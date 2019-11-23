Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>Çocuklar için 5 adımda STEM
"Ömür Kurt" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Kurt" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Çocuklar için 5 adımda STEM

23 Kasım 2019

Gelecekçi eğitim sisteminin önemli disiplinlerini bir araya getiren STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) çocukların hayatı anlamasını ve daha başarılı olmasını sağlıyor. Doğan Egmont Yayınları, okul müfredatında da yer alan bu eğitimle ilgili dokuz kitap yayımladı. İşte STEM’in yapıtaşları...

DENEYEREK ÖĞRENSİN
STEM sisteminin yapıtaşlarından olan bilimi çocukların anlaması için merak duygusunun hep uyanık kalması gerekir. Bu nedenle onların “Neden” sorularını önemseyin ve açıklayıcı yanıtlar vermeye çalışın. Bilmediğiniz konuları birlikte araştırın.

TEKNOLOJİYİ NASIL
ANLAMALI VE KULLANMALI?
Kullandığımız teknolojik cihazlar hangi sistemlerle çalışıyor, hangi ihtiyaçları karşılıyor, yeni buluşlar için ne tür bir altyapıya ihtiyaç var? STEM’in ikinci aşaması teknoloji, bir saatin çalışma biçiminden ‘aç-kapa’ düğmesinin renklerinin neden ‘mavi ve kırmızı’ olduğunu anlamaya kadar pek çok soruya yanıt veriyor.
HAYAT MATEMATİKTİR
Çocukların planlama becerisi kazanabilmesi, fiziksel aktiviteleri için boy ve kilo dengesini öğrenip sağlıklı yaşaması, hatta yön bulması ve bulmaca çözmesi için bile matematiğe ihtiyacı var. Matematiği anlayarak hayatın her alanında kullanan çocuklar başarılı oluyor.
Çocuklar için 5 adımda STEM
7-10 yaş grubu için hazırlanan kitaplarda evde yapılabilecek kolay deneyler de bulunuyor.
MÜHENDİSLİK BECERİSİ
OLMAZSA OLMAZ
Bilim ve matematiği kullanarak işe yarar tasarımlar yapan mühendisler, yiyecek üretiminden bina inşasına, araç tasarımından iletişime kadar pek çok alanda çalışırlar. Çocukların evlerdeki su şebekesi sisteminden trafik ışıklarının çalışma biçimine kadar pek çok sistemin yapısını anlaması, hayatta başarılı ve pratik olmalarını sağlıyor.

ALIŞTIRMA YAPMALI
STEM çalışmalarının en önemli özelliği, anlayarak çalışmak. Bunun için de alıştırma yapmak önemli. STEM’in yan dalları keşifler, spor, yarış, seyahat ve kurtarma araçları da çocukların nitelikli yaşama dair önemli bilgiler edinmesini, alıştırma yapmasını ve hayatına geçirmesini sağlıyor. Bu nedenle çocukların denemesine, dağıtmasına izin vermek gerekiyor. Dağıtmayı bilen çocuklar toplamayı da öğreniyor.
Keşif, spor, seyahat de var
Anne Rooney, Gerry Bailey ve Felicia Law’ın yazdığı ve ‘STEM’le Bir Gün’ adlı kitaplar bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gibi dört ana dalla birlikte keşif, spor, yarış, kurtarma araçları ve seyahat gibi disiplinleri de içeriyor.
Her bir kitabın fiyatı 24, set fiyatı 208 TL.


X
Ömür Kurt Ömür KurtTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu çiftlik başka çiftlikMüge AKGÜNBu çiftlik başka çiftlik 23.11.2019
Kusura bakmayın ama maalesef bunu hak ettiniz Kemal BeyAhmet HAKANKusura bakmayın ama maalesef bunu hak ettiniz Kemal Bey23.11.2019
Dünya namertlere mi kaldıFuat BOLDünya namertlere mi kaldı? 23.11.2019
Satrancı Okan Buruk kazandıUğur MELEKESatrancı Okan Buruk kazandı23.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.