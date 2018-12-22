Gündüz müze, gece perili köşk

İstanbul Oyuncak Müzesi oldukça sıra dışı bir oyuna sahne oluyor. ‘Mekân tiyatrosu’ olarak tasarlanan ‘Helikon’ adlı oyunda hem çocuklar hem oyuncaklar hem de yetişkinler rol alıyor. Oyunun olduğu akşamlarda bir ‘Perili Köşk’ü andıran Oyuncak Müzesi’nde sabah olunca her şey normale dönüyor. Oyunu yazıp yöneten Ali Ozan Akın’la bir araya geldik, Helikon’u deneyimledik.
Nereden çıktı müzede tiyatro fikri?
Ben mekân tiyatrosuyla ilk kez 2012’de New York’ta öğrenciyken karşılaştım. Bir oyun izledim ve büyülendim. Daha sonra aynı oyunu altı kez daha izledim, ama her seferinde farklı bir deneyimle ayrıldım oradan. Türkiye’ye döndüğümde, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde de mekân tiyatrosu yapmayı hayal etmeye başladım.
Nasıl?
Müzelerin görevi sadece eser sergilemek değildir. Bugün dünyada gerçek anlamıyla sanat etkinliklerinin gerçekleştiği mekânlar müzelerdir. Söyleşiler, atölye çalışmaları, oyunlar var artık müzelerde… Babam Sunay Akın da İstanbul Oyuncak Müzesi’ni tasarlarken Sahne Tasarım Sanatçısı Ayhan Doğan’dan destek almış. Dolayısıyla müze 2005 yılında kurulurken bir sahne gibi tasarlanmış. Biz de yıllar sonra bundan yararlandık ve yaşanmış hikâyeleri, müzedeki oyuncakları da kullanarak bir tiyatro oyununa dönüştürdük.
Neler var oyunda?
Oyunun adı olan Helikon, bilim ve sanat tanrısı Apollon ile birlikte yaşayan Musaları, yani ilham perilerini ifade ediyor. Bu yarı tanrılar bizim oyunumuzda, hava karardıktan sonra zamanı bükerek ziyaretçileri müzedeki oyuncakların öykülerini anlatmaya götürüyor. Yani 1950’lili yıllara… Seyirciler koltuklarından kalkıyor ve dokuz ayrı gösteriyi müzenin içindeki odalarda dolaşarak izliyor. Örneğin 14 yaşındaki Barkın Aydın uzay oyuncaklarının tarihinin anlatıldığı bölümü canlandırıyor, Mehmet Erbil tarihi bir Eyüp oyuncakçısını oynuyor. Bir bölümde pandomim performansı var başka bir bölümde müzik, bir başka bölümde dans…
Peki, oyunu kaç yaşındaki çocuklar deneyimleyebilir?
13 yaşının üstündeki çocuklar aileleriyle birlikte rahatlıkla deneyimleyebilir. Yarın saat 20.30’da müzenin kapıları bir ‘Perili Köşk’ olarak ziyaretçilere açılacak.
Kaç kişilik bir kadro tarafından hazırlandı oyun? Kimler var oyunda?
Oyunu Mehmet Erbil ile birlikte kaleme aldık. Ege Ertez koordinatörlüğünü yaptı. Sahne tasarımı Ayhan Doğan’a, dekor ve kostüm tasarımı Başak Cankes’e, sahne amirliği ise Yasin Bardakçı’ya ait. Kareografiyi Mihail Ceban yaptı, görsel tasarımlar ise Berkay Dağlar tarafından hazırlandı. Oyunumuzda çok zengin bir de oyuncu kadrosu var: Buğra Agalday, Barkın Aydın, Kübra Balcan, Mehmet Erbil, İlkay Eren, Aycan Ersal, Ece Ertez, Uğurcan Günay, Onur Gürçay, Görkem Kasal, Yağız Şanal, Köksal Ünal, Koray Can Yanaşık her bölümde oyunculuklarını konuşturuyorlar. Sahne asistanlarımız ise Barış Akbaba, Agah Akbaş, Burcu Bilge, Emrecan Cömert, Samet Karahasanoğlu, Yaşarcan Kocaaslan, Bekir Öztürk, Eda Nur Pilav, Emre Tuğrul, Melikcan Yenişen. Onlar da oyunumuza ruh veriyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm tiyatroseverleri İstanbul Oyuncak Müzesi’ne bekliyoruz.
