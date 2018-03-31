Çocuklar ‘Küçük Şefler Restoranı’na giriyor

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da çocuk obezitesi hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı araştırmasına göre Türkiye’de 0-5 yaş dilimindeki çocukların %21’i, 6-18 yaş dilimindeki çocukların ise %22’si olması gerekenden daha kilolu. Sabri Ülker Vakfı’nın T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde yedi yıldır ilkokullarda sürdürdüğü ‘Yemekte Denge Eğitim Projesi’ kapsamında hazırlanan Küçük Şefler Restroranı kitabı, çocuk obezitesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Konuyu Vakıf Başkanı Begüm Mutuş ile konuştuk.

Kitap fikri nasıl ortaya çıktı?

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması verilerine göre ülkemizde 0-5 yaş arasında yüzde 21, 6-18 yaş arasında ise her yüz çocuktan 22’si şişman. Yüzde 74,2’si fiziksel aktiviteden yoksun. Yani beslenme sorunları en çok çocukları etkiliyor. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırmasına göre ise çocukların yüzde 14’ü fazla kilolu, yüzde 8’i ise şişman. Dolayısıyla çocukları bu konularda bilinçlendirmek toplumsal bir zorunluluk. Biz de ‘Yemekte Denge’ projemiz kapsamında dengeli beslenmeyi bir hikâye kurgusu içinde anlatmak istedik. Kitabı, Ayşe Şule Bilgiç’in kurucusu olduğu Düşyeri Çizgi Film ve Canlandırma Stüdyosu ekibi hazırladı.

Bu kitapla çocuklara ne söylemek istiyorsunuz?

Çocuklara “Dengeli bir şekilde sağlıklı olan her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken, dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” demek istiyoruz. Kitapta, besin çeşitliliği, besinlerin hangi gruplarda yer aldıkları ve ne fayda sağladıklarına dair bilgiler yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında kitabımız çocuklarla ücretsiz olarak buluşuyor.

Çocuk ve obezite konusuna ülkemizdeki yaklaşım ezberlerden ibaret. Vakıf olarak sizin bu konuya yaklaşımınız nasıl? Neleri değiştirmek istiyorsunuz?

Biz bu projemizle çocuklara işin özünü öğretiyoruz öncelikle. Besinler nelerdir, ne işe yararlar, yemezsen ne olur, yersen ne olur gibi… Bunu yaparken de didaktik bir dilden kaçınıyoruz. Çocukların anlayacağı ve sıkılmayacağı bir anlatımı önemsiyoruz. Temel hedefimiz çocuklarda dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlığı geliştirebilmek… Projemiz bugüne kadar çocuklarımızın yeme alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirdi, ulaştığımız çocukların beslenme alışkanlıklarında olumlu değişiklikler sağladı. Hiç karnabahar sevmeyen çocukların karnabahar yediğini, hiç spor yapmayan çocukların spor yapmaya başladığını gördük. Sağlıklı beslenme konusunda farkındalıkları arttı ki, bu çok önemli.

Anne babalara tavsiyeleriniz neler peki?

Çocuklar beslenme alışkanlığını ailelerinden ediniyor. Bu nedenle özellikle okul çağında çocukların yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanabilmeleri için ebeveynlere büyük ölçüde sorumluluk düşüyor. Anne ve babalar yeterli ve dengeli beslenme düzenine dikkat ederek çocuklarına örnek olmalı. Ayrıca büyüme ve gelişme çağında olan okul çocukları, ihtiyaçları olan günlük enerji ve besin öğelerini almak için kahvaltı, öğle, akşam yemeklerinden oluşan üç ana öğünü ve bunu destekleyecek ara öğünleri mutlaka tüketmeye çalışmalılar. Anne babalar tam tahıllı besinler, et, tavuk, ton balığı, yumurta veya kuru baklagiller gibi proteinden zengin besinler, sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri içeren sağlıklı öğünler oluşturarak çocuklarının dengeli beslenmesini sağlayabilirler. Sağlıklı beslenme konusunda güvenilir bilgi edinmek için ise www.yemektedenge.org internet adresimizi ziyaret edebilirler.

‘ÇOCUK GAZETECİ’ BELLİ OLDU

Gazprom’un düzenlediği ve yıl 211 ülke ve bölgeden çocuk futbolcunun katılacağı ‘Dostluk için futbol’ organizasyonunda Türkiye’yi ve Hürriyet Gazetesi’ni temsil edecek ‘çocuk gazeteci’ belli oldu. 12 yaşındaki Eda Çelik bu yıl 8-15 Haziran tarihleri arasında Rusya’nın Moskova şehrinde yapılacak etkinliklerde gazetecilik yapacak.

ÇOCUKLARIN MERAK DUYGUSU NASIL GELİŞİR?

Çocukların merak duygusunu geliştirmenin yollarını Yazar Özge Lokmanhekim ile 'Çocuklarla Bir Ömür' programında konuştuk.

HADİ ANNE GİDELİM

Maket uçak yapıyoruz

Çocuklar birbirinden renkli malzemelerle kendi maket uçaklarını yaparak hem eğlenecek hem de öğrenecekler.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Bezden çılgın bebekler

Bu bebekler çıldırmış olmalı, çünkü diğer bebeklere göre çok farklılar. Çocuklar yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini ortaya koyacakları bu atölyede birbirinden farklı bebekler tasarlayacaklar.



Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 45 TL

Tel: (0216) 359 45 50

Ege ile Gaga müzikali

Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga yepyeni bir macera peşindeler. Bu kez bir tiyatro oyunuyla Ay’a gidiyorlar.

Yer: Eskişehir-Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

Tarih: Bugün

Saat: 16.00

Fiyat: 28,50 TL

Tel: (0222) 221 22 06





Maskeler atölyesi

Bu atölye 1 Nisan Şaka Günü’ne özel… Çocuklar tuzlu hamur kullanarak birbirinden şirin hayvan maskeleri yapacaklar.

Yer: Ankara-CerModern Çocuk Atölyesi

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00/16.30

Fiyat: 45 TL

Tel: (0312) 310 00 00