Düşler Akademisi'nde engeller kalkıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 5 milyona yakın engelli birey var. Üstelik bu bireylerin yarısı çocuk! Engellilik hem çocuklar için hem de anne babalar için oldukça zor. Engelli çocukların büyük bir çoğunluğu evden çıkamıyor, benzerlerini göremiyor, adeta bir hapis hayatı yaşıyor. Bu durum çocukları bunalıma sokuyor ve gelişmelerini de engelliyor. Peki, engelli çocuğu olan aileler ne yapmalı? Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ile yan yana geldik, Antalya’nın Kaş ilçesinde kurdukları Düşler Akademisi’ni konuştuk.

Engelli çocuğu olan aileler ne yapmalı?

Engelli bireyler, toplumumuzun önemli bir yüzdesini oluşturuyor. Ancak çok görünür değiller. Oysaki bu bireyleri topluma kazandırmak çok önemli. Biz de bu nedenle Antalya’da Düşler Akademisi’ni hayata geçirdik. Burası tamamen gönüllülerden oluşan bir merkez. Türkiye’nin her yerinden engelli çocuğu olan anne babalar, çocuklarını merkezimize gönderebiliyor. Çocuklar burada benzerleriyle karşılaşıyor, gönüllülerle birlikte birçok faaliyete katılıyor, resimden müziğe, spordan kitap okumaya kadar birçok alanda birikim kazanıyor.

Buraya gelen çocuklarda neler değişiyor?

Bizim projemizin iki ayağı var: Birincisi gönüllüler, ikincisi engelliler. Gönüllüler hiçbir ücret almadan, gönülle bu merkezde çalışıyor. Gönüllülük esası, engelli çocuklara daha çok fayda sağlıyor, çünkü hiçbir karşılık beklenmiyor. Engelliler ise Türkiye’nin her köşesinden merkezimize gelebiliyor. Böylece aileler de hiçbir ücret ödemeden çocuklarını birer hafta süreyle merkezimize bırakabiliyor.

Bu durum aileler için zor olmuyor mu?

Bizim ön koşulumuz anne babanın, engelli çocuğu mutlaka bize bırakarak evine geri dönmesi. Bu durum çocukların kendi başlarına birer birey olması için de çok önemli. Düşler Akademisi’ne gelen gerek fiziksel gerekse de zihinsel engelli çocuklarımızla ilk olarak bir tekne gezisine çıkıyoruz. Bu onların bize güven duyması için büyük katkı sağlıyor. Denize açıldığımız için bize güvenmekten başka seçenekleri de kalmıyor. Biz de tavır ve davranışlarımızla o güveni destekliyoruz. Böylece çocukların önce güven duyguları gelişiyor, sonra da özgüvenleri. İşte bu duygular da engellilikleri bile engellenmiş bireyleri topluma kazandırmak için bir kıvılcım oluyor. Bu nedenle engelli çocuğu olan tüm aileleri Düşler Akademisi’ne davet etmek istiyoruz. Engelli çocukların geleceği için bu çok önemli.

Peki, ailelere tavsiyeleriniz neler?

Engelli bireyler bizim toplumumuzda varlar ve topluma kazandırılmalılar. Hiçbir aile, çocuğu engelli diye ondan utanmasın, çekinmesin. Engelli çocuklar evde bir mahkûm hayatı yaşamamalı. Düşler Akademisi’nde birçok alanda kendini geliştirmiş engelli çocuklarımız var ve biz onlarla dirsek temasına devam ediyoruz. Eğer anne-babalar engelli çocuklarını buraya gönderirse, çocuklar orada benzerlerini görecek ve başka insanların da kendileri gibi olduğunu fark edip suçluluk duygusu hissetmekten de vazgeçecekler.

Düşler Akademisi’ne www.duslerakademisi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERE 5 ÖNERİ

Prof. Dr. Özgür Öner açıklıyor:

• Çocuğunuzun sorunlu yönleri kadar güçlü yönlerini de fark edin.

• Çocuğunuzdan utanmayın, onu acınacak bir insan olarak görmeyin, diğer insanların onu aşağılamasına izin vermeyin.

• Sosyal olarak yalnız kalmayın, çocuğunuzu diğer insanlardan ayırmayın, saklamayın.

• Çocuğunuza mümkün olduğunca sakin bir şekilde hem sınır koyun hem de hak ettiği sevgi ve saygıyı verin.

• Gerçekçi olun ancak ümitsizliğe kapılmayın, bilimsel geçerliliği olmayan yöntemlerle tedavi ve şifa önerenlere inanmayın.

ÇOCUĞUNUZA 'YAPMA, ETME' DEMEYİN!

HADİ ANNE GİDELİM

Bez okul çantası boyama atölyesi

Çocuklar kendi okul çantalarını yapacaklar. Tamamen doğal malzemelerin kullanılacağı atölyeden önce de tiyatro gösterileri çocukları bekliyor.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Matruşka yapıyoruz

Çocuklar birbirinin içine geçebilen matruşka oyuncaklardan yapacak, boyayacak ve el becerilerini geliştirecekler.

Yer: İstanbul-Novada AVM

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 15.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0216) 575 65 20

Kitap ayracı atölyesi

Bu atölyede çocuklar, okudukları kitapların ayraçlarını kendi elleriyle tasarlayacaklar.

Yer: Ankara-Antares AVM

Tarih: Bugün

Saat: 15.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0312) 321 06 00

Korkak palyaço oyuncak atölyesi

Çocuklar palyaço oyuncaklarla oynayacak, yeni oyuncaklar tasarlayacak ve el becerilerini geliştirecekler.

Yer: İzmir-İzmir Park

Tarih: Bugün

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0232) 250 11 12

Nasreddin Hoca ve Karagöz’den hikâyeler

Nasreddin Hoca ve Karagöz’ün birbirinden eğlenceli ve komik hikâyeleri, Yalovalı çocukları bekliyor.

Yer: Yalova-Halk Eğitim Merkezi

Tarih: Bugün

Saat: 14.30

Fiyat: 18 TL

Tel: (0226) 814 12 32