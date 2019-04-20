Milli Mücadele’nin 100’üncü yılına armağan

Samsun Valiliği’nin girişimiyle hayata geçirilen, benim de mutlulukla katkıda bulunduğum çocuk kitabı ‘Kurtuluşa Giden Yol’, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluş öyküsünü konu alıyor.
Bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en heyecanlı şehri Samsun. Dünyanın dört bir yanından binlerce çocuk Samsun’a geldi. Samsun Valiliği de Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı olması sebebiyle kutlamalara büyük önem veriyor. Bu çerçevede 23 Nisan’da Samsun’da olacak çocuklara pek çok armağan hazırlandı. Bunlardan biri de ‘Kurtuluşa Giden Yol’ adlı çocuk kitabı.
Dost ülke toprakları
Samsun Valisi Osman Kaymak’ın davetiyle dahil olduğum ve büyük mutlulukla kaleme aldığım bu çalışma Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı ve kurduğu Cumhuriyet’in öyküsünü konu alıyor. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlandı. İşte kitaptan kısa bir açılış: “Bu kitapçıkta geçen olaylar tamamen gerçektir. Bir milletin doğuşunu anlatır. Avrupalı devletler, dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu topraklarını bazı gizli antlaşmalar yaparak paylaşmışlardı. Toprakları ele geçirmek için ordularını Anadolu’ya gönderdiler. Ancak Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birleşen Türk milleti, güçlü Avrupa ordularını yenmeyi başardı. Birkaç yıl sonra ise bu mazlum halk, topraklarını parçalamak isteyenlere barış dalı uzattı. Sizler bugün dost bir ülkenin topraklarındasınız.”
‘Kurtuluşa Giden Yol’daki resimleri Zafer Okur çizdi. Doğan Egmont Yayınları’ndan İrem Akkaya ve editör Keriman Güldiken titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Valilik kitapçığı bedelsiz olarak çocuklara armağan edecek. Dünyanın en güzel bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.
Çocukla doğru iletişimin 5 yolu
- ‘Sen varsın, seni önemsiyorum’: Çocuk önemsendiğini anlamalı ve hissetmeli.
- Teklik ve biriciklik: Annesi ve babası tarafından her haliyle kabul görmeli.
- Güven: Kendisine güvenildiğini hissetmeli, o da ailesine güvenmeli.
- Sevgi: Koşulsuz sevgiyi ve yürekten bağlılığı hissetmeli.
- Saygı ve sorumluluk: Saygı duyulduğunu ve onunla ilgili sorumluluk alındığını bilmeli.
Fotoğrafını çek, gönderAhmet ve Canan İstemkar’ın kızı Şevval Nil.
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HAFTANIN KİTABI
‘Kuzey Yıldızı’ göçmen çocukları anlamak için hazırlanmış bir roman. Biri tatile çıkan, diğeri de kaçak olan iki çocuğun karşılaşmasını sımsıcak bir öyküyle anlatıyor.Yayınevi: Tudem Yayınları
Yazar: Güldem Şahan / Tür: Roman
Sayfa: 136 / Fiyatı: 16 TL
Milli Mücadele’nin 100’üncü yılına armağan
Samsun Valiliği’nin girişimiyle hayata geçirilen, benim de mutlulukla katkıda bulunduğum çocuk kitabı ‘Kurtuluşa Giden Yol’, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluş öyküsünü konu alıyor.
Bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en heyecanlı şehri Samsun. Dünyanın dört bir yanından binlerce çocuk Samsun’a geldi. Samsun Valiliği de Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı olması sebebiyle kutlamalara büyük önem veriyor. Bu çerçevede 23 Nisan’da Samsun’da olacak çocuklara pek çok armağan hazırlandı. Bunlardan biri de ‘Kurtuluşa Giden Yol’ adlı çocuk kitabı.
Dost ülke toprakları
Samsun Valisi Osman Kaymak’ın davetiyle dahil olduğum ve büyük mutlulukla kaleme aldığım bu çalışma Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı ve kurduğu Cumhuriyet’in öyküsünü konu alıyor. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlandı. İşte kitaptan kısa bir açılış: “Bu kitapçıkta geçen olaylar tamamen gerçektir. Bir milletin doğuşunu anlatır. Avrupalı devletler, dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu topraklarını bazı gizli antlaşmalar yaparak paylaşmışlardı. Toprakları ele geçirmek için ordularını Anadolu’ya gönderdiler. Ancak Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birleşen Türk milleti, güçlü Avrupa ordularını yenmeyi başardı. Birkaç yıl sonra ise bu mazlum halk, topraklarını parçalamak isteyenlere barış dalı uzattı. Sizler bugün dost bir ülkenin topraklarındasınız.”
‘Kurtuluşa Giden Yol’daki resimleri Zafer Okur çizdi. Doğan Egmont Yayınları’ndan İrem Akkaya ve editör Keriman Güldiken titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Valilik kitapçığı bedelsiz olarak çocuklara armağan edecek. Dünyanın en güzel bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.
Çocukla doğru iletişimin 5 yolu
Fotoğrafını çek, gönderAhmet ve Canan İstemkar’ın kızı Şevval Nil.
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
HAFTANIN KİTABI
‘Kuzey Yıldızı’ göçmen çocukları anlamak için hazırlanmış bir roman. Biri tatile çıkan, diğeri de kaçak olan iki çocuğun karşılaşmasını sımsıcak bir öyküyle anlatıyor.Yayınevi: Tudem Yayınları
Yazar: Güldem Şahan / Tür: Roman
Sayfa: 136 / Fiyatı: 16 TL