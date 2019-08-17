Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>Masalların gücüne ihtiyacımız var
"Ömür Kurt" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Kurt" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Masalların gücüne ihtiyacımız var

17 Ağustos 2019

Türkiye’nin ilk masal festivali, 23-25 Ağustos’ta, Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde düzenleniyor. 7’den 70’e herkesin buluşacağı ücretsiz festivalin açılışını müzenin küratörü, yazar ve şair Sunay Akın yapacak. Akın’la hem bu güzel etkinliği hem de çocukları konuştuk.

Nasıl ortaya çıktı bu fikir?

Aslında masalların kendisi bir festivaldir. Çünkü her masal, hikâyenin içinde bütün duyguları tüm görkemiyle yaşatır ve sonu hep mutlu biter. Müzelerse sadece bir bilgiyi topluma sunan mekânlar olarak kalmamalı; yayınları, atölyeleri, etkinlikleri olmalı. Biz de Kartal Belediyesi Masal Müzesi Müdürü Melih Yıldız’ın önerisiyle, masalların tarihine uzanan bu mekânda bir festival yapmaya karar verdik.

Masalların gücüne ihtiyacımız var

Festivalde neler var?

Önceliğimiz elbette çocuklar! Ancak masal dinleyen çocuk, o büyülü dünyada yalnız değildir. Ya nine-dedesinden dinler ya da anne-babasından. Masallar üç kuşağı bir araya getiren birikimler. Bu festival de o sıcaklığı yaşatmalı diye düşündük. Türk masallarından dünya masallarına, masal araştırmalarından masal anlatıcılığına kadar her şey var. Çok kıymetli isimler hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik atölyeler düzenleyecek.

Masallarla çocuklara vermek istediğimiz temel mesaj ne olmalı?

Masallar, büyüklerin dünyasını çocuklara anlatmanın bir yolu. Hayatta ne varsa orada da vardır. Masallarda korku olması son dönemde eleştiriliyor. Ne yani, gerçekte korku yok mu? O da insan duygusu. Önemli olan korku içermesi değil, çocuğa bu yolla korkunun yenilebilecek bir duygu olduğunun, ona esir düşmememiz gerektiğinin anlatılması.

Masalların gücüne ihtiyacımız var

Masallar, teknoloji çağının çocuklarını etkilemeye devam ediyor mu?

Neden etmesin? Teknoloji de masallardan yararlanıyor. Bilgisayar oyunlarında da hep masal karakterleri var. Bu noktada radyoya dikkat çekmek istiyorum. Radyolar, masal anlatı kültürünün önemli araçlarından biridir ancak maalesef aileler radyoyu unuttu. Yeniden hatırlamalı! Ve evet, teknoloji çağı aileleri böldü. Masallar aileleri yeniden bir araya getirecek en iyi araç.

Nasıl olacak bu?

Anne-babalar çocuklara masal anlatmalı. Ancak bu emek ister. Örneğin o masal anlatma saatine asla ihanet edilmemeli. Bunu ödev olarak da görmemek gerekiyor, içten gelmeli. Eskiden televizyonun evleri işgal ettiğini söylüyorduk ama şimdi televizyon bile aileyi bir arada tutamıyor. Daha büyük bir tehlike var: Cep telefonları. Artık herkes kendi küçük dünyasında yalnız. Bu yalnızlığı yok edecek ve aileleri yeniden bir araya getirecek araç, masallar. İşte biz bu nedenle Masal Festivali’ni düzenliyoruz. Aileler yeniden bir araya gelsin, birbiriyle konuşsun, gülümsesin, yaşasın istiyoruz. Toplum olarak masalların gücüne ihtiyacımız var.

Masalların gücüne ihtiyacımız var

OYUNCAK ATÖLYELERİ, KUKLA GÖSTERİLERİ, ŞARKILAR...

Kartal Belediyesi Masal Müzesi Müdürü Melih Yıldız, festival içeriğini şöyle anlatıyor: “Üç gün boyunca hem çocuklar için etkinlikler hem de yetişkinlere yönelik söyleşiler planladık. Tamamen ücretsiz olan festivalde Sunay Akın, Levent Üzümcü, Koray Avcı Çakman, Ceren Kerimoğlu, Sevinç Erbulak, Şermin Yaşar gibi isimler yetişkinlerle buluşacak. Mehmet Erbil’in oyunları, Gönül Yeprem’in şarkıları, masal anlatıları, oyuncak atölyeleri, kukla oyunları gibi pek çok etkinlik de çocukları bekliyor.”

Masalların gücüne ihtiyacımız var

CİLT HASTALIKLARI NEDEN KAYNAKLANIR?

Sedef, egzama, vitiligo gibi cilt hastalıklarının bağışıklık sistemiyle nasıl bir ilişkisi var. 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızın bu haftaki konuğu Eczacı Reyhan Aliusta...

X
Ömür Kurt Ömür KurtTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Yemekler ef-sa-neKoray GünyaşarYemekler ef-sa-ne!17.08.2019
Türkiye’nin en iyi iki-üç şefinden biriVedat MİLORTürkiye’nin en iyi iki-üç şefinden biri17.08.2019
Bir kadın için çocuklarını sildi, şimdi özür diliyorGüzin AblaBir kadın için çocuklarını sildi, şimdi özür diliyor17.08.2019
Sevgili öğretmenim ‘Malazgirt’Fatih ÇEKİRGESevgili öğretmenim ‘Malazgirt’17.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.