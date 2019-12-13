Herkesi duygulandıran o çocuk

Gebze bölgesinde sadece bir tane görme engelliler okulu var. Mevcudu sadece sekiz çocuk. Okuldaki iki öğrenci Suriyeli. Onlardan biri olan Hasan gelecekte müzisyen olmak istiyor. Onun hikâyesi çok başka…
Geçtiğimiz hafta Darıca Bahçeşehir Okulları’nın misafiriydim. Benimle birlikte okulda misafir olan başkaları da vardı. Altı görme engelli çocuk salonda hazır bekliyordu. Okulun müdürü Çiler Sevinç, beni onlarla buluşturdu. Kucaklaştık, sohbet ettik. Doyumsuz bir sohbetti. Nasıl dilli, nasıl şeker insanlardı, bayıldım onlara… Her biri kendini ifade etmek için nasıl da can atıyordu görseniz.
Önce kendimi tanıtarak başladım konuşmaya… Daha sonra da birer birer onlara söz verdim. Aralarda da okulun müzik öğretmeni Cihat Kuru ve öğrencisi Özgür Deniz Yılmaz bize canlı müzik çaldılar. Çocuklardan beş tanesiyle sohbet etmiş, tam sonuncu çocuğa geçecekken, o altıncı çocuk “Ömür Bey” dedi, “herkesle konuştunuz, benimle konuşmadınız…” Oysaki tam da sıra ona gelmişti. “Ah” dedim, “seni nasıl unuturum? Sıra şimdi sana gelmişti. Haydi, kendini tanıt bize.” Bu sözle heyecanlandı başladı konuşmaya: “Suriye’den geldim, burada yaşıyorum. Adım Hasan, gelecekte şarkıcı olmak istiyorum.” Yüzündeki umut ifadesi capcanlıydı. “Ah, demek öyle…” dedim, “Peki, en sevdiğin şarkı hangisi?” diye sordum, “Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m!” diye yanıtladı. “Peki, bize söylemek ister misin?” deyince, sanki dünden hazırmış gibi başladı söylemeye… Öyle içten söylüyordu ki, sanki şarkının sözlerini yaşıyordu: “Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m…” Burayı vatan bilmişçesine bir tını vardı sesinde. Hepimizin yüzünde sıcak bir tebessüm belirdi. Çünkü Suriyeli bir çocuktu bunu söyleyen.
En öndeki sarı kazaklı çocuk Hasan
Sonra okulun müzik öğretmeninin bu şarkıyı çalmasını istedi, ancak öğretmen şarkının notalarını bilmiyordu. Hasan hemen notaları söyledi, öğretmen de hemencecik çaldı. Sonra Hasan, “Notalardan birinde hata yaptınız!” dedi. Hepimiz şaşırdık, kaldık. Bu çocuk müzik biliyor, nota biliyor, hatalı sesi çıkartıyordu. Sonra piyanoya dokunmak istedi. Yardım ettik, piyanonun başına geçti. Hayatında ilk kez bir piyanonun başına geçtiği andı bu. ‘Mi’ sesini sordu, parmağını ‘mi’ sesinin üzerine koydular ve ilk kez oturduğu piyanoda aynı şarkıyı bir çırpıda çaldı. Hepimiz sevinçle alkışladık.
Darıca Bahçeşehir Okulları Müdürü Çiler Sevinç
Okulun Müdürü Çiler Sevinç, görme engelli sekiz öğrenci için birer bağlama aldırmış, ayrıca şimdi de bir piyano almak için harekete geçmişler. Ne büyük mutluluk. Teşekkür ederiz her birine… Ve umarım, müzik insanları bu genç yetenekleri bulur, çıkarır. Çünkü gelecek onlarda!
BURSA’DA BULUŞALIM
Uzun zamandır sadece çocuklarla değil, anne babalarla ve öğretmenlerle de sık sık buluşuyoruz. Dijital çağın çocuklarının sorunlarını konuşmak, çözüm önerileri aramak ve medya okuryazarlığı konusunda aileleri bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Bu hafta da ‘Eğitim Konuşmaları’ çerçevesinde Özel Bursa Kültür Okulları’nın Özlüce yerleşkesinde Bursalı ebeveynlerle ve çocuklarla buluşacağız, günümüz çocuklarının dijital dünya ile ilişkisini, sosyal medya bağımlılığını ve okul sorunlarını konuşacağız. ‘Dijital Çağda Ebeveyn Olmak’ başlıklı söyleşi sonrasında ise herkese ‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ ve ‘200 Adımda Ergenlik Rehberi’ kitaplarımı imzalayacağım. 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek olan söyleşimize tüm Bursalıları bekliyoruz.
