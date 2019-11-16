İlişki kurma ve rahatlama zamanı

Bu yıl uygulanmaya başlayan ara tatillerden ilki bu hafta başlıyor. Peki çocuklar bu bir haftalık süreyi nasıl değerlendirmeli? Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’a sorduk.
Ara tatil uygulaması yararlı mı zararlı mı?
Oldukça yararlı bir uygulama. Çünkü hem çocukların hem de öğretmenlerin stres düzeyini azaltıyor. Zihnin zaman zaman araya ihtiyacı var. Yorgun bir zihin, dikkati odaklamakta güçlük çeker, dolayısıyla öğrenme de yavaşlar. Bu sadece akademik açıdan değil, sosyal açıdan da böyledir. Bir de uzun yaz tatili süresinin kısalması gibi bir yararı var. Çünkü özellikle matematik ve okuma becerisinde ‘yaz öğrenme kaybı’ denilen bir durum yaşanır.
Sizce çocuklar bu ara tatili nasıl geçirmeli?
Tatilin en iyi tarafı hem ebeveynlerle hem de arkadaşlarla ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat vermesi. Çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey ilişki kurmaktır. Bu süreçte oyuna zaman ayırmak çok önemli. Televizyonu, tableti bir yana bırakıp bol bol oyun oynamak, açık havada zaman geçirmek, birlikte faaliyetlere katılmak hem çocuk için hem de anne-babalar için çok yararlı. Unutmamak gerekir ki sanat, spor ve doğa çocuk için çok ilham vericidir.
Çocuklar tüketime odaklı bir hayat yaşıyor, üretici olmayı öğrenmeleri için ne gerekir?
Çocuğun tüketim alışkanlığının azalması için üretilmesi gereken iki şey var: Biri, düşünme becerisi kazanması, yani çocuğun kendisine verilenleri hazır almak yerine kendi başına muhakeme yaparak bir sonuca varabilmesi, bir fikir yaratması. Diğeriyse somut bir ürün ortaya koyma becerisi kazanması. Tatil bunun için de bir fırsat. Çocukla birlikte bir çiçek dikmek, hayvan beslemek, resim yapmak üretimdir. Üreten çocuk, onu yok etmez! Şunu unutmamak gerekir ki bir çocuğun üretme eğilimi de tüketme eğilimi de anne-babanınkilerle yakından bağlantılıdır. Eğer anne-baba, “Tatilde çocuğuma ihtiyacı olmayan hiçbir şey almayacağım, ağlasa da almayacağım ve bunun sebebini çocuğuma açıklayacağım, anlatacağım ve kararlı davranacağım” derse çocuğun bu konudaki dikkatini uyandırır.
Peki ya zaman yönetimi becerisini nasıl kazanacaklar? Çocuklar bu konuda oldukça zorlanıyor...
Bazen bir günü dilediğiniz gibi plan yapmadan, zamanı yönetmeyi hiç dert etmeden geçirmek iyidir. Ama bunu gerektiğinde yapmayı becermek ayrı bir konu. Zamanı yönetmek bir beceri. Her beceri gibi bunu da çocuk anne-babasının yönlendirmesiyle, onların rehberliğinde öğrenir. Ve her beceri gibi zamanı yönetme becerisi de küçük yaşta daha kolay öğrenilir. Ara tatil bunun için de bir fırsat. “Bugün neler yapacaksın” diye sormak bile çocuğun o günü nasıl geçireceğini düşünmesini sağlar.
Anne-babalara ve öğretmenlere önerileriniz neler?
Tatili bir ilişki kurma ve rahatlama zamanı olarak görsünler. Çocuklardan bekledikleri değişimi önce kendileri başarmalılar. Kitap okumak, sergiye gitmek, birlikte film izlemek, yürüyüş yapmak, sohbet etmek çok önemli.
SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Hem çocuk ve ergenlerde hem de yetişkinlerde dönemsel ya da kalıcı saç dökülmeleri yaşanabiliyor. Peki, bu durumun önüne nasıl geçilir, saç dökülmesi nasıl engellenir? Dermatolog Dr. Güneş Ertürk açıklıyor…
HADİ GİDELİM
Kar topu oynayalım mı?
Mehmet Erbil’in yönettiği bu oyunda çocuklar kuklaların eşliğinde benzersiz bir kutup macerasına doğru yolculuğa çıkacak.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: 40 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Dut Yemiş Bülbül
Yazar Feyza Hepçilingirler, yeni kitabı ‘Dut Yemiş Bülbül’ ile Masal Müzesi’nde özel bir buluşma gerçekleştiriyor. Buluşmaya tüm çocuklar ve ebeveynler davetli.
Yer: İstanbul-Masal Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
Karagöz geldi, hoş geldi
Geleneksel Türk tiyatrosunun değişmez kahramanları Karagöz ve Hacivat, hem çocukları hem de anne-babaları bekliyor.
Yer: Ankara-Yeni Sahne
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 28.50 TL
Tel: (0312) 939 63 53
Dans eden heykeller
Bahçeşehir Koleji’nin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde çocuklar bu kez ambalaj atıkları, temizleyiciler ve üç boyutlu maddelerle kendi soyut heykellerini yapacak.
Yer: İstanbul-Borusan Contemporary
Tarih: Yarın
Saat: 10.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 393 52 00
HAFTANIN KİTABI
‘Öykü Dinleyen Ağaç’ birbirinden farklı 10 öyküyle çocuklara halden anlamayı, dürüst olmayı, yardımseverliği, sabrı, sevgiyi, saygıyı, sorumluluk bilincini öğretiyor.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Hanzade Servi
Tür: Roman
Sayfa: 156
Fiyatı: 20 TL
İlişki kurma ve rahatlama zamanı
Bu yıl uygulanmaya başlayan ara tatillerden ilki bu hafta başlıyor. Peki çocuklar bu bir haftalık süreyi nasıl değerlendirmeli? Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’a sorduk.
