Dünyayı bir de çocukların gazetelerinden okuyun

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün geleneksel hale gelen yarışması ‘Kendi Gazeteni Yap’ sonuçlandı. İlk ve ortaokul dönemi çocuklarının katıldığı yarışmaya binlerce başvuru geldi. Hürriyet Gazetesi yazarları Doğan Hızlan ve Ayşe Arman, Dinozor Çocuk editörü Nihal Ünver ve benim aralarında bulunduğum jüri, ödül alacak gazeteleri seçmekte çok zorlandık. Gazeteleri seçerken, tasarım fikri, mizanpaj, haber, özgünlük, katılımcının yaşı gibi ölçütleri göz önünde bulundurmaya çalıştık.

Hürriyet Çocuk Kulübü jürisinin seçtiği en iyi 3 gazetenin sahibi ödül olarak tablet bilgisayar ve kitap seti kazandı. Ödüllerin hepsi Dinozor Çocuk'tan. Çocukların hazırladığı bu gazeteler, düş dünyalarının zenginliğini ve dünyayı algılama biçimlerini ortaya koyuyor. İşte kazanan gazeteler ve ödülleri...



Zeynep Ceren Cengiz'in hazırladığı 'Teleskop Gazetesi' farklı tasarımı, gelecekçi bakış açısı ve haber tasarım uyumuyla birincilik ödülüne layık bulundu. Ödül: iPad Air 2 - 16 GB ve kitap seti.

İnci Saracık'ın hazırladığı 'Evrensel Sanat Gazetesi-Müzikal' mizanpaj, tasarım ve orijinal fikir uygulamasıyla ikincilik ödülüne layık bulundu. Ödül: Samsung Galaxy TAB E ve kitap seti.

Muhammed Ferit Avcı'nın hazırladığı 'Işık Hızında Teknoloji' gazetesi, sosyal medya ve teknolojiye bakış açısı, teknolojiyi yansıtma biçimi ve özgün tasarımıyla üçüncülük ödülüne layık bulundu. Ödül: Samsung Galaxy T113 ve kitap seti.

Lâl Aktaş'ın hazırladığı 'Kuçu Kuçu Gazetesi' özgün tasarımı, hayvan sevgisini aşılaması ve köpeklerle ilgili özellikleri sıcak bir şekilde okuyucuya aktarmasındaki başarısı sebebiyle Dinozor Çocuk özel ödülüne layık bulundu. Ödül: Bir adet Rockrider 300 Çocuk Dağ Bisikleti-24 ve kitap seti.

Naz Peri İrem Kurt'un hazırladığı 'Minik Okur Gazetesi' farklı farklı haberleri bir gazete mantığıyla sunarak özgün bir tasarım hazırladığı için mansiyon ödülüne layık bulundu. Ödül: Kitap seti.

Ödül alamayan çocukların üzüldüğünü biliyorum, ama lütfen hiçbiri üzülmesin. Çünkü bu yarışma onların hayatında güzel bir deneyim oldu. Üstelik en beğenilen elli gazeteden oluşan bir sergi çok yakında Dinozor Çocuk ve Hürriyet Dünyası sergi alanlarında ziyaretçilerle buluşturulacak.

Yarışmaya katılan çocuklara ödüllerini armağan eden Dinozor Çocuk'a ayrıca çok teşekkürler. "Oku, büyü yaşa!" diyen Dinozor Çocuk, birbirinden güzel kitaplarıyla minik okurlarının kalbinde taht kurmaya devam edecek...

Yarışma ile ilgili ayrıntıları okumak için www.hurriyetcocukkulubu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÇOCUKLARLA 'KOŞUL KOYARAK' İLETİŞİM KURMAYIN!

HADİ ANNE GİDELİM



Çizmeli kedi

Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de çok sevdiği Çizmeli Kedi, macera dolu bir tiyatro oyunuyla sahnede!

Yer: İstanbul-Uniq İstanbul

Tarih: Bugün

Saat: 14.99

Fiyat: 33 TL

Tel: (0212) 286 03 91







Boyama atölyesi

Bu atölyelerde çocuklar hem ahşaplara şekil verecek hem de onları boyayacak.

Yer: İstanbul-Akbatı AVYM

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 397 70 70

Kartondan maskeler

Çocuklar oldukça basit malzemelerle birbirinden şirin maskeler yapmayı öğrenecek.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün

Saat: 15.30

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Kuzu Maydanoz’un maceraları

Şarkılı danslı bu oyunda çocuklar teknolojinin hayatımızdaki yerini sorgulayacak ve doğanın önemini anlayacak.

Yer: İzmir-Konak Sahnesi

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 6 TL

Tel: (0232) 445 34 55

Tiyatro makinesi

Tiyatro makinesi icat eden bir mucit, bu makinenin ve robotların da gerçek insanlar gibi tiyatro yapabileceğini iddia eder. Çocuklar bu oyunda hayal kurmanın önemini anlayacak.

Yer: Ankara-Akün Sahnesi

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 6 TL

Tel: (0312) 427 19 71

HAFTANIN FİLMİ

Merakla beklenen ‘Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası’ filmi dün gösterime girdi. İcatlar yapmayı çok seven Leo’nun kayıp hazineyi bulma macerasını anlatan filmi Evrim Akın ve Harun Can seslendirdi.

HAFTANIN KİTABI

Bir akşam gökyüzünde parlamakta olan Ay’ı gören minik bir çocuğun hikâyesini anlatan bu kitaba ilkokul çocukları bayılacak.

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yazar: Ayla Çınarlıoğlu-Mustafa Delioğlu

Tür: Öykü

Sayfa: 32

Fiyat: 18 TL