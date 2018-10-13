IQ’yu, notları boş verin, çocuğun doğasını keşfedin

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz’ın yazdığı ‘Ebeveyn Benim’ adlı kitap, mizaç modellerine göre ebeveyn ve çocuk ilişkilerini masaya yatırıyor. Çocukla doğru iletişimin yolunun, onun mizacını tanımaktan geçtiğini söyleyen uzmanlar “Anne babalar en çok çocuklarının IQ’su ve notları üzerinde duruyor, ama önemli olan onların doğasını keşfetmektir” diyor.
Aynı evde büyüyen iki farklı kardeş
Çocuk yetiştirmek konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle son yıllarda blogger anneler başta olmak üzere pek çok kişi çocuk yetiştirmekle ilgili reçeteler öne sürüyor. Oysaki çocuk yetiştirmenin yalnız ve tek bir yolu yok. Aynı ekonomik ve sosyal koşullarda aynı ev ortamında büyüyen iki kardeşin başarı oranının farklı olabildiği epey örnek var. O halde sadece ‘reçete’ gibi sunulan önerilerle çocuk yetiştirmek yeterli değil. Prof. Dr. Selçuk ve Dr. Yılmaz işte bu gerçekten hareketle çocukların mizaç özelliklerinden yola çıkarak önce onları tanımamız gerektiğini belirtiyor.
Dokuz ayrı mizaç türü var
Günümüz anne babalarının ezici çoğunluğu çocuklarının IQ’sunun kaç olduğunu merak ediyor, ders ve karne notlarıyla ilgileniyor, ama onun hangi mizaca sahip olduğunu pek önemsemiyor. Oysaki araştırmalar, çocuğun doğasını belirleyen mizacın, IQ’ya göre çok daha belirleyici bir etken olduğunu ortaya koyuyor. IQ’su çok yüksek ama aceleci, tez canlı veya haz odaklı bir çocukla; ortalama IQ’ya sahip ama sabırlı, disiplinli, çalışkan bir çocuk arasındaki başarı farkını düşündüğümüzde, ikincisinin daha başarılı olabileceği gözden kaçırılmamalı. İşte bu noktada Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Dr. Enver Demirel Yılmaz ‘Ebeveyn Benim’ kitabında çocukların mizaç türlerini belirterek şu gerçeğe dikkat çekiyor: “Çocuğunuzu ve kendinizi tanımanız için dokuz ayrı mizaç türünü tanımak, çocuğun kişiliğini anlamanıza da fayda sağlar. İşte o mizaç türleri: Kusursuzluk arayan, duyguları hissetmeyi arayan, hayran olunacak kendilik imajı arayan, duyguların anlamını arayan, bilginin anlamına ulaşmayı arayan, entelektüel dinginlik arayan, keşfetmenin hazzını arayan, mutlak güç arayan ve fiziksel konfor arayan mizaç tipi. Çocuğunun mizacını öğrenen anne babalar, onun kendi doğasına uygun bir biçimde yaşamda mutlu ve başarılı bir birey olarak yetişmesi için doğru iletişim yolları bulacaklar.”
Ebeveyn Benim, Mizmer Yayınları, 261 sayfa, 27,90 TL
HAMİLE KADIN AŞERDİĞİ HER ŞEYİ YEMELİ Mİ?
'Çocuklarla Bir Ömür' programımızın bu haftaki konuğu Op. Dr. Banu Çiftçi'ydi. Anne ve baba adaylarının en büyük sorunlarından biri olan aşermeyi anlattı. Peki, ama hamile kadın aşerdiği her şeyi yemeli mi?
HADİ ANNE GİDELİM
Kitap fuarında buluşalım
Eskişehir Kitap Fuarı başladı. Birbirinden eğlenceli yazarlar, kitaplar, konu ve konuklar bu fuarda. Ben de yepyeni kitaplarımla Doğan Kitap bölümünde olacağım. Beklerim.
Yer: Eskişehir-Özdilek AVM karşısı
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0222) 211 55 00
Pepee ile sevmek zamanı
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli oyunlu danslı bir gösteriyle sahnede… Kaçırmayın.
Yer: İstanbul-Akasya Kültür Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 45 TL
Tel: (0216) 325 04 72
Robot tasarım atölyesi
Bu atölye çok eğlenceli… 9-13 yaşları arasındaki çocuklar hem mühendislik öğrenecek hem de kendi robotlarını tasarlayacaklar.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 55 TL
Tel: (0212) 369 66 00
Moana sahnede
Sinema filmiyle çocukları büyüleyen Moana bu kez yeni maceralarıyla tiyatro sahnesinde.
