınlaşamamasıdır. Bütün gelişmiş ülkeler bu değerleri müzelerine borçlu. Batılı ülkeler tarih boyunca savaştılar. Ne zaman ki her şeyi müzeye dönüştürdüler, savaşların ağır sonuçlarını hatırladılar; savaşlar durdu. Avrupa ülkelerinden müzeleri kaldırırsanız aralarında yeniden savaş çıkar. Bugün müzesi olmayan ülkelerde savaş var. İşte bu nedenle aklım hep müzeciliğin gelişmesinde. Okul Müzesi de bu ihtiyaçların bir ürünü.
Peki neden bir okulun içine kurdunuz?
- Müze kurmak için maddi ve manevi yollar bulmak gerekiyor. Madem özel okullar hayli yaygın, o halde müzeciliğin gelişmesinde onlar da elini taşın altına koyabilir. Bu düşünce, bir adım oldu. Köy Enstitüleri mantığıyla yola çıkan Enstitü Koleji’yle buraya bir Okul Müzesi kazandırdık. Çünkü okullar sadece müfredatı uygulayan bir ortam olmamalı; bulunduğu semtle, kentle bütünleşebilmeli. Üstelik okul bizim hafızamıza, anılarımıza seslenen sıcak bir yuva. İşte o sıcak yuvalar müzelerle iç içe olmalı.
‘Nutuk’un ilk baskısı
ve Atatürk’ün notları
Neler var Okul Müzesi’nde?
- Eğitim tarihimizdeki okul kültüründen bir kesit sunuyoruz burada. Eski sıralardan abaküslere, kalem kutularından önlüklere, defterlerden kitaplara kadar çok önemli eserler var. Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar gidiyor müze. O dönemlerde kullanılan defterler, kitaplar, okul araç ve gereçleri var. Osmanlı döneminde kullanılan bazı eserler de var, Harf Devrimi’nden önceki döneme ait olanlar da... İzcilik köşesi de var. Çünkü eskiden eğitimin bir parçasıydı izcilik ve okullarda eğitimleri verilirdi. Bunun yanında laboratuvar araç gereçleri, kimya derslerinde kullanılan cam fanuslar, tüpler... Aklınıza gelebilecek her şey. Hatta bir de Nuh’un Gemisi şeklinde bir kütüphane var. Müzeyi gezenler burada kitap okuyabilecek.
Müze dev bir kitaplık gibi...
- Ayhan Doğan’ın tasarımıyla özellikle Köy Enstitülü yazarlarımızın kitaplarının olduğu bir kütüphane gibi tasarladık burayı. Kitapların arasında dev bir sokak hayal edin. Bütün eserler işte o sokakta sergileniyor. Örneğin bir ‘Nutuk’ köşesi yaptık, oraya da ilk baskısını koyduk. Kenarlarında Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki haritaları ve notları yer alıyor. Duvarlarda öğretmenlerin kendi elleriyle yaptıkları duvar, mevsim, rakam tabloları var. Usta bir ressamın sanat eseri kadar değerliler çünkü artık onları bulamıyoruz. Üstelik bu eserleri başka müzelerde bulabilmeniz de çok zor. Örneğin çok iyi bir alfabe koleksiyonu var burada; Cumhuriyet’in ilk yıllarında hazırlanmış alfabelerden Harf Devrimi’ne geçiş süreci ve sonraki döneme ait alfabelere kadar geniş bir koleksiyon. Anne-babalar çocuklarını da yanlarına alıp mutlaka ziyaret etsinler.
Müzesiz kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir
Önce oyuncak, sonra da masal ve oyun müzeleri kurdu. Şimdi sıra İstanbul’a kazandırdığı Okul Müzesi’nde. Sunay Akın’la buluştuk, Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e, abaküslerden alfabe koleksiyonlarına, eğitim tarihimizin koridorlarında dolaştık.
Nereden aklınıza geldi Okul Müzesi kurmak?
- Müzeler toplumun hafızasıdır, belleğidir. Demokrasimizi, doğamızı, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi koruma konusunda sorunlar yaşıyorsak, nedeni toplumumuzda müzeciliğin yaygınlaşamamasıdır. Bütün gelişmiş ülkeler bu değerleri müzelerine borçlu. Batılı ülkeler tarih boyunca savaştılar. Ne zaman ki her şeyi müzeye dönüştürdüler, savaşların ağır sonuçlarını hatırladılar; savaşlar durdu. Avrupa ülkelerinden müzeleri kaldırırsanız aralarında yeniden savaş çıkar. Bugün müzesi olmayan ülkelerde savaş var. İşte bu nedenle aklım hep müzeciliğin gelişmesinde. Okul Müzesi de bu ihtiyaçların bir ürünü.
Peki neden bir okulun içine kurdunuz?
- Müze kurmak için maddi ve manevi yollar bulmak gerekiyor. Madem özel okullar hayli yaygın, o halde müzeciliğin gelişmesinde onlar da elini taşın altına koyabilir. Bu düşünce, bir adım oldu. Köy Enstitüleri mantığıyla yola çıkan Enstitü Koleji’yle buraya bir Okul Müzesi kazandırdık. Çünkü okullar sadece müfredatı uygulayan bir ortam olmamalı; bulunduğu semtle, kentle bütünleşebilmeli. Üstelik okul bizim hafızamıza, anılarımıza seslenen sıcak bir yuva. İşte o sıcak yuvalar müzelerle iç içe olmalı.
‘Nutuk’un ilk baskısı
ve Atatürk’ün notları
Neler var Okul Müzesi’nde?
- Eğitim tarihimizdeki okul kültüründen bir kesit sunuyoruz burada. Eski sıralardan abaküslere, kalem kutularından önlüklere, defterlerden kitaplara kadar çok önemli eserler var. Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar gidiyor müze. O dönemlerde kullanılan defterler, kitaplar, okul araç ve gereçleri var. Osmanlı döneminde kullanılan bazı eserler de var, Harf Devrimi’nden önceki döneme ait olanlar da... İzcilik köşesi de var. Çünkü eskiden eğitimin bir parçasıydı izcilik ve okullarda eğitimleri verilirdi. Bunun yanında laboratuvar araç gereçleri, kimya derslerinde kullanılan cam fanuslar, tüpler... Aklınıza gelebilecek her şey. Hatta bir de Nuh’un Gemisi şeklinde bir kütüphane var. Müzeyi gezenler burada kitap okuyabilecek.
Müze dev bir kitaplık gibi...
- Ayhan Doğan’ın tasarımıyla özellikle Köy Enstitülü yazarlarımızın kitaplarının olduğu bir kütüphane gibi tasarladık burayı. Kitapların arasında dev bir sokak hayal edin. Bütün eserler işte o sokakta sergileniyor. Örneğin bir ‘Nutuk’ köşesi yaptık, oraya da ilk baskısını koyduk. Kenarlarında Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki haritaları ve notları yer alıyor. Duvarlarda öğretmenlerin kendi elleriyle yaptıkları duvar, mevsim, rakam tabloları var. Usta bir ressamın sanat eseri kadar değerliler çünkü artık onları bulamıyoruz. Üstelik bu eserleri başka müzelerde bulabilmeniz de çok zor. Örneğin çok iyi bir alfabe koleksiyonu var burada; Cumhuriyet’in ilk yıllarında hazırlanmış alfabelerden Harf Devrimi’ne geçiş süreci ve sonraki döneme ait alfabelere kadar geniş bir koleksiyon. Anne-babalar çocuklarını da yanlarına alıp mutlaka ziyaret etsinler.