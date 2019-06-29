Çocuğunuzu tatilde bilgisayara teslim etmeyin

Tatili bahane eden çocuklar sürekli bilgisayarla oynamak istiyor, anne-babalar da, “Yıl boyunca okula gittin, şimdi istediğin her şeyi yapmak hakkın” diyerek onlara sınırsız bir serbestlik tanıyor. Peki ama bu doğru mu? Çocuk ve ergen psikiyatrı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan’a sorduk.
Anne-babaların tatile giren çocuklarına aşırı serbestlik tanıması doğru mu?
- Tatil sürecinde çocukların düzeninin değiştiğine çokça tanık oluyoruz. Çocuk yıl boyunca okula gitti diye tatil boyunca sınırsız bir serbestlik yaşamamalı. Sırf tatilde olduğu için gece yarılarına kadar bilgisayar oyunu oynayan çocuklar var. Çocuğun günlük düzeni altüst oluyor. Oysaki bu değişmemeli. Çünkü insan vücudunun ritmini bozup tekrar düzeltmeye çalışmak çok zordur. Çocuklara öğrenme ve yaşam deneyimi kazanmanın okulla sınırlı olmadığının, tatilde de bunların birer ihtiyaç olduğunun anlatılması gerekiyor.
Düzenini değiştirmemek gerekir
Peki ne yapılmalı?
- Elektronik cihaz kullanımının belli bir limitte tutulması gerekiyor. Bu sürenin ilkokul çocukları için hafta içi bir saatin, hafta sonu da 1.5 saatin üstünde olmaması gerekiyor. Oysaki aileler, çocukların serbestliği konusunda kendilerince “Bilgisayar oynamıyor ama YouTube’da yararlı şeyler izliyor” gibi bahaneler üretiyor. İnsan beyninin küçük yaşta sürekli elektronik uyaranlara maruz kalması kesinlikle kabul edilemez. Özellikle evde küçük çocuğu olanların televizyonları süreli açık tutmamalarında, iki yaşına kadar tablet ve telefonu hiç göstermemelerinde büyük yarar var. Büyüme, gelişme ve yaşam disiplini açısından yaz tatillerinde çocukların düzenini değiştirmemek gerekir.
Çocuklar yaz tatilini nasıl hem eğlenceli hem de verimli geçirebilir?
- İnsan beyni çok komplike bir yaradılış. Nasıl ki evimizin önüne bir bisiklet koyup üç-dört ay kullanmazsak paslanır, aynı şekilde üç-dört ay boyunca beynimizi sürekli olarak elektronik cihazlara teslim etmemiz de beynimizi köreltir. Çok geniş planlar yapmak yerine, sade planlar yapmak bile son derece yeterli ve iyidir. Örneğin, öğle arasında güneşin en tepede olduğu saatlerde, evde ama hiç elektronik cihazların açılmadığı, ister dinlenerek isterse kitap okuyarak, resim yaparak geçirilen sessiz zaman aralığı çok çok yararlı. Çocukların beynini en çok geliştirebildiği yaşlarda, bu zamanı israf etmemek gerekiyor.
Anne-babalara yaz tatili önerileri
1. Çocuklara geliştirici, küçük sorumluluklar vermek gerekiyor. Evcil hayvanların karnını doyurmaları, mutfağa yardım etmelei başlangıç olabilir.
2. Çocuk yaz okuluna gidecekse mutlaka daha eğitici olanları tercih edilmeli. Arkadaşlarıyla bol bol basketbol, voleybol, saklambaç gibi takım oyunları oynamalı.
3. Çocukların bir işletmeye, işyerine gidip çalışma ortamını gözlemlemesi çok yararlı.
4. Yaz dönemleri düzenli spor aktivitelerine bir başlangıç şansı.
5. Yaz döneminde abartılı hediyeler, abartılı izinler verilmesinin hiçbir yararı olmayacağını bilmeliler. Çocukların ödüle doyurulması ve yaşamlarındaki her şeyin fazlasıyla karşılanması ileriki yaşlarda doyumsuzluk getirir, doyumsuzluk da çocuğun yanlış yerlere yönlenmesine sebep olabilir.
Hadi gidelim
Bebekler müzede
Kim demiş bebekler müze gezmez diye? Bu gezi sadece bebeklere özel. Psikolog Gülşah Nurgül Han eşliğinde bebekler ilk müze deneyimlerini yaşayıp ilk atölye çalışmalarını gerçekleştirecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın, Saat: 10.00/11.15, Fiyat: 55 TL, Tel: (0216) 359 45 50
Robotik tasarımlar
Geleceğin küçük mühendisleri hem sanayi öğrenecek hem de kendilerine küçük robot arkadaşları yaratacaklar.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi,
Tarih: Bugün,
Saat: 13.00/15.00, Fiyat: 67.50 TL,
Tel: (0212) 369 66 00
Oyuna doysun
Baloncuk gösterilerinden kaydıraklara, kapalı ve açık mekân oyunlarından takım oyunlarına kadar pek çok etkinlik 5-10 yaş grubu çocukları bekliyor.
