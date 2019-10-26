Dünyanın en çok okunan kitaplarından biri olan ‘Küçük Prens’in tiyatro oyunu Ankaralı çocuklar için sahneleniyor. Yer: Ankara-Panora Sanat Merkezi Tarih: Bugün Saat: 13.00/15.00 Fiyat: 39.75 TL Tel: (0312) 491 91 92
Şarkılı orman müzikali Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşları büyük ‘Pasta Festivali’ne hazırlanıyor. Çocuklar bu müzikalde çok eğlenecek. Yer: Eskişehir-Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Tarih: Bugün Saat: 13.00/15.00 Fiyat: 34 TL Tel: (0222) 221 22 06
Bulmaca kulesi Çocukların çok sevdiği ‘Bulmaca Kulesi’ çizgi filminin karakterleri bilmeceli bulmacalı, eğlenceli bir oyunla sahnede. Üstelik herkese poster hediye edilecek. Yer: İstanbul-Trump Towers Tarih: Bugün/Yarın / Saat: 12.00/14.00/16.00/18.00 / Fiyat: Ücretsiz / Tel: (0212) 348 78 67 HAFTANIN KİTABI ‘Dut Yemiş Bülbül’ kitabında öykü ile tiyatro oyunu bir arada. Bu kitapta çocuklar hem deyimleri öğrenecek hem de Türkçenin inceliklerini görecek. Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk Yazar: Feyza Hepçilingirler / Tür: Öykü ve Tiyatro Oyunu / Sayfa: 153 / Fiyatı: 16 TL
Fotoğrafını çek, gönder Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım. Fatih ve Nazife Orhan’ın oğlu Umut Eren
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Hadi gidelim
Küçük Prens
Dünyanın en çok okunan kitaplarından biri olan ‘Küçük Prens’in tiyatro oyunu Ankaralı çocuklar için sahneleniyor.
Yer: Ankara-Panora Sanat Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 39.75 TL
Tel: (0312) 491 91 92
Şarkılı orman müzikali
Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşları büyük ‘Pasta Festivali’ne hazırlanıyor. Çocuklar bu müzikalde çok eğlenecek.
Yer: Eskişehir-Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 34 TL
Tel: (0222) 221 22 06
Bulmaca kulesi
Çocukların çok sevdiği ‘Bulmaca Kulesi’ çizgi filminin karakterleri bilmeceli bulmacalı, eğlenceli bir oyunla sahnede. Üstelik herkese poster hediye edilecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın / Saat: 12.00/14.00/16.00/18.00 / Fiyat: Ücretsiz / Tel: (0212) 348 78 67
HAFTANIN KİTABI
‘Dut Yemiş Bülbül’ kitabında öykü ile tiyatro oyunu bir arada. Bu kitapta çocuklar hem deyimleri öğrenecek hem de Türkçenin inceliklerini görecek.
Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk
Yazar: Feyza Hepçilingirler / Tür: Öykü ve Tiyatro Oyunu / Sayfa: 153 / Fiyatı: 16 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın,
bu sayfada yayımlayalım.
Fatih ve Nazife Orhan’ın oğlu Umut Eren