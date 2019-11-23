Çocuklar için 5 adımda STEM

Gelecekçi eğitim sisteminin önemli disiplinlerini bir araya getiren STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) çocukların hayatı anlamasını ve daha başarılı olmasını sağlıyor. Doğan Egmont Yayınları, okul müfredatında da yer alan bu eğitimle ilgili dokuz kitap yayımladı. İşte STEM’in yapıtaşları...
DENEYEREK ÖĞRENSİN
STEM sisteminin yapıtaşlarından olan bilimi çocukların anlaması için merak duygusunun hep uyanık kalması gerekir. Bu nedenle onların “Neden” sorularını önemseyin ve açıklayıcı yanıtlar vermeye çalışın. Bilmediğiniz konuları birlikte araştırın.
TEKNOLOJİYİ NASIL
ANLAMALI VE KULLANMALI?
Kullandığımız teknolojik cihazlar hangi sistemlerle çalışıyor, hangi ihtiyaçları karşılıyor, yeni buluşlar için ne tür bir altyapıya ihtiyaç var? STEM’in ikinci aşaması teknoloji, bir saatin çalışma biçiminden ‘aç-kapa’ düğmesinin renklerinin neden ‘mavi ve kırmızı’ olduğunu anlamaya kadar pek çok soruya yanıt veriyor.
HAYAT MATEMATİKTİR
Çocukların planlama becerisi kazanabilmesi, fiziksel aktiviteleri için boy ve kilo dengesini öğrenip sağlıklı yaşaması, hatta yön bulması ve bulmaca çözmesi için bile matematiğe ihtiyacı var. Matematiği anlayarak hayatın her alanında kullanan çocuklar başarılı oluyor.
7-10 yaş grubu için hazırlanan kitaplarda evde yapılabilecek kolay deneyler de bulunuyor.
MÜHENDİSLİK BECERİSİ
OLMAZSA OLMAZ
Bilim ve matematiği kullanarak işe yarar tasarımlar yapan mühendisler, yiyecek üretiminden bina inşasına, araç tasarımından iletişime kadar pek çok alanda çalışırlar. Çocukların evlerdeki su şebekesi sisteminden trafik ışıklarının çalışma biçimine kadar pek çok sistemin yapısını anlaması, hayatta başarılı ve pratik olmalarını sağlıyor.
ALIŞTIRMA YAPMALI
STEM çalışmalarının en önemli özelliği, anlayarak çalışmak. Bunun için de alıştırma yapmak önemli. STEM’in yan dalları keşifler, spor, yarış, seyahat ve kurtarma araçları da çocukların nitelikli yaşama dair önemli bilgiler edinmesini, alıştırma yapmasını ve hayatına geçirmesini sağlıyor. Bu nedenle çocukların denemesine, dağıtmasına izin vermek gerekiyor. Dağıtmayı bilen çocuklar toplamayı da öğreniyor.
Keşif, spor, seyahat de var
Anne Rooney, Gerry Bailey ve Felicia Law’ın yazdığı ve ‘STEM’le Bir Gün’ adlı kitaplar bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gibi dört ana dalla birlikte keşif, spor, yarış, kurtarma araçları ve seyahat gibi disiplinleri de içeriyor.
Her bir kitabın fiyatı 24, set fiyatı 208 TL.
Çocuklar için 5 adımda STEM
Gelecekçi eğitim sisteminin önemli disiplinlerini bir araya getiren STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) çocukların hayatı anlamasını ve daha başarılı olmasını sağlıyor. Doğan Egmont Yayınları, okul müfredatında da yer alan bu eğitimle ilgili dokuz kitap yayımladı. İşte STEM’in yapıtaşları...
DENEYEREK ÖĞRENSİN
STEM sisteminin yapıtaşlarından olan bilimi çocukların anlaması için merak duygusunun hep uyanık kalması gerekir. Bu nedenle onların “Neden” sorularını önemseyin ve açıklayıcı yanıtlar vermeye çalışın. Bilmediğiniz konuları birlikte araştırın.
TEKNOLOJİYİ NASIL
ANLAMALI VE KULLANMALI?
Kullandığımız teknolojik cihazlar hangi sistemlerle çalışıyor, hangi ihtiyaçları karşılıyor, yeni buluşlar için ne tür bir altyapıya ihtiyaç var? STEM’in ikinci aşaması teknoloji, bir saatin çalışma biçiminden ‘aç-kapa’ düğmesinin renklerinin neden ‘mavi ve kırmızı’ olduğunu anlamaya kadar pek çok soruya yanıt veriyor.
HAYAT MATEMATİKTİR
Çocukların planlama becerisi kazanabilmesi, fiziksel aktiviteleri için boy ve kilo dengesini öğrenip sağlıklı yaşaması, hatta yön bulması ve bulmaca çözmesi için bile matematiğe ihtiyacı var. Matematiği anlayarak hayatın her alanında kullanan çocuklar başarılı oluyor.
7-10 yaş grubu için hazırlanan kitaplarda evde yapılabilecek kolay deneyler de bulunuyor.
MÜHENDİSLİK BECERİSİ
OLMAZSA OLMAZ
Bilim ve matematiği kullanarak işe yarar tasarımlar yapan mühendisler, yiyecek üretiminden bina inşasına, araç tasarımından iletişime kadar pek çok alanda çalışırlar. Çocukların evlerdeki su şebekesi sisteminden trafik ışıklarının çalışma biçimine kadar pek çok sistemin yapısını anlaması, hayatta başarılı ve pratik olmalarını sağlıyor.
ALIŞTIRMA YAPMALI
STEM çalışmalarının en önemli özelliği, anlayarak çalışmak. Bunun için de alıştırma yapmak önemli. STEM’in yan dalları keşifler, spor, yarış, seyahat ve kurtarma araçları da çocukların nitelikli yaşama dair önemli bilgiler edinmesini, alıştırma yapmasını ve hayatına geçirmesini sağlıyor. Bu nedenle çocukların denemesine, dağıtmasına izin vermek gerekiyor. Dağıtmayı bilen çocuklar toplamayı da öğreniyor.
Keşif, spor, seyahat de var
Anne Rooney, Gerry Bailey ve Felicia Law’ın yazdığı ve ‘STEM’le Bir Gün’ adlı kitaplar bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gibi dört ana dalla birlikte keşif, spor, yarış, kurtarma araçları ve seyahat gibi disiplinleri de içeriyor.
Her bir kitabın fiyatı 24, set fiyatı 208 TL.