Yer: Amasya-Yeni Kültür Merkezi
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 23,50 TL
Tel: (0358 212 40 00
IQ’yu, notları boş verin, çocuğun doğasını keşfedin
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz’ın yazdığı ‘Ebeveyn Benim’ adlı kitap, mizaç modellerine göre ebeveyn ve çocuk ilişkilerini masaya yatırıyor. Çocukla doğru iletişimin yolunun, onun mizacını tanımaktan geçtiğini söyleyen uzmanlar “Anne babalar en çok çocuklarının IQ’su ve notları üzerinde duruyor, ama önemli olan onların doğasını keşfetmektir” diyor.
Aynı evde büyüyen iki farklı kardeş
Çocuk yetiştirmek konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle son yıllarda blogger anneler başta olmak üzere pek çok kişi çocuk yetiştirmekle ilgili reçeteler öne sürüyor. Oysaki çocuk yetiştirmenin yalnız ve tek bir yolu yok. Aynı ekonomik ve sosyal koşullarda aynı ev ortamında büyüyen iki kardeşin başarı oranının farklı olabildiği epey örnek var. O halde sadece ‘reçete’ gibi sunulan önerilerle çocuk yetiştirmek yeterli değil. Prof. Dr. Selçuk ve Dr. Yılmaz işte bu gerçekten hareketle çocukların mizaç özelliklerinden yola çıkarak önce onları tanımamız gerektiğini belirtiyor.
Dokuz ayrı mizaç türü var
Günümüz anne babalarının ezici çoğunluğu çocuklarının IQ’sunun kaç olduğunu merak ediyor, ders ve karne notlarıyla ilgileniyor, ama onun hangi mizaca sahip olduğunu pek önemsemiyor. Oysaki araştırmalar, çocuğun doğasını belirleyen mizacın, IQ’ya göre çok daha belirleyici bir etken olduğunu ortaya koyuyor. IQ’su çok yüksek ama aceleci, tez canlı veya haz odaklı bir çocukla; ortalama IQ’ya sahip ama sabırlı, disiplinli, çalışkan bir çocuk arasındaki başarı farkını düşündüğümüzde, ikincisinin daha başarılı olabileceği gözden kaçırılmamalı. İşte bu noktada Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Dr. Enver Demirel Yılmaz ‘Ebeveyn Benim’ kitabında çocukların mizaç türlerini belirterek şu gerçeğe dikkat çekiyor: “Çocuğunuzu ve kendinizi tanımanız için dokuz ayrı mizaç türünü tanımak, çocuğun kişiliğini anlamanıza da fayda sağlar. İşte o mizaç türleri: Kusursuzluk arayan, duyguları hissetmeyi arayan, hayran olunacak kendilik imajı arayan, duyguların anlamını arayan, bilginin anlamına ulaşmayı arayan, entelektüel dinginlik arayan, keşfetmenin hazzını arayan, mutlak güç arayan ve fiziksel konfor arayan mizaç tipi. Çocuğunun mizacını öğrenen anne babalar, onun kendi doğasına uygun bir biçimde yaşamda mutlu ve başarılı bir birey olarak yetişmesi için doğru iletişim yolları bulacaklar.”
Ebeveyn Benim, Mizmer Yayınları, 261 sayfa, 27,90 TL
HAMİLE KADIN AŞERDİĞİ HER ŞEYİ YEMELİ Mİ?
'Çocuklarla Bir Ömür' programımızın bu haftaki konuğu Op. Dr. Banu Çiftçi'ydi. Anne ve baba adaylarının en büyük sorunlarından biri olan aşermeyi anlattı. Peki, ama hamile kadın aşerdiği her şeyi yemeli mi?
HADİ ANNE GİDELİM
Kitap fuarında buluşalım
Eskişehir Kitap Fuarı başladı. Birbirinden eğlenceli yazarlar, kitaplar, konu ve konuklar bu fuarda. Ben de yepyeni kitaplarımla Doğan Kitap bölümünde olacağım. Beklerim.
Yer: Eskişehir-Özdilek AVM karşısı
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0222) 211 55 00
Pepee ile sevmek zamanı
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli oyunlu danslı bir gösteriyle sahnede… Kaçırmayın.
Yer: İstanbul-Akasya Kültür Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 45 TL
Tel: (0216) 325 04 72
Robot tasarım atölyesi
Bu atölye çok eğlenceli… 9-13 yaşları arasındaki çocuklar hem mühendislik öğrenecek hem de kendi robotlarını tasarlayacaklar.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 55 TL
Tel: (0212) 369 66 00
Moana sahnede
Sinema filmiyle çocukları büyüleyen Moana bu kez yeni maceralarıyla tiyatro sahnesinde.
Yer: Amasya-Yeni Kültür Merkezi
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 23,50 TL
Tel: (0358 212 40 00