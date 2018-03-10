Dünyanın her yerinden gelen yüzlerce çocuk bu yıl Moskova’da buluşacak ‘Dostluk için Futbol’ oynayacak. Rus petrol şirketi Gazprom’un katkılarıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi ve Hürriyet Gazetesi’ni temsil edecek çocuk gazeteciyi seçiyoruz. Haydi, tüm çocuklara haber verin.
Hürriyet Çocuk ile Moskova’ya gel
211 ÜLKE YÜZLERCE ÇOCUK
2013 yılından bu yana düzenlenen organizasyona bu yıl 211 ülkeden yüzlerce ‘çocuk gazeteci’ ve ‘çocuk futbolcu’ katılacak. Rusların ‘9 değer’ adını verdiği dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur değerleri etrafında bir araya gelecek olan çocuklar hep bir ağızdan “Dünyayı değiştiriyorum” diyecek.
HÜRRİYET ÇOCUK MUHABİRİ OLMAK İSTEYENLER PARMAK KALDIRSIN
Ana etkinlikleri Rusya’nın başkenti Moskova’da 8-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Dostluk için Futbol’ organizasyonunda futbolcu çocuklar her gün futbol oynayacak, gazeteci çocuklar da bir hafta boyunca her gün gazete çıkaracak. Farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla röportajlar yapacak, karşılaşmalar hakkında analizler yazacak, haber yapacak. Ayrıca Lujniki Stadı’nda 2018 Dünya Kupası açılış maçını da izleyecek. Tüm masraflar ise organizasyon tarafından karşılanacak. Ayrıca çocukların güvenliği de üst düzeyde sağlanacak.
2005 DOĞUMLU OLANLAR KATILABİLİR
211 ülkeden çocukların katılacağı organizasyonda bu yıl Türkiye’yi ve Hürriyet Gazetesi’ni temsil edecek çocuk gazeteciyi seçiyoruz. Yarışmaya 2005 yılının Nisan-Aralık ayları arasında doğmuş tüm çocuklar katılabilir. Çocuklar ‘Dostluk, eşitlik ve futbol’ konularını içeren İngilizce bir haber yazıp hck@hurriyet.com.tr adresine gönderebilirler. Bu organizasyonda en azından anlaşacak kadar İngilizce bilmeleri isteniyor. Haydi, tüm çocuklara haber verin. Son başvuru tarihi 18 Mart Pazar.
KATILIM KOŞULLARI
• Bu yarışmaya 2005 yılı Nisan-Aralık ayları arasında doğmuş olanlar katılabilir.
• Katılacak kişinin İngilizce bilmesi gerekmektedir.
• Haber ‘Dostluk, Eşitlik ve Futbol’ konusunda olmalıdır, punto boyutu 12 olmalıdır ve 1 A4 sayfasını geçmemelidir.
• Bir kişi birden fazla başvuru yapabilir.
• 18 Mart Pazar gününden sonra gönderilen haber metinleri kabul edilmeyecektir.
• Finalistler 19 Mart Pazartesi günü belirlenecek, 20 Mart Salı günü finale kalanlarla Hürriyet Gazetesi’nde mülakat yapılacaktır.
• Kazanan kişi 20 Mart Salı günü duyurulacaktır.
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HADİ ANNE GİDELİM
Kâğıttan arabalar
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Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.00
Fiyat: 40 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Çocuklar trafikte
MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında çocuklar trafik bilinci kazanacak ve güvenli yolculuğun püf noktalarını öğrenecekler.
Yer: İstanbul-Motrocity AVM
Tarih: Yarın
Saat: 10.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 344 06 60
LEGO Ninjaları oyuna hazır
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Tarih: Bugün/Yarın
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Yer: İstanbul-Trumpland
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Pepee ile sevmek zamanı
Çocukların çok sevdiği Pepee müzikli danslı bir gösteriyle Ankaralı çocuklarla buluşuyor.
Yer: Ankara-Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi
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Saat: 13.00/15.00
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Oz büyücüsü
Bir fırtına sonrası kendini bambaşka bir ülkede bulan Doroty’nin hikâyesini anlatan Oz Büyücüsü bu kez tiyatro sahnesinde.
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Tarih: Yarın
Saat: 14.30
Fiyat: 23,50 TL
Tel: (0232) 464 80 14