Tabii Sunay Akın’a teşekkür etmeden de olmaz…
Elbette. Oyunun asıl mimarı, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin de mimarı olan babam Sunay Akın’dır. Ona ne kadar teşekkür etsek az.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 21.00
Fiyat: 95 TL
Tel: (0216) 359 45 50
HADİ GİDELİM
Trabzon’da buluşalım
LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın sekizincisini Trabzon’da yapıyoruz. Dr. Şirin Seçkin ve oyuncu İrem Helvacıoğlu ile ‘Mutluluğun temeli çocukluk’ konusunu konuşacağız. Herkesi bekliyoruz.
Yer: Trabzon- Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0462) 323 23 87
Goril geliyor
Babası çok yoğun çalışan bir çocuğun hikâyesi bu. Babasını özlediğinde onun armağan ettiği gorille oynuyor. Ancak bu goril diğerlerinden farklı.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 11.30
Fiyat: 8 TL
Tel: (0212) 252 35 00
Karlar Kraliçesi
Çocukların çok sevdiği Karlar Kraliçesi çok farklı bir gösteriyle sahnede. Bu kez şiirli, müzikli ve danslı…
Yer: İstanbul-Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 12.00
Fiyat: 30 TL
Tel: (0216) 467 36 00
Oyuncak heykel atölyesi
Acaba bir oyuncağın heykeli nasıl olurdu? Bu atölyede çocuklar kendi oyuncaktan heykellerini yapacaklar.
Yer: Ankara-CerModern
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 11.00/16.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0312) 310 00 00
HAFTANIN KİTABI
‘Elbiseler mi konuştu yoksa?’ bir türlü giyeceği kıyafeti seçemeyen çocuklar için. Üstelik bu kitaptan anne babalar da çok şey öğrenecek.
Yayınevi: Hürriyet Kitap
Yazar: Mine Sayın
Tür: Öykü
Sayfa: 32
Fiyat: 21 TL
Gündüz müze, gece perili köşk
İstanbul Oyuncak Müzesi oldukça sıra dışı bir oyuna sahne oluyor. ‘Mekân tiyatrosu’ olarak tasarlanan ‘Helikon’ adlı oyunda hem çocuklar hem oyuncaklar hem de yetişkinler rol alıyor. Oyunun olduğu akşamlarda bir ‘Perili Köşk’ü andıran Oyuncak Müzesi’nde sabah olunca her şey normale dönüyor. Oyunu yazıp yöneten Ali Ozan Akın’la bir araya geldik, Helikon’u deneyimledik.
Nereden çıktı müzede tiyatro fikri?
Ben mekân tiyatrosuyla ilk kez 2012’de New York’ta öğrenciyken karşılaştım. Bir oyun izledim ve büyülendim. Daha sonra aynı oyunu altı kez daha izledim, ama her seferinde farklı bir deneyimle ayrıldım oradan. Türkiye’ye döndüğümde, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde de mekân tiyatrosu yapmayı hayal etmeye başladım.
Nasıl?
Müzelerin görevi sadece eser sergilemek değildir. Bugün dünyada gerçek anlamıyla sanat etkinliklerinin gerçekleştiği mekânlar müzelerdir. Söyleşiler, atölye çalışmaları, oyunlar var artık müzelerde… Babam Sunay Akın da İstanbul Oyuncak Müzesi’ni tasarlarken Sahne Tasarım Sanatçısı Ayhan Doğan’dan destek almış. Dolayısıyla müze 2005 yılında kurulurken bir sahne gibi tasarlanmış. Biz de yıllar sonra bundan yararlandık ve yaşanmış hikâyeleri, müzedeki oyuncakları da kullanarak bir tiyatro oyununa dönüştürdük.
Neler var oyunda?
