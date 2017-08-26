Çocuk için iyi kitap nasıl seçilir?

Çocukların okuduğu, oynadığı ve izlediği şeyler gelişimlerini doğrudan etkiliyor. Anne babalar, kitap seçerken zorlandıklarını söylüyor, eğitimciler ise kitap içeriklerinin anne baba tarafından bilinmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki, kitap seçerken nelere dikkat edilmeli? Pedagog Gözde Erdoğan ile konuştuk.

Yaşa göre kitap nasıl seçilir?

Kitap okuma alışkanlığı 0-1 yaş döneminde bez kitaplarla başlamalı. 1-2 yaş döneminde ise bez kitapların yerini kalın sözcük ve kavram kitapları, ışıklı, müzikli kitaplar almalı. 2-3 yaş döneminde pencereli, hareketli kitaplar ile yavaş yavaş basit hikâyelere geçiş yapılabilir. 3 yaş ile beraber hikâyeler uzamaya ve adım adım karmaşıklaşmaya başlar. Çocuğun düşlemini destekleyen fabllar, çocukların özdeşim kurduğu hikâyelerden seçim yapılmalı.

Kitaplardaki kahramanları seçerken nelere dikkat edilmeli?

Erken dönemde fabl önemli bir yere sahiptir. Hayvanlar ya da nesnelerin bizlere benzer sorunları kendi ortamlarına uygun anlatılması çocuklar için ilgi çekici ve hayal gücüne katkıda bulunan hikâyelerdir. Benzer koşullarda karakterlerin yaşamımızın içinden seçilmesi çocukların hikâyeye dâhil olabilmesi ve sağlıklı özdeşim kurması önemli bir ayrıntı. Maalesef erken dönemde şiddet içerikli ve süper kahramanların bulunduğu hikâyeler bir pazarlama aracı olarak çocuklara sunulduğu zaman bir çocuk için gerçeklik ve hayal gücü arasındaki fark eriyebiliyor bu nedenle kitap almadan önce ebeveynin kitabı okuması ve değerlendirmesi gerekiyor.

Kitaplardaki resimler nasıl olmalı peki?

Erken dönemde kitaplarda bulunan resim boyutu yaşa göre değişmeli. 0-1 yaş döneminde kitap hem farklı doku ve zeminde, çocuğun kavrayabileceği boyutta ve tek tek nesne resimlerinden oluşmalı. 1-2 yaş döneminde kalın kapaklı sayfalar ve sözcük, nesne ve kavramlar olmalı. 2-3 yaş döneminde ise adım adım hikâyeler başlamalı fakat bir sayfa içinde yazı 2-3 cümlelik yer kaplarken resimler renkli, anlaşılır ve hikâyeleştirilmeye başlanmalı. Bu dönemde pencereli, hareketli kitaplar çocukların ilgisini yoğun olarak cezbeder. 3 yaş ile beraber resimli kitaplar 1/3 yazı 2/3 resim kuralı ile yazılı olmalı. Ancak kitaptaki sözcük ve resimler çocukların anlayamayacağı karmaşık, karanlık, bulanık ve olumsuz etki yayabilecek içerikte olmamalı.

Her çocuk her kitaptan hoşlanmayabilir. Kitabı sevdirmek için neler gerekir?

Erken dönemde resimli hikâye kitapları çok önemli. Çocuk, bu hikâyelere bakacak, inceleyecek ve resimlerden anlamlar çıkartacaktır. Bu nedenle kitapların çocukların kullanımına uygun ve inceleyebileceği görsel ve içerikte olduğuna dikkat edilmeli. Hikâye içeriği çocuğun özdeşim kurabileceği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir içeriğe sahip olmalı. Hikâye arasında anne babalar yaratıcı sorular ile hikâyeyi yaşayarak okurlarsa, çocuğu hikâyenin içerisine dâhil ederek kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirler. Ancak unutmamak gerekir ki, kitap okuma bir sürekliliği olan, yaratıcı fikirlerin olduğu, dramatize edilen bir etkinliğe dönüştürülmelidir.