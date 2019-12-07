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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Hadi gidelim

7 Aralık 2019

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Minyonlar Müzikali
Canlandırma filmiyle yediden yetmişe herkesi çok eğlendiren Minyonlar, bu kez eğlenceli bir müzikalle sahnede.
Yer: Ankara-Batıkent AVM Tiyatro
Tarih: Yarın / Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 28.50 TL / Tel: (0312) 385 42 33
Hadi gidelim
Pepee ile sevmek zamanı
Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee, şarkılı-oyunlu bir gösteriyle sahnede. Üstelik yepyeni şarkılar da var.
Yer: İzmir-Bostanlı Suat
Taşer Tiyatrosu
Tarih: 13.00
Saat: Bugün
Fiyat: 45 TL
Tel: (0232) 362 61 61
Hadi gidelim
Termometre Yapım Atölyesi
Çocukların iklim sorunlarını anlaması ve el becerilerini geliştirmesi hedeflenerek düzenlenen atölyede minikler eğlenirken öğrenecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün / Yarın
Saat: 14.00 / Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Hadi gidelim

Moana ve Kırmızı Balık Macerası
Çocukların çok sevdiği çizgi kahramanlar Moana ve Kırmızı Balık, aynı oyunda buluşuyor.
Yer: Eskişehir- Yunus Emre Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 30 TL
Tel: (0222)
233 05 82
Hadi gidelim
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Özkan ve Dilek Özen’in oğlu Ali...
Hadi gidelim
HAFTANIN KİTABI
‘İlk Kuantum Fiziği Kitabım’ çocukları bilimle ve bilim insanlarıyla tanıştırmak için harika bir başlangıç. 10 yaş üstü çocuklar için...
Yazar: Sheddad Kaid-Salah Ferron-Eduard Altarriba
Yayınevi: Domingo / Tür: Bilim Sayfa sayısı: 48 / Fiyatı: 36 TL
Hadi gidelim

 

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