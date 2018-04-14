Çocuklara lakap takan servis şoförleri var

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla çocuk taşımalı eğitim sistemiyle okula gidiyor. Okulu bulunmayan, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki ilköğretim çağına gelmiş çocukların okula güvenle ulaşması büyük önem taşıyor. Türkiye’de bazı ilçelerle merkez okul arası 135 km’yi aşıyor, çocukların saatleri okul ve ev arasında, yollarda geçiyor. ‘İyi Dersler Şoför Amca’ projesiyle binlerce çocuk trafik ve taşımalı sistem hakkında bilinçlendiriliyor. Konuyu projeyi hayata geçiren ekipten Michelin Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Selen Muratoğlu ile konuştuk.

Bu proje nasıl ortaya çıktı?

Taşımalı eğitimdeki servis şoförlerine trafik güvenliği, ilkyardım ve iletişim eğitimleri vererek başlanılan bir proje. Odağında çocuklar var. Çocukların güvenliği ve sağlığı bizim için çok önemli. Eğer onları trafik ve yol güvenliği konusunda eğitebilirsek, gerek trafik kazalarına, gerek servis ve taşıma sorunlarına çözüm üretebilir, toplum güvenliğine katkı sağlayabiliriz. Bunun için Jandarma Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Michelin ve TÜVTÜRK’ten yardım alıyoruz. Taşımalı servis şoförlerini eğitiyoruz ve öğrencilere de trafik eğitimi veriyoruz. Velilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdiye dek 48 bin servis şoförüne ve 25 bin 500 öğrenciye ulaştık.

Projenin temel amacı nedir?

Türkiye’nin 81 ilinde çocuklar taşımalı eğitim sistemiyle okula gidiyor. Yani servis şoförleri, 1 milyon 270 bin 798 çocuğun güvenliğinden sorumlu. Bu nedenle önce servis şoförlerini eğitmek gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için birçok ilde yüzlerce sürücüyle görüşmeler gerçekleştirdik; trafik psikologları, iletişimciler ve sağlıkçılardan oluşan uzman ekiple birlikte araştırmalar yaptık. Hem servis şoförlerine hem de öğrencilere eğitimler vermeye başladık. Eğitimler sonunda hem şoförlerin hem de çocukların bilgi düzeyindeki olumlu değişimi gözlemledik. Şu an eğitime katılanların trafik bilgisinde %25’e varan bir iyileşme var.

Neler yanlış biliniyor peki?

Servis şoförleri çocuklarla iletişim kurmakta çok zorluk çekiyor. Onlarla nasıl iletişim kuracaklarını bilmiyorlar. Çocukların yaramazlıklarından şikâyet ediyorlar. Hatta bazıları çocuklarla çok yüz göz olabiliyor, onlara lakaplar takabiliyorlar. Bu eğitimlerde çocuklara lakap takmamaları gerektiğini öğreniyorlar meselâ… Küfürlü ve bağırarak konuşmama konusunda farkındalık kazanıyorlar. Serviste hiçbir şekilde cep telefonuyla konuşmamaları gerektiğini, emniyet kemeri takmaları gerektiğini, arabada seyir halindeyken camı açıp yoldan geçen kimseye laf atmamaları ve sinirlenmemeleri gerektiği vs. gibi Türkiye’de çok sık tekrarlanan yanlışlar konusunda farkındalık kazanıyorlar. Yani servis şoförlerine, çocuklara her davranışlarıyla rol model oldukları hatırlatılıyor.

Peki, ya çocuklar?

Hem çocuklar hem de şoförlerin pek çoğu henüz trafik işaretlerini bile tanımıyor. Çocuklar temel yol ve trafik bilgilerini öğreniyor. Servise biner binmez yerine oturup emniyet kemeri takması gerektiğini, camı açmaması gerektiğini, servis durmadan inmemesi veya binmemesi gerektiği gibi hayati konuları öğreniyor.

Anne-babalar çocuklarına bu eğitimi aldırmak için ne yapmalılar?

www.iyiderslersoforamca.com internet sitemizden bütün eğitimlerimize ücretsiz olarak ulaşabilirler. Öğretmenler de bu site yardımıyla öğrencilerine eğitimler verebilir.

AİLELERE 5 ÖNERİ

Çocukların trafikte güvende olması için onlara şunları öğretin:

- Seyir esnasında şoförle konuşmamalı

- Servis camını açmamalı ve emniyet kemeri takmalı

- Servis durmadan emniyet kemerini çözmemeli

- Servis durmadan araca binmemeli veya inmemeli

- Servisin önünden değil, arkasından geçmeli

ÇOCUĞA ÖZ DİSİPLİN BECERİSİ NASIL KAZANDIRILIR?

Anne babalar çocukların ödevlerini kendi başına yapmadığından, yemeğini yemediğinden, görevlerini yerine getirmediğinden şikâyet ediyor. Peki, çocuklara öz disiplin becerisi nasıl kazandırılır? Profesyonel Koç Neslihan Erdoğdu açıklıyor.

HADİ ANNE GİDELİM

İzmir Kitap Fuarı’nda buluşalım

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında İzmir Kitap Fuarı’ndayım. Yepyeni kitaplarımı Doğan Egmont Yayınları’nda imzalayacağım. Buluşalım…

Saksı tasarlıyoruz

Bahar geldi, çiçekler balkonları süslesin diye çocuklar birbirinden renkli saksılar tasarlayacaklar. Bu atölyede çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Eyvah kümeste tilki var

Kümesin akıllı horozu, tilkinin oyunlarını boşa çıkarıyor. Bu oyunda çocuklar hem gülecek hem öğrenecek.

Yer: Ankara-Başkent Tiyatroları

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 13.00

Fiyat: 2,5 TL

Tel: (0312) 309 25 32

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Tüm dünya Bronz Devri’ne girerken, yaşadıkları yerleri korumaya çalışan Dug ve kabilesinin mücadelesini anlatan 'Taş Devri Firarda' filmi dün gösterime girdi. Kaçırmayın!

HAFTANIN KİTABI

Red Kit’in yaratıcıları Belçikalı çizer Morris ve Fransız yazar Goscinny’nin çizgi roman dünyasına katkılarını içeren bir bölümün de yer aldığı ‘Red Kit Toplu Albümleri 15’ kitabı 13 yaş üstü çocuklar için.



Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yazar: Goscinny

Çeviren: Eray Canberk

Tür: Çizgi Roman

Sayfa: 144

Fiyat: 36 TL