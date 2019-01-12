 Kitap bir uyku ilacı mı

“Çocuğumla her gece uyumadan önce kitap okuyoruz” sözünü siz de benim gibi sıkça duyuyor muşunuz? Peki, ya “Kitap okurken çok uykum geliyor, okuyamıyorum” sözünü? Çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen anne babalar, okuma saatlerini uyku öncesine koymakla doğru mu yapıyor? Prof. Dr. Haluk Yavuzer ile konuştuk.
Çocuklara yalnızca uyumadan önce kitap okumak doğru mu?
Hayır, değil. Kitap okuma alışkanlığının temelinde iki koşul vardır: Biri okuma sabrı, diğeri ise okuma zevki. ‘Okuma kültürü’ denilen bu iki alışkanlık da ailede ve okulda kazanılır. Dolayısıyla kitap okumayı sınırlı bir uykuya geçiş aracı olarak yorumlamak yeterli değildir. Çünkü kitap okumak bir ilgidir ve bu ilginin, yani alışkanlığın geliştirilmesi için süreklilik kazanması gerekir.
Nasıl?
Çocuğa sadece uykuya giderken kitap okunuyorsa ve bu ‘mevzi bir eyleme’ dönüştüyse çocuğun uykusu getirir, ancak bunu bütün güne yaydığımız takdirde getirmez. Bir bebeğe uyumadan önce ‘uykusu gelsin diye’ kitap okunmasında hiçbir sakınca yoktur, ama yaş ilerledikçe durum değişmeli, kitap okumak ‘uykuya geçiş süreci’nin dışına çıkmalıdır. Çocuğun gündüz oyunla veya diğer etkinliklerle birlikte kitap okuması da teşvik edilmelidir. Burada önemli olan şey çocuğun kitap okuma ilgisini geliştirmektir. Okuma ilgisinin gerçekleştirilmesi için ise olayı uykuya bağlı bir etkinlik şeklinde düşünmemek gerekiyor. Çünkü kitap zihin gücünün bir gübresidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir etkinliktir bu. Dolayısıyla anne babanın ve öğretmenin amacı, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak olmalıdır.
Peki, çocuklara bu alışkanlık nasıl kazandırılır?
- Lene Mayer-Skumanz “Dünyada olup bitenlerin tümü çocuk kitaplarına konu olmaya elverişlidir. Sevgi, açlık, aşk ve ölüm gibi… Önemli olan bunların nasıl yazıldığıdır.” der. Dolayısıyla önce bunun farkına varmalıyız. Eğer çocuğa bir konu iyi anlatılırsa, çocuk okuma zevkini keşfedecektir.
- Her çocuk taklit ederek öğrenir. Yani bir çocuğun karşısında okuyan bir anne görmesiyle, annesini televizyon karşısında görmesi arasında fark vardır. Anne-baba ve öğretmen çocuğun taklit edeceği bir model olmalıdır.
- Çocuk bebeklikten itibaren kitaba dokunmalı, anne-baba televizyonu kapatmalı, çocuğa kitap okurken bunu zevkini birlikte yaşamalıdır.
- Bir çocuğun okuma zevkini sosyo-ekonomik ve kültürel koşulları belirler. Bu koşullar iyileştirildiğinde okuma eylemi, kültürel bir alışkanlık olarak hayatımıza girer.
- Anne-baba ve öğretmen kitapçılara çocukla birlikte gitmeli, çocuğun kendi kitap seçimini yapmasını sağlamalı.
Hadi gidelim
Adana’da buluşalım
Bugün 14.00-16.00 saatleri arasında, Doğan Egmont Yayınları’nda olacağız. Kitaplarımızla birlikte çocukları ve anne babaları bekliyoruz.
Yer: Adana-Tüyap Kitap Fuarı
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0322) 256 90 90
Pepee ile sevmek zamanı
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı ve bol kahkahalı bir gösteriyle sahnede. Bu gösterinin konusu ise ‘Toprak Anamız Anadolu!’
Yer: İstanbul-Fenerbahçe Düşyeri
Tarih: Bugün
Saat: 17.00
Fiyat: 35 TL
Tel: (0216) 700 10 83
Pinokyo sahnede
Yediden yetmiş yediye herkesin sevdiği Pinokyo hikâyesi yepyeni bir uyarlama ile sahnede.
Yer: İzmir-Sahne Tozu Tiyatrosu
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: 23,50 TL
Tel: (0232) 445 20 33
Neşeli notalar
Gönül Yeprem’in “Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar” temalı çocuk konserini kaçırmayın. Üstelik konser sonrasında muhteşem bir müze gezisi de çocuklarınızı ve sizi bekliyor.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Maşa ile Koca Ayı
Çocuklar onların maceralarına bayılıyor. Maşa ile Koca Ayı, yepyeni bir oyunla tiyatro sahnesinde.
