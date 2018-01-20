Karneyi bırakın, tatile bakın

Karne alan çocuklara ve velilere önerileriniz neler?

Notlar önemlidir ancak çaba daha önemlidir. Notlar önemsiz demek değerlendirme önemsiz anlamına gelebilir ki bu doğru değildir. Eğer bir çocuk kötü notlar alıyorsa, bu durumun nedenleri objektif bir gözle değerlendirilmelidir. Olası nedenler belirlendikten sonra çocuğun da katılımı ile çözüm yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Çözüm yöntemi seçildikten sonra yöntemin başarısını değerlendirecek ölçütler belirlenir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Sorunu yok saymak çocuğa yardımcı olmayacaktır. Eğer başarı ölçütleri doğru belirlenirse çocuğun da çalışma motivasyonu artacaktır.





Yarıyıl tatilinde çocuklara ödev verilmeli mi?

Yarıyıl tatilinde ödev verilmesi faydalı olabilir. Birçok öğrenci bu dönemde daha az stresli bir şekilde eksiklerini tamamlama fırsatı bulabilir. Eksiklerini tamamlayan çocuklar ikinci yarıyıla daha istekli ve hazır şekilde başlayabilirler. Ödevin niteliği ve ağırlığı önemlidir. Aşırı fazla, çocuğun dinlenmesine imkân vermeyecek ödevler yapıcı olmayacaktır. İdeali, her bir öğrencinin eksikliklerine veya ilgilerine karşılık gelecek, kişiselleştirilmiş bir çalışma ve ödev programı olmasıdır.

Çocuğun dersleri kötüyse ne söylenmeli?

Aşırı eleştirel, aşağılayıcı, tehdit edici tepkiler, çocuğa küsmek gibi davranışlar yapıcı değildir. Yapılması gereken, ilk önce çocuğun başarı beklentisini, başarı tanımını öğrenmektir. Daha sonra buna ulaşılamamışsa bunun nedenleri incelenmelidir. Daha önce başarılı olup ders başarısı düşen bir çocukla dersleri her zaman kötü giden bir çocuğa aynı programı, değerlendirmeyi veya yorumu yapmak doğru olmayacaktır. Ailelerin yapması gereken, çocuklarının desteğe ihtiyacı olup olmadığını, bu desteğin nasıl verilebileceğini çocukla beraber sakin bir şekilde değerlendirmektir. Çocuğun ailesinin ona olan sevgisinin karşılıksız olduğunu her zaman hissetmesi gerektiği unutulmamalıdır.



Tatil için ailelere önerileriniz neler?

Tatil güzeldir! Yarıyıl tatili kısa olduğu için, yaz tatili kadar öğrencilerin rahatlayabildiği bir dönem değildir. Okula ara verilmesinin sebebi, çocukların dinlenmesine fırsat verilmesidir. Bu nedenle, tatilde çocuğun dinlenmesine, zevk aldığı faaliyetlerle uğraşmasına, gezmesine, izin ve destek vermek gerekir. Eğer, yukarıda belirtildiği şekilde yapılan bir performans değerlendirmesi sonucunda çocuğun daha fazla çalışması veya akademik destek alması gerektiğine karar verilmişse, o zaman bu program uygulanmalıdır. Tatil programlarının çocuğun ikinci dönem için gerekli enerjiyi toplamasına izin verecek şekilde ayarlanması önemlidir. Kitap okuma, okul veya tatil dönemi fark etmeden her zaman desteklenmesi gereken bir faaliyettir.

YARIYIL TATİLİ İÇİN 5 ÖNERİ



Yarıyıl tatili okul zamanının en güzel zamanlarından biri… Tatilde çocuklar bunları yapsın:



• Bırakın çocuklar bol bol dinlensin, istedikleri şeyleri yapsın.

• Sinemaya, tiyatroya gitsin, oyun oynasın, gezsin.

• Bol bol kitap okusunlar. Kitap okumak onlara çok iyi gelecektir.

• Çeşitli etkinliklere gitsinler, sosyalleşebilecekleri ortamlarda bulunsunlar.

• Eğer mümkünse ailece bir geziye çıkmak, onları çok mutlu edecektir.

ÇOCUKLA SEYAHATİN PÜF NOKTALARI NELER?