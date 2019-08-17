Masalların gücüne ihtiyacımız var

Türkiye’nin ilk masal festivali, 23-25 Ağustos’ta, Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde düzenleniyor. 7’den 70’e herkesin buluşacağı ücretsiz festivalin açılışını müzenin küratörü, yazar ve şair Sunay Akın yapacak. Akın’la hem bu güzel etkinliği hem de çocukları konuştuk.
Nasıl ortaya çıktı bu fikir?
Aslında masalların kendisi bir festivaldir. Çünkü her masal, hikâyenin içinde bütün duyguları tüm görkemiyle yaşatır ve sonu hep mutlu biter. Müzelerse sadece bir bilgiyi topluma sunan mekânlar olarak kalmamalı; yayınları, atölyeleri, etkinlikleri olmalı. Biz de Kartal Belediyesi Masal Müzesi Müdürü Melih Yıldız’ın önerisiyle, masalların tarihine uzanan bu mekânda bir festival yapmaya karar verdik.
Festivalde neler var?
Önceliğimiz elbette çocuklar! Ancak masal dinleyen çocuk, o büyülü dünyada yalnız değildir. Ya nine-dedesinden dinler ya da anne-babasından. Masallar üç kuşağı bir araya getiren birikimler. Bu festival de o sıcaklığı yaşatmalı diye düşündük. Türk masallarından dünya masallarına, masal araştırmalarından masal anlatıcılığına kadar her şey var. Çok kıymetli isimler hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik atölyeler düzenleyecek.
Masallarla çocuklara vermek istediğimiz temel mesaj ne olmalı?
Masallar, büyüklerin dünyasını çocuklara anlatmanın bir yolu. Hayatta ne varsa orada da vardır. Masallarda korku olması son dönemde eleştiriliyor. Ne yani, gerçekte korku yok mu? O da insan duygusu. Önemli olan korku içermesi değil, çocuğa bu yolla korkunun yenilebilecek bir duygu olduğunun, ona esir düşmememiz gerektiğinin anlatılması.
Masallar, teknoloji çağının çocuklarını etkilemeye devam ediyor mu?
Neden etmesin? Teknoloji de masallardan yararlanıyor. Bilgisayar oyunlarında da hep masal karakterleri var. Bu noktada radyoya dikkat çekmek istiyorum. Radyolar, masal anlatı kültürünün önemli araçlarından biridir ancak maalesef aileler radyoyu unuttu. Yeniden hatırlamalı! Ve evet, teknoloji çağı aileleri böldü. Masallar aileleri yeniden bir araya getirecek en iyi araç.
Nasıl olacak bu?
Anne-babalar çocuklara masal anlatmalı. Ancak bu emek ister. Örneğin o masal anlatma saatine asla ihanet edilmemeli. Bunu ödev olarak da görmemek gerekiyor, içten gelmeli. Eskiden televizyonun evleri işgal ettiğini söylüyorduk ama şimdi televizyon bile aileyi bir arada tutamıyor. Daha büyük bir tehlike var: Cep telefonları. Artık herkes kendi küçük dünyasında yalnız. Bu yalnızlığı yok edecek ve aileleri yeniden bir araya getirecek araç, masallar. İşte biz bu nedenle Masal Festivali’ni düzenliyoruz. Aileler yeniden bir araya gelsin, birbiriyle konuşsun, gülümsesin, yaşasın istiyoruz. Toplum olarak masalların gücüne ihtiyacımız var.
OYUNCAK ATÖLYELERİ, KUKLA GÖSTERİLERİ, ŞARKILAR...
Kartal Belediyesi Masal Müzesi Müdürü Melih Yıldız, festival içeriğini şöyle anlatıyor: “Üç gün boyunca hem çocuklar için etkinlikler hem de yetişkinlere yönelik söyleşiler planladık. Tamamen ücretsiz olan festivalde Sunay Akın, Levent Üzümcü, Koray Avcı Çakman, Ceren Kerimoğlu, Sevinç Erbulak, Şermin Yaşar gibi isimler yetişkinlerle buluşacak. Mehmet Erbil’in oyunları, Gönül Yeprem’in şarkıları, masal anlatıları, oyuncak atölyeleri, kukla oyunları gibi pek çok etkinlik de çocukları bekliyor.”