Yer: Ankara-MEB Şura Salonu
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: 45 TL
Tel: (0312) 413 38 50
Haftanın kitabı
Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesindeki bir ağaçta büyüyen sincap Fındık’ın su sıcacık hikâyesine çocuklar bayılacak.
Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk
Yazar: Nazlı Deniz Güler
Tür: Hikâye
Sayfa: 86
Fiyat: 9 TL
Kitap bir uyku ilacı mı?
“Çocuğumla her gece uyumadan önce kitap okuyoruz” sözünü siz de benim gibi sıkça duyuyor muşunuz? Peki, ya “Kitap okurken çok uykum geliyor, okuyamıyorum” sözünü? Çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen anne babalar, okuma saatlerini uyku öncesine koymakla doğru mu yapıyor? Prof. Dr. Haluk Yavuzer ile konuştuk.
Çocuklara yalnızca uyumadan önce kitap okumak doğru mu?
Hayır, değil. Kitap okuma alışkanlığının temelinde iki koşul vardır: Biri okuma sabrı, diğeri ise okuma zevki. ‘Okuma kültürü’ denilen bu iki alışkanlık da ailede ve okulda kazanılır. Dolayısıyla kitap okumayı sınırlı bir uykuya geçiş aracı olarak yorumlamak yeterli değildir. Çünkü kitap okumak bir ilgidir ve bu ilginin, yani alışkanlığın geliştirilmesi için süreklilik kazanması gerekir.
Nasıl?
Çocuğa sadece uykuya giderken kitap okunuyorsa ve bu ‘mevzi bir eyleme’ dönüştüyse çocuğun uykusu getirir, ancak bunu bütün güne yaydığımız takdirde getirmez. Bir bebeğe uyumadan önce ‘uykusu gelsin diye’ kitap okunmasında hiçbir sakınca yoktur, ama yaş ilerledikçe durum değişmeli, kitap okumak ‘uykuya geçiş süreci’nin dışına çıkmalıdır. Çocuğun gündüz oyunla veya diğer etkinliklerle birlikte kitap okuması da teşvik edilmelidir. Burada önemli olan şey çocuğun kitap okuma ilgisini geliştirmektir. Okuma ilgisinin gerçekleştirilmesi için ise olayı uykuya bağlı bir etkinlik şeklinde düşünmemek gerekiyor. Çünkü kitap zihin gücünün bir gübresidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir etkinliktir bu. Dolayısıyla anne babanın ve öğretmenin amacı, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak olmalıdır.
Peki, çocuklara bu alışkanlık nasıl kazandırılır?
Hadi gidelim
Adana’da buluşalım
Bugün 14.00-16.00 saatleri arasında, Doğan Egmont Yayınları’nda olacağız. Kitaplarımızla birlikte çocukları ve anne babaları bekliyoruz.
Yer: Adana-Tüyap Kitap Fuarı
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0322) 256 90 90
Pepee ile sevmek zamanı
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı ve bol kahkahalı bir gösteriyle sahnede. Bu gösterinin konusu ise ‘Toprak Anamız Anadolu!’
Yer: İstanbul-Fenerbahçe Düşyeri
Tarih: Bugün
Saat: 17.00
Fiyat: 35 TL
Tel: (0216) 700 10 83
Pinokyo sahnede
Yediden yetmiş yediye herkesin sevdiği Pinokyo hikâyesi yepyeni bir uyarlama ile sahnede.
Yer: İzmir-Sahne Tozu Tiyatrosu
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: 23,50 TL
Tel: (0232) 445 20 33
Neşeli notalar
Gönül Yeprem’in “Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar” temalı çocuk konserini kaçırmayın. Üstelik konser sonrasında muhteşem bir müze gezisi de çocuklarınızı ve sizi bekliyor.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Maşa ile Koca Ayı
Çocuklar onların maceralarına bayılıyor. Maşa ile Koca Ayı, yepyeni bir oyunla tiyatro sahnesinde.
Yer: Ankara-MEB Şura Salonu
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: 45 TL
Tel: (0312) 413 38 50
Haftanın kitabı
Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesindeki bir ağaçta büyüyen sincap Fındık’ın su sıcacık hikâyesine çocuklar bayılacak.
Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk
Yazar: Nazlı Deniz Güler
Tür: Hikâye
Sayfa: 86
Fiyat: 9 TL