Ara tatil uygulaması yararlı mı zararlı mı?
Oldukça yararlı bir uygulama. Çünkü hem çocukların hem de öğretmenlerin stres düzeyini azaltıyor. Zihnin zaman zaman araya ihtiyacı var. Yorgun bir zihin, dikkati odaklamakta güçlük çeker, dolayısıyla öğrenme de yavaşlar. Bu sadece akademik açıdan değil, sosyal açıdan da böyledir. Bir de uzun yaz tatili süresinin kısalması gibi bir yararı var. Çünkü özellikle matematik ve okuma becerisinde ‘yaz öğrenme kaybı’ denilen bir durum yaşanır.
Sizce çocuklar bu ara tatili nasıl geçirmeli?
Tatilin en iyi tarafı hem ebeveynlerle hem de arkadaşlarla ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat vermesi. Çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey ilişki kurmaktır. Bu süreçte oyuna zaman ayırmak çok önemli. Televizyonu, tableti bir yana bırakıp bol bol oyun oynamak, açık havada zaman geçirmek, birlikte faaliyetlere katılmak hem çocuk için hem de anne-babalar için çok yararlı. Unutmamak gerekir ki sanat, spor ve doğa çocuk için çok ilham vericidir.
Çocuklar tüketime odaklı bir hayat yaşıyor, üretici olmayı öğrenmeleri için ne gerekir?
Çocuğun tüketim alışkanlığının azalması için üretilmesi gereken iki şey var: Biri, düşünme becerisi kazanması, yani çocuğun kendisine verilenleri hazır almak yerine kendi başına muhakeme yaparak bir sonuca varabilmesi, bir fikir yaratması. Diğeriyse somut bir ürün ortaya koyma becerisi kazanması. Tatil bunun için de bir fırsat. Çocukla birlikte bir çiçek dikmek, hayvan beslemek, resim yapmak üretimdir. Üreten çocuk, onu yok etmez! Şunu unutmamak gerekir ki bir çocuğun üretme eğilimi de tüketme eğilimi de anne-babanınkilerle yakından bağlantılıdır. Eğer anne-baba, “Tatilde çocuğuma ihtiyacı olmayan hiçbir şey almayacağım, ağlasa da almayacağım ve bunun sebebini çocuğuma açıklayacağım, anlatacağım ve kararlı davranacağım” derse çocuğun bu konudaki dikkatini uyandırır.
Peki ya zaman yönetimi becerisini nasıl kazanacaklar? Çocuklar bu konuda oldukça zorlanıyor...
Bazen bir günü dilediğiniz gibi plan yapmadan, zamanı yönetmeyi hiç dert etmeden geçirmek iyidir. Ama bunu gerektiğinde yapmayı becermek ayrı bir konu. Zamanı yönetmek bir beceri. Her beceri gibi bunu da çocuk anne-babasının yönlendirmesiyle, onların rehberliğinde öğrenir. Ve her beceri gibi zamanı yönetme becerisi de küçük yaşta daha kolay öğrenilir. Ara tatil bunun için de bir fırsat. “Bugün neler yapacaksın” diye sormak bile çocuğun o günü nasıl geçireceğini düşünmesini sağlar.
Anne-babalara ve öğretmenlere önerileriniz neler?
Tatili bir ilişki kurma ve rahatlama zamanı olarak görsünler. Çocuklardan bekledikleri değişimi önce kendileri başarmalılar. Kitap okumak, sergiye gitmek, birlikte film izlemek, yürüyüş yapmak, sohbet etmek çok önemli.
SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Hem çocuk ve ergenlerde hem de yetişkinlerde dönemsel ya da kalıcı saç dökülmeleri yaşanabiliyor. Peki, bu durumun önüne nasıl geçilir, saç dökülmesi nasıl engellenir? Dermatolog Dr. Güneş Ertürk açıklıyor…
HADİ GİDELİM
Kar topu oynayalım mı?
Mehmet Erbil’in yönettiği bu oyunda çocuklar kuklaların eşliğinde benzersiz bir kutup macerasına doğru yolculuğa çıkacak.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: 40 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Dut Yemiş Bülbül
Yazar Feyza Hepçilingirler, yeni kitabı ‘Dut Yemiş Bülbül’ ile Masal Müzesi’nde özel bir buluşma gerçekleştiriyor. Buluşmaya tüm çocuklar ve ebeveynler davetli.
Yer: İstanbul-Masal Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
Karagöz geldi, hoş geldi
Geleneksel Türk tiyatrosunun değişmez kahramanları Karagöz ve Hacivat, hem çocukları hem de anne-babaları bekliyor.
Yer: Ankara-Yeni Sahne
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 28.50 TL
Tel: (0312) 939 63 53
Dans eden heykeller
Bahçeşehir Koleji’nin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde çocuklar bu kez ambalaj atıkları, temizleyiciler ve üç boyutlu maddelerle kendi soyut heykellerini yapacak.
Yer: İstanbul-Borusan Contemporary
Tarih: Yarın
Saat: 10.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 393 52 00
HAFTANIN KİTABI
‘Öykü Dinleyen Ağaç’ birbirinden farklı 10 öyküyle çocuklara halden anlamayı, dürüst olmayı, yardımseverliği, sabrı, sevgiyi, saygıyı, sorumluluk bilincini öğretiyor.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Hanzade Servi
Tür: Roman
Sayfa: 156
Fiyatı: 20 TL