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Masalların gücüne ihtiyacımız var
Türkiye’nin ilk masal festivali, 23-25 Ağustos’ta, Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde düzenleniyor. 7’den 70’e herkesin buluşacağı ücretsiz festivalin açılışını müzenin küratörü, yazar ve şair Sunay Akın yapacak. Akın’la hem bu güzel etkinliği hem de çocukları konuştuk.
Nasıl ortaya çıktı bu fikir?
Aslında masalların kendisi bir festivaldir. Çünkü her masal, hikâyenin içinde bütün duyguları tüm görkemiyle yaşatır ve sonu hep mutlu biter. Müzelerse sadece bir bilgiyi topluma sunan mekânlar olarak kalmamalı; yayınları, atölyeleri, etkinlikleri olmalı. Biz de Kartal Belediyesi Masal Müzesi Müdürü Melih Yıldız’ın önerisiyle, masalların tarihine uzanan bu mekânda bir festival yapmaya karar verdik.
Festivalde neler var?
Önceliğimiz elbette çocuklar! Ancak masal dinleyen çocuk, o büyülü dünyada yalnız değildir. Ya nine-dedesinden dinler ya da anne-babasından. Masallar üç kuşağı bir araya getiren birikimler. Bu festival de o sıcaklığı yaşatmalı diye düşündük. Türk masallarından dünya masallarına, masal araştırmalarından masal anlatıcılığına kadar her şey var. Çok kıymetli isimler hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik atölyeler düzenleyecek.
Masallarla çocuklara vermek istediğimiz temel mesaj ne olmalı?
Masallar, büyüklerin dünyasını çocuklara anlatmanın bir yolu. Hayatta ne varsa orada da vardır. Masallarda korku olması son dönemde eleştiriliyor. Ne yani, gerçekte korku yok mu? O da insan duygusu. Önemli olan korku içermesi değil, çocuğa bu yolla korkunun yenilebilecek bir duygu olduğunun, ona esir düşmememiz gerektiğinin anlatılması.
Masallar, teknoloji çağının çocuklarını etkilemeye devam ediyor mu?
Neden etmesin? Teknoloji de masallardan yararlanıyor. Bilgisayar oyunlarında da hep masal karakterleri var. Bu noktada radyoya dikkat çekmek istiyorum. Radyolar, masal anlatı kültürünün önemli araçlarından biridir ancak maalesef aileler radyoyu unuttu. Yeniden hatırlamalı! Ve evet, teknoloji çağı aileleri böldü. Masallar aileleri yeniden bir araya getirecek en iyi araç.
Nasıl olacak bu?
Anne-babalar çocuklara masal anlatmalı. Ancak bu emek ister. Örneğin o masal anlatma saatine asla ihanet edilmemeli. Bunu ödev olarak da görmemek gerekiyor, içten gelmeli. Eskiden televizyonun evleri işgal ettiğini söylüyorduk ama şimdi televizyon bile aileyi bir arada tutamıyor. Daha büyük bir tehlike var: Cep telefonları. Artık herkes kendi küçük dünyasında yalnız. Bu yalnızlığı yok edecek ve aileleri yeniden bir araya getirecek araç, masallar. İşte biz bu nedenle Masal Festivali’ni düzenliyoruz. Aileler yeniden bir araya gelsin, birbiriyle konuşsun, gülümsesin, yaşasın istiyoruz. Toplum olarak masalların gücüne ihtiyacımız var.
OYUNCAK ATÖLYELERİ, KUKLA GÖSTERİLERİ, ŞARKILAR...
Kartal Belediyesi Masal Müzesi Müdürü Melih Yıldız, festival içeriğini şöyle anlatıyor: “Üç gün boyunca hem çocuklar için etkinlikler hem de yetişkinlere yönelik söyleşiler planladık. Tamamen ücretsiz olan festivalde Sunay Akın, Levent Üzümcü, Koray Avcı Çakman, Ceren Kerimoğlu, Sevinç Erbulak, Şermin Yaşar gibi isimler yetişkinlerle buluşacak. Mehmet Erbil’in oyunları, Gönül Yeprem’in şarkıları, masal anlatıları, oyuncak atölyeleri, kukla oyunları gibi pek çok etkinlik de çocukları bekliyor.”
CİLT HASTALIKLARI NEDEN KAYNAKLANIR?
Sedef, egzama, vitiligo gibi cilt hastalıklarının bağışıklık sistemiyle nasıl bir ilişkisi var. 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızın bu haftaki konuğu Eczacı Reyhan Aliusta...