Oyunun adı olan Helikon, bilim ve sanat tanrısı Apollon ile birlikte yaşayan Musaları, yani ilham perilerini ifade ediyor. Bu yarı tanrılar bizim oyunumuzda, hava karardıktan sonra zamanı bükerek ziyaretçileri müzedeki oyuncakların öykülerini anlatmaya götürüyor. Yani 1950’lili yıllara… Seyirciler koltuklarından kalkıyor ve dokuz ayrı gösteriyi müzenin içindeki odalarda dolaşarak izliyor. Örneğin 14 yaşındaki Barkın Aydın uzay oyuncaklarının tarihinin anlatıldığı bölümü canlandırıyor, Mehmet Erbil tarihi bir Eyüp oyuncakçısını oynuyor. Bir bölümde pandomim performansı var başka bir bölümde müzik, bir başka bölümde dans…
Peki, oyunu kaç yaşındaki çocuklar deneyimleyebilir?
13 yaşının üstündeki çocuklar aileleriyle birlikte rahatlıkla deneyimleyebilir. Yarın saat 20.30’da müzenin kapıları bir ‘Perili Köşk’ olarak ziyaretçilere açılacak.
Kaç kişilik bir kadro tarafından hazırlandı oyun? Kimler var oyunda?
Oyunu Mehmet Erbil ile birlikte kaleme aldık. Ege Ertez koordinatörlüğünü yaptı. Sahne tasarımı Ayhan Doğan’a, dekor ve kostüm tasarımı Başak Cankes’e, sahne amirliği ise Yasin Bardakçı’ya ait. Kareografiyi Mihail Ceban yaptı, görsel tasarımlar ise Berkay Dağlar tarafından hazırlandı. Oyunumuzda çok zengin bir de oyuncu kadrosu var: Buğra Agalday, Barkın Aydın, Kübra Balcan, Mehmet Erbil, İlkay Eren, Aycan Ersal, Ece Ertez, Uğurcan Günay, Onur Gürçay, Görkem Kasal, Yağız Şanal, Köksal Ünal, Koray Can Yanaşık her bölümde oyunculuklarını konuşturuyorlar. Sahne asistanlarımız ise Barış Akbaba, Agah Akbaş, Burcu Bilge, Emrecan Cömert, Samet Karahasanoğlu, Yaşarcan Kocaaslan, Bekir Öztürk, Eda Nur Pilav, Emre Tuğrul, Melikcan Yenişen. Onlar da oyunumuza ruh veriyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm tiyatroseverleri İstanbul Oyuncak Müzesi’ne bekliyoruz.
Tabii Sunay Akın’a teşekkür etmeden de olmaz…
Elbette. Oyunun asıl mimarı, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin de mimarı olan babam Sunay Akın’dır. Ona ne kadar teşekkür etsek az.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 21.00
Fiyat: 95 TL
Tel: (0216) 359 45 50
HADİ GİDELİM
Trabzon’da buluşalım
LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın sekizincisini Trabzon’da yapıyoruz. Dr. Şirin Seçkin ve oyuncu İrem Helvacıoğlu ile ‘Mutluluğun temeli çocukluk’ konusunu konuşacağız. Herkesi bekliyoruz.
Yer: Trabzon- Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0462) 323 23 87
Goril geliyor
Babası çok yoğun çalışan bir çocuğun hikâyesi bu. Babasını özlediğinde onun armağan ettiği gorille oynuyor. Ancak bu goril diğerlerinden farklı.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 11.30
Fiyat: 8 TL
Tel: (0212) 252 35 00
Karlar Kraliçesi
Çocukların çok sevdiği Karlar Kraliçesi çok farklı bir gösteriyle sahnede. Bu kez şiirli, müzikli ve danslı…
Yer: İstanbul-Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 12.00
Fiyat: 30 TL
Tel: (0216) 467 36 00
Oyuncak heykel atölyesi
Acaba bir oyuncağın heykeli nasıl olurdu? Bu atölyede çocuklar kendi oyuncaktan heykellerini yapacaklar.
Yer: Ankara-CerModern
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 11.00/16.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0312) 310 00 00
HAFTANIN KİTABI
‘Elbiseler mi konuştu yoksa?’ bir türlü giyeceği kıyafeti seçemeyen çocuklar için. Üstelik bu kitaptan anne babalar da çok şey öğrenecek.
Yayınevi: Hürriyet Kitap
Yazar: Mine Sayın
Tür: Öykü
Sayfa: 32
Fiyat: 21 TL