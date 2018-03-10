 Hürriyet Çocuk ile Moskova’ya gel

Dünyanın her yerinden gelen yüzlerce çocuk bu yıl Moskova’da buluşacak ‘Dostluk için Futbol’ oynayacak. Rus petrol şirketi Gazprom’un katkılarıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi ve Hürriyet Gazetesi’ni temsil edecek çocuk gazeteciyi seçiyoruz. Haydi, tüm çocuklara haber verin.

211 ÜLKE YÜZLERCE ÇOCUK

2013 yılından bu yana düzenlenen organizasyona bu yıl 211 ülkeden yüzlerce ‘çocuk gazeteci’ ve ‘çocuk futbolcu’ katılacak. Rusların ‘9 değer’ adını verdiği dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur değerleri etrafında bir araya gelecek olan çocuklar hep bir ağızdan “Dünyayı değiştiriyorum” diyecek.

HÜRRİYET ÇOCUK MUHABİRİ OLMAK İSTEYENLER PARMAK KALDIRSIN

Ana etkinlikleri Rusya’nın başkenti Moskova’da 8-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Dostluk için Futbol’ organizasyonunda futbolcu çocuklar her gün futbol oynayacak, gazeteci çocuklar da bir hafta boyunca her gün gazete çıkaracak. Farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla röportajlar yapacak, karşılaşmalar hakkında analizler yazacak, haber yapacak. Ayrıca Lujniki Stadı’nda 2018 Dünya Kupası açılış maçını da izleyecek. Tüm masraflar ise organizasyon tarafından karşılanacak. Ayrıca çocukların güvenliği de üst düzeyde sağlanacak.

2005 DOĞUMLU OLANLAR KATILABİLİR

211 ülkeden çocukların katılacağı organizasyonda bu yıl Türkiye’yi ve Hürriyet Gazetesi’ni temsil edecek çocuk gazeteciyi seçiyoruz. Yarışmaya 2005 yılının Nisan-Aralık ayları arasında doğmuş tüm çocuklar katılabilir. Çocuklar ‘Dostluk, eşitlik ve futbol’ konularını içeren İngilizce bir haber yazıp hck@hurriyet.com.tr adresine gönderebilirler. Bu organizasyonda en azından anlaşacak kadar İngilizce bilmeleri isteniyor. Haydi, tüm çocuklara haber verin. Son başvuru tarihi 18 Mart Pazar.

KATILIM KOŞULLARI

• Bu yarışmaya 2005 yılı Nisan-Aralık ayları arasında doğmuş olanlar katılabilir.

• Katılacak kişinin İngilizce bilmesi gerekmektedir.

• Haber ‘Dostluk, Eşitlik ve Futbol’ konusunda olmalıdır, punto boyutu 12 olmalıdır ve 1 A4 sayfasını geçmemelidir.

• Bir kişi birden fazla başvuru yapabilir.

• 18 Mart Pazar gününden sonra gönderilen haber metinleri kabul edilmeyecektir.

• Finalistler 19 Mart Pazartesi günü belirlenecek, 20 Mart Salı günü finale kalanlarla Hürriyet Gazetesi’nde mülakat yapılacaktır.

• Kazanan kişi 20 Mart Salı günü duyurulacaktır.

ÇOCUKLARIN MERAK DUYGUSUNU GELİŞTİRMENİN YOLLARI

'Çocuklarla Bir Ömür' programında bu hafta yazar Özge Lokmanhekim ile "Çocukların merak duygusunu geliştirmek için neler yapılması gerektiğini" konuştuk.

HADİ ANNE GİDELİM

Kâğıttan arabalar

Çocuklar Japon geleneksel sanatı origami yöntemiyle kâğıttan arabalar yapmayı öğrenerek el becerilerini geliştirecekler.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 40 TL

Tel: (0216) 359 45 50

Çocuklar trafikte

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında çocuklar trafik bilinci kazanacak ve güvenli yolculuğun püf noktalarını öğrenecekler.

Yer: İstanbul-Motrocity AVM

Tarih: Yarın

Saat: 10.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 344 06 60

LEGO Ninjaları oyuna hazır

Çocukların çok sevdiği Ninjago’lar bu kez onları hem eğlendirecek hem de ‘Ninja sertifikası’ almalarını sağlayacak. Etkinlik 5 yaş üstü çocuklar için.

Yer: İstanbul-Zorlu Center

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 12.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 222 67 76





Nasıl ettin hoca?

Nasreddin Hoca birbirinden eğlenceli fıkraları, güldüren düşündüren deyişleriyle sahnede.

Yer: İstanbul-Trumpland

Tarih: Bugün-

Saat: 13.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67





Pepee ile sevmek zamanı

Çocukların çok sevdiği Pepee müzikli danslı bir gösteriyle Ankaralı çocuklarla buluşuyor.

Yer: Ankara-Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi

Tarih: Bugün

Saat: 13.00/15.00

Fiyat: 30 TL

Tel: (0312) 361 10 65







Oz büyücüsü

Bir fırtına sonrası kendini bambaşka bir ülkede bulan Doroty’nin hikâyesini anlatan Oz Büyücüsü bu kez tiyatro sahnesinde.

Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu Sahnesi

Tarih: Yarın

Saat: 14.30

Fiyat: 23,50 TL

Tel: (0232) 464 80 14