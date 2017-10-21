Eyvah! Çocuğum okul tuvaline girmekten korkuyor

Bazı çocuklar yaşıtlarından utanıyor, okulda veya kalabalık yerlerde tuvalete girmekten korkuyor. Kimi küçük ‘masum’ görünen şakalara maruz kaldığı için kimi de temiz olmadığı için tuvalete gidemiyor. Uzun süre tuvaletlerini tutmak zorunda kalan çocuklarda ‘utangaç mesane sendromu’ meydana geliyor. Acaba nedir, nelere sebep olur, nasıl çözülür? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Levend Özkan’a sorduk.

Utangaç mesane sendromu nedir?

Çevrede başkaları varken idrar yapamama durumudur. Bu çocuklar çoğunlukla kendini rahatsız hissettiği için kalabalık ortamda tuvalete gidemezler ve tuvaletlerini tutarlar. Ama güvende hissettikleri, ev gibi rahat ortamlarda tuvalete rahatça gidebilirler. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta, çocuğun herhangi bir yapısal veya nörolojik sorun yaşamadan, sadece utandığı için tuvalete gitmekten çekinmesidir. Utangaç mesane sendromunda çocuk idrar yapmayı istemesine rağmen idrarı başlatmakta aşırı derecede zorlanır veya hiç yapamaz. Bu sorunu genellikle kendi başlarına çözemezler.

Peki, çocuklar neden tuvalete gidemiyor?

Sıklıkla izlenme, dinlenme veya birisini bekletme korkusu yaşadıkları için... İdrar hissi oluşmasına rağmen ortak tuvaletlerde (özellikle pisuarlarda) idrar yapamama, kapalı tuvalette dahi etrafta başkalarının onu izlediği hissini yaşama veya gürültülü ortam mevcutsa idrar yapmakta zorlanma ve yapamama sebeplerden kaynaklanıyor.

Bu durum çocuklarda nasıl sorunlara yol açıyor?

Çocuklar idrar bekletmeyi adet haline getirdiklerinde mesanedeki duyargaçların adaptasyonu ile mesane kapasitesini artırıp zamanla daha uzun süre ve bol miktarda idrar biriktirebilir. Ancak süre uzadığında aşırı sıvı alımı ve sıkışma sonucunda gündüz kaçırmaları görülebilir. Kronik olarak idrarını erteleyen çocuklarda mesane ve tüm idrar yolu olumsuz şekilde etkilenir. Bazı durumlarda ömür boyunca sürebiliyor.

Ne yapılmalı peki?

Aile ve öğretmen çocukları gözlemlemeli. Çocuğun uzun süre ev dışında kaldığında hiç tuvalete gitmediğini veya gittiğinde idrarını yapamadığını fark edebilir. Çocuk okuldan veya dışarıda yapılan bir programdan eve gelir gelmez acil idrar hissiyle tuvalete koşabilir. Tabii ki idrar bekleten her çocuk utangaç mesane hastası demek değildir. Ancak yine de aileler bu sendromun farkında olursa bu durum erişkin yaşlara taşınmadan engellenmelidir. Utangaç mesane sendromu bir sosyal kaygı bozukluğu olarak kabul edilmektedir ve günümüzde ‘davranış tedavisi’ ile iyi sonuç alınmaktadır. Ancak tanı kesinleştirilmeden önce idrar yapmayı zorlaştıran ve engelleyen diğer tıbbi durumlar çözümlenmelidir. Bu sıklıkla ayrıntılı bir hikâye ve aile gözlemi ile başarılabilir. Eğer belirtiler çok uzun süredir mevcutsa mesane kapasite ve fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğinin kontrol edilmesi gerekebilir. Bu nedenle belirtileri fark eden anne baba, mutlaka bir uzmandan yardım almalıdır.

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