Doğru besin zekâyı geliştirir

Beslenme alışkanlıklarımız hızla değişiyor. Bu, elbette bebek beslenmesine de yansıyor. Bu konuyla ilgili kafası karışık ebeveynlerin merak ettiklerini ‘0-2 Yaş Doğru Beslenme’ kitabının yazarı Dr. Şirin Seçkin’le konuştuk.

Sizce bebek beslenmesinin temel sorunu nedir?

- Son 60 yıldır doktorlar annelere emzirme ve ek besinlerle ilgili çok katı kurallar koyuyor. Bebeğin isteklerini gözeten beslenmeden doktorların ve aile büyüklerinin tavsiyelerine uyma ve zorla beslenmeye geçilmesi bebeklerin yararına olmadı. Çoğu annenin sütü yetersiz gelmeye başladı. Erkenden muhallebi ve kaşık mamaları verilmesiyle kilo sorunları arttı. Bebeklere elleriyle tutup yiyebileceği besinler verilmez oldu. Bebek ailenin yediklerinden farklı şeyler yemeye başladı.

0-2 yaş arası bebek beslenmesiyle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar neler?

- Ek gıdalara en erken dört, en geç altıncı ayın bitiminde başlanmalı. Oysa ülkemizde bununla ilgili hatalar pek çok! Dördüncü aydan önce verilen ek gıdaları sindirim sistemi hazmedemez. Bu dönemdeki bebeklerde emme isteği hâlâ çok güçlüdür. Sinir sistemi de çiğneme ve yutma işlevine hazır değildir.

Zekâyı artıran besinler var mı?

- Anne sütü zekâ katsayısını (IQ) dört puan artırır. Omega 3 yağ asitleri, balık, sakatatlar, kuruyemişler, tereyağı, kaymak ve sebze-meyve yiyerek dengeli beslenmek zekâ gelişimini olumlu etkiler. Abur cubur yiyen çocukların IQ’ları daha düşük olur. Şekerden ve undan, karbonhidrattan zengin beslenme de IQ eksikliğine yol açar. Şeker doğrudan beyinde hasar yapar. Aşırı süt içilmesine bağlı demir eksikliği zekâyı azaltır, tek yönlü beslenme de aynı sonucu doğurur.



0-2 Yaş Doğru Beslenme

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