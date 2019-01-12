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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Kitap bir uyku ilacı mı?

12 Ocak 2019

“Çocuğumla her gece uyumadan önce kitap okuyoruz” sözünü siz de benim gibi sıkça duyuyor muşunuz? Peki, ya “Kitap okurken çok uykum geliyor, okuyamıyorum” sözünü? Çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen anne babalar, okuma saatlerini uyku öncesine koymakla doğru mu yapıyor? Prof. Dr. Haluk Yavuzer ile konuştuk.

Çocuklara yalnızca uyumadan önce kitap okumak doğru mu?

Hayır, değil. Kitap okuma alışkanlığının temelinde iki koşul vardır: Biri okuma sabrı, diğeri ise okuma zevki. ‘Okuma kültürü’ denilen bu iki alışkanlık da ailede ve okulda kazanılır. Dolayısıyla kitap okumayı sınırlı bir uykuya geçiş aracı olarak yorumlamak yeterli değildir. Çünkü kitap okumak bir ilgidir ve bu ilginin, yani alışkanlığın geliştirilmesi için süreklilik kazanması gerekir.
Kitap bir uyku ilacı mı
Nasıl?

Çocuğa sadece uykuya giderken kitap okunuyorsa ve bu ‘mevzi bir eyleme’ dönüştüyse çocuğun uykusu getirir, ancak bunu bütün güne yaydığımız takdirde getirmez. Bir bebeğe uyumadan önce ‘uykusu gelsin diye’ kitap okunmasında hiçbir sakınca yoktur, ama yaş ilerledikçe durum değişmeli, kitap okumak ‘uykuya geçiş süreci’nin dışına çıkmalıdır. Çocuğun gündüz oyunla veya diğer etkinliklerle birlikte kitap okuması da teşvik edilmelidir. Burada önemli olan şey çocuğun kitap okuma ilgisini geliştirmektir. Okuma ilgisinin gerçekleştirilmesi için ise olayı uykuya bağlı bir etkinlik şeklinde düşünmemek gerekiyor. Çünkü kitap zihin gücünün bir gübresidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir etkinliktir bu. Dolayısıyla anne babanın ve öğretmenin amacı, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak olmalıdır.
Kitap bir uyku ilacı mı

Peki, çocuklara bu alışkanlık nasıl kazandırılır?

  • Lene Mayer-Skumanz “Dünyada olup bitenlerin tümü çocuk kitaplarına konu olmaya elverişlidir. Sevgi, açlık, aşk ve ölüm gibi… Önemli olan bunların nasıl yazıldığıdır.” der. Dolayısıyla önce bunun farkına varmalıyız. Eğer çocuğa bir konu iyi anlatılırsa, çocuk okuma zevkini keşfedecektir.
  • Her çocuk taklit ederek öğrenir. Yani bir çocuğun karşısında okuyan bir anne görmesiyle, annesini televizyon karşısında görmesi arasında fark vardır. Anne-baba ve öğretmen çocuğun taklit edeceği bir model olmalıdır.
  • Çocuk bebeklikten itibaren kitaba dokunmalı, anne-baba televizyonu kapatmalı, çocuğa kitap okurken bunu zevkini birlikte yaşamalıdır.
  • Bir çocuğun okuma zevkini sosyo-ekonomik ve kültürel koşulları belirler. Bu koşullar iyileştirildiğinde okuma eylemi, kültürel bir alışkanlık olarak hayatımıza girer.
  • Anne-baba ve öğretmen kitapçılara çocukla birlikte gitmeli, çocuğun kendi kitap seçimini yapmasını sağlamalı.

 

Hadi gidelim

 

Adana’da buluşalım

Kitap bir uyku ilacı mı
Bugün 14.00-16.00 saatleri arasında, Doğan Egmont Yayınları’nda olacağız. Kitaplarımızla birlikte çocukları ve anne babaları bekliyoruz.

Yer: Adana-Tüyap Kitap Fuarı

Tarih: Bugün

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0322) 256 90 90

 

Pepee ile sevmek zamanı

 

Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı ve bol kahkahalı bir gösteriyle sahnede. Bu gösterinin konusu ise ‘Toprak Anamız Anadolu!’

Kitap bir uyku ilacı mı
 

Yer: İstanbul-Fenerbahçe Düşyeri

Tarih: Bugün

Saat: 17.00

Fiyat: 35 TL

Tel: (0216) 700 10 83

 

Pinokyo sahnede

 

Yediden yetmiş yediye herkesin sevdiği Pinokyo hikâyesi yepyeni bir uyarlama ile sahnede.

 Kitap bir uyku ilacı mı

Yer: İzmir-Sahne Tozu Tiyatrosu

Tarih: Bugün

Saat: 14.00

Fiyat: 23,50 TL

Tel: (0232) 445 20 33

 

Neşeli notalar

 

Gönül Yeprem’in “Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar” temalı çocuk konserini kaçırmayın. Üstelik konser sonrasında muhteşem bir müze gezisi de çocuklarınızı ve sizi bekliyor.

Kitap bir uyku ilacı mı
 

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 50 TL

Tel: (0216) 359 45 50

 

Maşa ile Koca Ayı

 Kitap bir uyku ilacı mı

Çocuklar onların maceralarına bayılıyor. Maşa ile Koca Ayı, yepyeni bir oyunla tiyatro sahnesinde.

Yer: Ankara-MEB Şura Salonu

Tarih: Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: 45 TL

Tel: (0312) 413 38 50

 

 

Haftanın kitabı

 

Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesindeki bir ağaçta büyüyen sincap Fındık’ın su sıcacık hikâyesine çocuklar bayılacak.
Kitap bir uyku ilacı mı

Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk

Yazar: Nazlı Deniz Güler

Tür: Hikâye

Sayfa:  86

Fiyat: 9 TL

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