Yer: Bursa-Özlüce Özel Bursa Kültür Okulları
Tarih: 14 Aralık Cumartesi
Saat: 15.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0224) 413 25 25
Herkesi duygulandıran o çocuk
Gebze bölgesinde sadece bir tane görme engelliler okulu var. Mevcudu sadece sekiz çocuk. Okuldaki iki öğrenci Suriyeli. Onlardan biri olan Hasan gelecekte müzisyen olmak istiyor. Onun hikâyesi çok başka…
Geçtiğimiz hafta Darıca Bahçeşehir Okulları’nın misafiriydim. Benimle birlikte okulda misafir olan başkaları da vardı. Altı görme engelli çocuk salonda hazır bekliyordu. Okulun müdürü Çiler Sevinç, beni onlarla buluşturdu. Kucaklaştık, sohbet ettik. Doyumsuz bir sohbetti. Nasıl dilli, nasıl şeker insanlardı, bayıldım onlara… Her biri kendini ifade etmek için nasıl da can atıyordu görseniz.
Önce kendimi tanıtarak başladım konuşmaya… Daha sonra da birer birer onlara söz verdim. Aralarda da okulun müzik öğretmeni Cihat Kuru ve öğrencisi Özgür Deniz Yılmaz bize canlı müzik çaldılar. Çocuklardan beş tanesiyle sohbet etmiş, tam sonuncu çocuğa geçecekken, o altıncı çocuk “Ömür Bey” dedi, “herkesle konuştunuz, benimle konuşmadınız…” Oysaki tam da sıra ona gelmişti. “Ah” dedim, “seni nasıl unuturum? Sıra şimdi sana gelmişti. Haydi, kendini tanıt bize.” Bu sözle heyecanlandı başladı konuşmaya: “Suriye’den geldim, burada yaşıyorum. Adım Hasan, gelecekte şarkıcı olmak istiyorum.” Yüzündeki umut ifadesi capcanlıydı. “Ah, demek öyle…” dedim, “Peki, en sevdiğin şarkı hangisi?” diye sordum, “Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m!” diye yanıtladı. “Peki, bize söylemek ister misin?” deyince, sanki dünden hazırmış gibi başladı söylemeye… Öyle içten söylüyordu ki, sanki şarkının sözlerini yaşıyordu: “Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m…” Burayı vatan bilmişçesine bir tını vardı sesinde. Hepimizin yüzünde sıcak bir tebessüm belirdi. Çünkü Suriyeli bir çocuktu bunu söyleyen.
En öndeki sarı kazaklı çocuk Hasan
Sonra okulun müzik öğretmeninin bu şarkıyı çalmasını istedi, ancak öğretmen şarkının notalarını bilmiyordu. Hasan hemen notaları söyledi, öğretmen de hemencecik çaldı. Sonra Hasan, “Notalardan birinde hata yaptınız!” dedi. Hepimiz şaşırdık, kaldık. Bu çocuk müzik biliyor, nota biliyor, hatalı sesi çıkartıyordu. Sonra piyanoya dokunmak istedi. Yardım ettik, piyanonun başına geçti. Hayatında ilk kez bir piyanonun başına geçtiği andı bu. ‘Mi’ sesini sordu, parmağını ‘mi’ sesinin üzerine koydular ve ilk kez oturduğu piyanoda aynı şarkıyı bir çırpıda çaldı. Hepimiz sevinçle alkışladık.
Darıca Bahçeşehir Okulları Müdürü Çiler Sevinç
Okulun Müdürü Çiler Sevinç, görme engelli sekiz öğrenci için birer bağlama aldırmış, ayrıca şimdi de bir piyano almak için harekete geçmişler. Ne büyük mutluluk. Teşekkür ederiz her birine… Ve umarım, müzik insanları bu genç yetenekleri bulur, çıkarır. Çünkü gelecek onlarda!
BURSA’DA BULUŞALIM
Uzun zamandır sadece çocuklarla değil, anne babalarla ve öğretmenlerle de sık sık buluşuyoruz. Dijital çağın çocuklarının sorunlarını konuşmak, çözüm önerileri aramak ve medya okuryazarlığı konusunda aileleri bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Bu hafta da ‘Eğitim Konuşmaları’ çerçevesinde Özel Bursa Kültür Okulları’nın Özlüce yerleşkesinde Bursalı ebeveynlerle ve çocuklarla buluşacağız, günümüz çocuklarının dijital dünya ile ilişkisini, sosyal medya bağımlılığını ve okul sorunlarını konuşacağız. ‘Dijital Çağda Ebeveyn Olmak’ başlıklı söyleşi sonrasında ise herkese ‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ ve ‘200 Adımda Ergenlik Rehberi’ kitaplarımı imzalayacağım. 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek olan söyleşimize tüm Bursalıları bekliyoruz.
Yer: Bursa-Özlüce Özel Bursa Kültür Okulları
Tarih: 14 Aralık Cumartesi
Saat: 15.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0224) 413 25 25