Konya bozkırında tropikal iklim olması ilk bakışta hayal gibi gelebilir ama bu hayal, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’yle gerçeğe dönüşmüş. Kelebek görünümlü dev bir mekân tasarlanmış ve içine 154 tür bitki yerleştirilmiş. Şu anda bu bahçede 36 farklı türde tropik kelebek, tırtıl, kuş ve böcek yaşıyor. Bahçe, burayı keşfetmek isteyen minik ziyaretçilerini bekliyor.
2015 yılında açılan Kelebek Bahçesi’ndeki kelebekler henüz ‘pupa evresi’ndeyken Kenya’dan, Kosta Rika’dan ve Filipinler’den getiriliyor. Böylece burayı gezenler, dolapların içinde asılı olan kelebeklerin doğumunu bile görebiliyor. Çocukların en çok ilgisini çeken de bu kısım. Çünkü bir canlının üzerindeki zarı yırtıp ortaya çıkması onları büyülüyor. Çocuklar için her hafta düzenli olarak atölyeler yapılıyor.
Atölyeler; böcekler, sürüngenler, kuşlar, mantarlar, bilim insanları ve ilginç canlılar olarak altı ayrı eğitimle yapılıyor.
Bu atölyelere katılmak isteyenler konyakelebeklervadisi.com adresinden başvuru yapabilir.
Ne var ne yok?
Birbirinden sevimli tropik papağanlar...
Özel müze bölümünde kelebek koleksiyonu...
Yaprakların üzerinde iri tırtıllar...
Birbirinden ilginç bitki türleri...
Minik göletler, ilginç kurbağalar ve lotus çiçekleri...
Gideceklere tavsiyeler
İçerisi çok sıcak, montlarınızla girmeyin.
Kelebeklere dokunmaya çalışmayın, çok hassaslar.
İstediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz ama flaşları kapatın.
Saat 09.00-17.00 arasında açık, geç kalmayın.
Giriş ücreti öğrenciler için 7.50 TL, yetişkinler için 17.50 TL.
Okul gruplarıyla gidilebiliyor. Eğitimlere 30 çocuk katılabiliyor.
Nasıl gidilir?
Konya’ya İstanbul, Gebze, Eskişehir,
Ankara hatlarından trenle rahatça gidilebiliyor.
Şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta,
önünden şehir içi minibüsleri geçiyor.
Çocuklar kelebeklerin dünyasına giriyor
Konya bozkırında tropikal iklim olması ilk bakışta hayal gibi gelebilir ama bu hayal, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’yle gerçeğe dönüşmüş. Kelebek görünümlü dev bir mekân tasarlanmış ve içine 154 tür bitki yerleştirilmiş. Şu anda bu bahçede 36 farklı türde tropik kelebek, tırtıl, kuş ve böcek yaşıyor. Bahçe, burayı keşfetmek isteyen minik ziyaretçilerini bekliyor.
2015 yılında açılan Kelebek Bahçesi’ndeki kelebekler henüz ‘pupa evresi’ndeyken Kenya’dan, Kosta Rika’dan ve Filipinler’den getiriliyor. Böylece burayı gezenler, dolapların içinde asılı olan kelebeklerin doğumunu bile görebiliyor. Çocukların en çok ilgisini çeken de bu kısım. Çünkü bir canlının üzerindeki zarı yırtıp ortaya çıkması onları büyülüyor. Çocuklar için her hafta düzenli olarak atölyeler yapılıyor.
Atölyeler; böcekler, sürüngenler, kuşlar, mantarlar, bilim insanları ve ilginç canlılar olarak altı ayrı eğitimle yapılıyor.
Bu atölyelere katılmak isteyenler konyakelebeklervadisi.com adresinden başvuru yapabilir.
Ne var ne yok?
Birbirinden sevimli tropik papağanlar...
Özel müze bölümünde kelebek koleksiyonu...
Yaprakların üzerinde iri tırtıllar...
Birbirinden ilginç bitki türleri...
Minik göletler, ilginç kurbağalar ve lotus çiçekleri...
Gideceklere tavsiyeler
İçerisi çok sıcak, montlarınızla girmeyin.
Kelebeklere dokunmaya çalışmayın, çok hassaslar.
İstediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz ama flaşları kapatın.
Saat 09.00-17.00 arasında açık, geç kalmayın.
Giriş ücreti öğrenciler için 7.50 TL, yetişkinler için 17.50 TL.
Okul gruplarıyla gidilebiliyor. Eğitimlere 30 çocuk katılabiliyor.
Nasıl gidilir?
Konya’ya İstanbul, Gebze, Eskişehir,
Ankara hatlarından trenle rahatça gidilebiliyor.
Şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta,
önünden şehir içi minibüsleri geçiyor.