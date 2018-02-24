Evet, düşüncesi bile korkunç ama...

Çocuk istismarı vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Anne babalar tedirgin. Herkes “Ne yapmalı?” sorusuna yanıt arıyor, ancak sorular hep istismar öncesine odaklanıyor. Peki ya çocuk istismara uğradıysa? Çocuklar her zaman ne yaşadığını söylemez, söyleyemez. Eğer bir tacizle karşılaştıysa ne yapmak gerekir? Konuyu Cinsel Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Dolunay Kadıoğlu’na sorduk.

Peki, çocuk bir istismar yaşadıysa ne yapmak gerekir?

• Her yaş grubu kendi yaşına uygun, yaşadığı istismarı ifade eder. Anne babaların görevi bunu dikkatlice dinlemek, anlattığı için ona teşekkür etmek ve yaşadığınız bölgeye en yakın Çocuk İzlem Merkezleri vb. kurumlara başvurarak çocuğunuzun en uygun desteği almasına yardım etmektir.

• Çocuğun anlattıklarını tekrar tekrar anlattırmak, yanında üzülüp perişan olmak veya anlattıkları çok normalmiş gibi davranmak ya da önemsememek, kızmak, inanmamak, suçlamak, tehdit etmek, anlatmaya zorlamak ona daha çok zarar verir.

• Soğukkanlı, sakin ve şefkatle yaklaşın. O an ihtiyacı olan tek şey budur! Ebeveynler olarak yapacağınız en güzel tedavide sevgi ve şefkatinizi vermektir. Ona sıklıkla “Bu senin hatan değil, bu senin suçun değil. Ne olmuş olursa olsun seni çok seviyorum. Sana bunu yapan kişinin suçu!” deyin.

• Bu konuda uzman olmadığınızın farkındalığıyla, olayın öyküsünü, çocukta neler kaldığını ve nasıl onarılacağını ya da cezayı bu konuda çalışan uzmanlara bırakın.

• Onun güven alanını sağlayın. Güvende olduğunu hissettirin. İstismarı yapan yetişkinle aynı ortama sokmayın ya da yüzleştirme gibi şeyleri asla yapmayın. Yaşadıklarını sadece ilgili kişi ve kurumlara aktarın.

• Çocuk izin vermiş, onayı varmış gibi suçlamaları kabul etmeyin, hatta zihninizden bile geçirmeyin. Çocuklar bu tip durumları oyun zannedebilir ve oyuna katılabilir. Yani bunun nedeni onay değil, oyun çağında bir çocuk ya da ergen olduğundandır. Bilişsel, duygusal ve bedensel gelişimi cinsel deneyime onay verecek seviyede değildir. Çocuğu korumak ona cinsel obje olarak bakmamak, sınır çizmek yetişkinin yapması gerekendir.

• Cinsel istismarı yapan çoğunlukla tanıdık veya yakın çevredendir. Kim yapmış olursa olsun SUÇLUDUR ve adli süreç başlatılmalıdır.

• Çocuğunuza adli süreci onun anlayabileceği şekilde aktarın. Çocuğunuzu bu sürece sakince hazırlayın ve adli süreci takip edin.

• Çocuğunuzun yaşadığı travmanın tedavisi sizin ve ilgili kişilerin uygun yaklaşımıyla mümkündür. Anne baba olarak yaşadığınız duygular ve durum kolay değildir. Sizlerin de destek alması aile olarak tedaviyi mümkün kılar.

ÇOCUKLARI İSTİSMARDAN KORUMAK İÇİN 5 ÖNERİ

• Çocuğunuza özel bölgelerinin kendisine ait olduğunu, kimsenin dokunmaması gerektiğini öğretin.

• ‘HAYIR’ demeyi, iyi dokunuşu ve kötü dokunuşu öğretin.

• Mahrem kavramını öğretin ve mahremiyet eğitimi verin.

• İstenmeyen bir davranışta bağırması ve kaçması gerektiğini öğretin.

• Mutlaka size anlatması ve yardım istemesi gerektiğini öğretin.

DAYAK, BİR DİSİPLİN YÖNTEMİ OLARAK KULLANILAMAZ!

HADİ ANNE GİDELİM

Çocuk resim müzayedesi

Sanat bilincini ve resim sevgisini çocuklara erken yaşta kazandırmayı hedefleyen Çocuk Müzayedesi’nde 52 tablo yer alacak. Çok özel eserlerin bir arada bulunacağı müzayedede resimler sembolik ücretlerle satışa çıkacak.

Yer: İstanbul-Hilton Bosphorus

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 55 TL

Tel: (0212) 315 60 00

Bez bebek atölyesi

Çocukların en sevdiği masal kahramanları ‘bez bebek’ olacak. Atölyede çocuklar el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirecek.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 12.00

Fiyat: 10 TL

Tel: (0212) 359 57 25

Sportmen kral

Aburcuburistan adasının kralı çocukları hem güldürecek hem de çok eğlendirecek.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Yarın

Saat: 13.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Kırmızı balık

Müzikli, danslı, şakalı bu oyun, kırmızı balığın minik bir gölden büyük bir okyanusa ulaşma macerasını anlatıyor.

Yer: Ankara-MEB Şura Salonu

Tarih: Bugün

Saat: 15.00

Fiyat: 25 TL

Tel: (0312) 413 38 50

Sihirli eşek

Sihirli eşek Eşeko’nun maceralarını anlatan oyunla çocuklar dürüstlüğün önemini anlayacak.

Yer: İzmir-Urla Toprak Sahne

Tarih: Yarın

Saat: 13.00/14.30

Fiyat: 10 TL

Tel: (0232) 754 19 88

HAFTANIN KİTABI

‘Rüya Göremeyen Burak’ kitabı çocukların dil gelişimini destekleyen bir öykü. Özellikle de ‘r’ sesini çıkaramayan çocuklar için oldukça ideal. Çünkü kitaptaki sözcüklerin %86’sında ‘r’ sesi geçiyor.

Yayınevi: Mirket Yayınları

Yazar: Nur Tunay

Tür: Öykü

Sayfa: 28

Fiyat: 18 TL