Minyonlar Müzikali Canlandırma filmiyle yediden yetmişe herkesi çok eğlendiren Minyonlar, bu kez eğlenceli bir müzikalle sahnede. Yer: Ankara-Batıkent AVM Tiyatro Tarih: Yarın / Saat: 13.00/15.00 Fiyat: 28.50 TL / Tel: (0312) 385 42 33
Pepee ile sevmek zamanı Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee, şarkılı-oyunlu bir gösteriyle sahnede. Üstelik yepyeni şarkılar da var. Yer: İzmir-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu Tarih: 13.00 Saat: Bugün Fiyat: 45 TL Tel: (0232) 362 61 61
Termometre Yapım Atölyesi Çocukların iklim sorunlarını anlaması ve el becerilerini geliştirmesi hedeflenerek düzenlenen atölyede minikler eğlenirken öğrenecek. Yer: İstanbul-Trump Towers Tarih: Bugün / Yarın Saat: 14.00 / Fiyat: Ücretsiz Tel: (0212) 348 78 67
Moana ve Kırmızı Balık Macerası Çocukların çok sevdiği çizgi kahramanlar Moana ve Kırmızı Balık, aynı oyunda buluşuyor. Yer: Eskişehir- Yunus Emre Kültür Merkezi Tarih: Yarın Saat: 13.00 Fiyat: 30 TL Tel: (0222) 233 05 82
Fotoğrafını çek, gönder Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım. Özkan ve Dilek Özen’in oğlu Ali...
HAFTANIN KİTABI ‘İlk Kuantum Fiziği Kitabım’ çocukları bilimle ve bilim insanlarıyla tanıştırmak için harika bir başlangıç. 10 yaş üstü çocuklar için... Yazar: Sheddad Kaid-Salah Ferron-Eduard Altarriba Yayınevi: Domingo / Tür: Bilim Sayfa sayısı: 48 / Fiyatı: 36 TL
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Hadi gidelim
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Minyonlar Müzikali
Canlandırma filmiyle yediden yetmişe herkesi çok eğlendiren Minyonlar, bu kez eğlenceli bir müzikalle sahnede.
Yer: Ankara-Batıkent AVM Tiyatro
Tarih: Yarın / Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 28.50 TL / Tel: (0312) 385 42 33
Pepee ile sevmek zamanı
Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee, şarkılı-oyunlu bir gösteriyle sahnede. Üstelik yepyeni şarkılar da var.
Yer: İzmir-Bostanlı Suat
Taşer Tiyatrosu
Tarih: 13.00
Saat: Bugün
Fiyat: 45 TL
Tel: (0232) 362 61 61
Termometre Yapım Atölyesi
Çocukların iklim sorunlarını anlaması ve el becerilerini geliştirmesi hedeflenerek düzenlenen atölyede minikler eğlenirken öğrenecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün / Yarın
Saat: 14.00 / Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Moana ve Kırmızı Balık Macerası
Çocukların çok sevdiği çizgi kahramanlar Moana ve Kırmızı Balık, aynı oyunda buluşuyor.
Yer: Eskişehir- Yunus Emre Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: 30 TL
Tel: (0222)
233 05 82
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Özkan ve Dilek Özen’in oğlu Ali...
HAFTANIN KİTABI
‘İlk Kuantum Fiziği Kitabım’ çocukları bilimle ve bilim insanlarıyla tanıştırmak için harika bir başlangıç. 10 yaş üstü çocuklar için...
Yazar: Sheddad Kaid-Salah Ferron-Eduard Altarriba
Yayınevi: Domingo / Tür: Bilim Sayfa sayısı: 48 / Fiyatı: 36 TL