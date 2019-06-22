Çocuk yetiştirirken ağızbirliği yapın

Çocuklar yasaklardan hoşlanmıyor ama disiplinli ortamda güvende hissediyorlar. Evde sorun çıktığında anne-babadan biri kızar, diğeri arka çıkarsa disiplini öğrenemiyorlar ve bu durum hayatlarının geri kalanını da etkiliyor. Konuyu Prof. Dr. Haluk Yavuzer’le konuştuk.
Çocuk yetiştirirken anneyle babanın ayrı tavırlar sergilemesi nelere sebep olur?
- Çocuk, karşısında aynı görüşü paylaşan, ağızbirliği yapan aileler bulursa herhangi bir durumda nasıl hareket edilmesi gerektiğini daha kolay öğrenir. Aksi halde bir karmaşa ve çatışma yaşar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kavrayamaz ve çelişkiye düşer. Zaman zaman bu durumu lehine de kullanabilir. Bu nedenle anne-babalar mutlaka eşgüdümlü davranmalı ve tutarlı olmalıdır.
Bazen anne-babanın sabrı taşabiliyor. Bu, çocuğu nasıl etkiliyor?
Çocuk yetiştirirken sabırlı olunmalı. Öfke, çocuğun davranış sorunlarının altındaki gerçek nedeni görmeyi engeller. Bu nedenle çocuk, kendisinin kötü olduğunu düşünür. Anne veya baba onu suçlarken sesini yükseltirse, çocuk kendini değersiz hisseder ve böyle bir ortamda işbirliğinden çekinir. Gelecekte de işbirliğine daha az yatkın hale gelir, yalnız hisseder. Bu da ileride anne-babasına öfke duymasına sebebiyet verir.
Olayları akışına bırakmalı
Peki ne yapılmalı?
Anne-baba, çocuğun davranışlarına derin anlamlar yüklemeden önce, onun belli evrelerden geçtiğinin farkında olmalı. Burada ebeveynin yapacağı en iyi şey, olayları akışına bırakmaktır. Gerildiklerini fark ettikleri an, akıllarından geçenleri ölçüp biçmeli ve sakinleşmeliler. Bunun için de anne-babanın ortak tavır içinde olması, yani ağızbirliği yapması şarttır. Biri çocuğa kızar, diğeri arka çıkarsa o çocuk hangi davranışının doğru, hangisinin yanlış olduğunu kavrayamaz. Evin içinde öfke dili yerine sevgi dili benimsenmelidir.
Hadi gidelim
Müzede bale
‘Notaların Dansı’ gösterisiyle çocuklar hem klasik müzik dinleyecek hem de bale gösterisi izleyecekler. Gösteri sonrasında da İstanbul Oyuncak Müzesi’ni gezip oyuncakların tarihini öğrenecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün / Saat: 11.00
Fiyat: 60 TL / Tel: (0216) 359 45 50
Albert EInsteIn’la
zaman makinesi
Einstein’ın dünyaca ünlü izafiyet teorisi bu kez tiyatroda. Çocuklar bu oyunla çok şey öğrenecek.
Yer: İstanbul-Tiyatro 34
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 34 TL
Tel: (0216) 350 34 34
Dinozorlar çağına yolculuk
Hafta sonunu dinozorlarla dolu bir parkta geçirmek isteyen çocuklar fosil havuzundan tırmanma duvarına, dinozor parkurundan midillilerle gezintiye kadar pek çok faaliyete katılacak.
Yer: Antalya-Dinopark
Tarih: Bugün-Yarın / Saat: 12.00
Fiyat: 35 TL / Tel: (0242) 815 29 39
Çocuk yetiştirirken ağızbirliği yapın
Çocuklar yasaklardan hoşlanmıyor ama disiplinli ortamda güvende hissediyorlar. Evde sorun çıktığında anne-babadan biri kızar, diğeri arka çıkarsa disiplini öğrenemiyorlar ve bu durum hayatlarının geri kalanını da etkiliyor. Konuyu Prof. Dr. Haluk Yavuzer’le konuştuk.
Çocuk yetiştirirken anneyle babanın ayrı tavırlar sergilemesi nelere sebep olur?
- Çocuk, karşısında aynı görüşü paylaşan, ağızbirliği yapan aileler bulursa herhangi bir durumda nasıl hareket edilmesi gerektiğini daha kolay öğrenir. Aksi halde bir karmaşa ve çatışma yaşar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kavrayamaz ve çelişkiye düşer. Zaman zaman bu durumu lehine de kullanabilir. Bu nedenle anne-babalar mutlaka eşgüdümlü davranmalı ve tutarlı olmalıdır.
Bazen anne-babanın sabrı taşabiliyor. Bu, çocuğu nasıl etkiliyor?
Çocuk yetiştirirken sabırlı olunmalı. Öfke, çocuğun davranış sorunlarının altındaki gerçek nedeni görmeyi engeller. Bu nedenle çocuk, kendisinin kötü olduğunu düşünür. Anne veya baba onu suçlarken sesini yükseltirse, çocuk kendini değersiz hisseder ve böyle bir ortamda işbirliğinden çekinir. Gelecekte de işbirliğine daha az yatkın hale gelir, yalnız hisseder. Bu da ileride anne-babasına öfke duymasına sebebiyet verir.
Olayları akışına bırakmalı
Peki ne yapılmalı?
Anne-baba, çocuğun davranışlarına derin anlamlar yüklemeden önce, onun belli evrelerden geçtiğinin farkında olmalı. Burada ebeveynin yapacağı en iyi şey, olayları akışına bırakmaktır. Gerildiklerini fark ettikleri an, akıllarından geçenleri ölçüp biçmeli ve sakinleşmeliler. Bunun için de anne-babanın ortak tavır içinde olması, yani ağızbirliği yapması şarttır. Biri çocuğa kızar, diğeri arka çıkarsa o çocuk hangi davranışının doğru, hangisinin yanlış olduğunu kavrayamaz. Evin içinde öfke dili yerine sevgi dili benimsenmelidir.
Hadi gidelim
Müzede bale
‘Notaların Dansı’ gösterisiyle çocuklar hem klasik müzik dinleyecek hem de bale gösterisi izleyecekler. Gösteri sonrasında da İstanbul Oyuncak Müzesi’ni gezip oyuncakların tarihini öğrenecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün / Saat: 11.00
Fiyat: 60 TL / Tel: (0216) 359 45 50
Albert EInsteIn’la
zaman makinesi
Einstein’ın dünyaca ünlü izafiyet teorisi bu kez tiyatroda. Çocuklar bu oyunla çok şey öğrenecek.
Yer: İstanbul-Tiyatro 34
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 34 TL
Tel: (0216) 350 34 34
Dinozorlar çağına yolculuk
Hafta sonunu dinozorlarla dolu bir parkta geçirmek isteyen çocuklar fosil havuzundan tırmanma duvarına, dinozor parkurundan midillilerle gezintiye kadar pek çok faaliyete katılacak.
Yer: Antalya-Dinopark
Tarih: Bugün-Yarın / Saat: 12.00
Fiyat: 35 TL / Tel: (0242) 815 29 39