Yer: İzmir-Çiğli Koala Park
Tarih: Bugün/Yarın, Saat: 10.00, Fiyat: 35 TL,
Tel: (0554) 692 22 40
HAFTANIN KİTABI
‘Özgürlüğünü Arayan Kafes’te kuşları kendi içine hapsetmek istemeyen dev bir kafesin öyküsü anlatılıyor. Çocuklar bu özgürlük öyküsünü çok sevecek.
Yayınevi: Hep Kitap, Yazar: Göknur Birincioğlu,
Tür: Öykü,
Sayfa: 30, Fiyatı: 17 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Ayşegül Tekeci’nin kızı Elif Nazar.
Çocuğunuzu tatilde bilgisayara teslim etmeyin
Tatili bahane eden çocuklar sürekli bilgisayarla oynamak istiyor, anne-babalar da, “Yıl boyunca okula gittin, şimdi istediğin her şeyi yapmak hakkın” diyerek onlara sınırsız bir serbestlik tanıyor. Peki ama bu doğru mu? Çocuk ve ergen psikiyatrı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan’a sorduk.
Anne-babaların tatile giren çocuklarına aşırı serbestlik tanıması doğru mu?
- Tatil sürecinde çocukların düzeninin değiştiğine çokça tanık oluyoruz. Çocuk yıl boyunca okula gitti diye tatil boyunca sınırsız bir serbestlik yaşamamalı. Sırf tatilde olduğu için gece yarılarına kadar bilgisayar oyunu oynayan çocuklar var. Çocuğun günlük düzeni altüst oluyor. Oysaki bu değişmemeli. Çünkü insan vücudunun ritmini bozup tekrar düzeltmeye çalışmak çok zordur. Çocuklara öğrenme ve yaşam deneyimi kazanmanın okulla sınırlı olmadığının, tatilde de bunların birer ihtiyaç olduğunun anlatılması gerekiyor.
Düzenini değiştirmemek gerekir
Peki ne yapılmalı?
- Elektronik cihaz kullanımının belli bir limitte tutulması gerekiyor. Bu sürenin ilkokul çocukları için hafta içi bir saatin, hafta sonu da 1.5 saatin üstünde olmaması gerekiyor. Oysaki aileler, çocukların serbestliği konusunda kendilerince “Bilgisayar oynamıyor ama YouTube’da yararlı şeyler izliyor” gibi bahaneler üretiyor. İnsan beyninin küçük yaşta sürekli elektronik uyaranlara maruz kalması kesinlikle kabul edilemez. Özellikle evde küçük çocuğu olanların televizyonları süreli açık tutmamalarında, iki yaşına kadar tablet ve telefonu hiç göstermemelerinde büyük yarar var. Büyüme, gelişme ve yaşam disiplini açısından yaz tatillerinde çocukların düzenini değiştirmemek gerekir.
Çocuklar yaz tatilini nasıl hem eğlenceli hem de verimli geçirebilir?
- İnsan beyni çok komplike bir yaradılış. Nasıl ki evimizin önüne bir bisiklet koyup üç-dört ay kullanmazsak paslanır, aynı şekilde üç-dört ay boyunca beynimizi sürekli olarak elektronik cihazlara teslim etmemiz de beynimizi köreltir. Çok geniş planlar yapmak yerine, sade planlar yapmak bile son derece yeterli ve iyidir. Örneğin, öğle arasında güneşin en tepede olduğu saatlerde, evde ama hiç elektronik cihazların açılmadığı, ister dinlenerek isterse kitap okuyarak, resim yaparak geçirilen sessiz zaman aralığı çok çok yararlı. Çocukların beynini en çok geliştirebildiği yaşlarda, bu zamanı israf etmemek gerekiyor.
Anne-babalara yaz tatili önerileri
1. Çocuklara geliştirici, küçük sorumluluklar vermek gerekiyor. Evcil hayvanların karnını doyurmaları, mutfağa yardım etmelei başlangıç olabilir.
2. Çocuk yaz okuluna gidecekse mutlaka daha eğitici olanları tercih edilmeli. Arkadaşlarıyla bol bol basketbol, voleybol, saklambaç gibi takım oyunları oynamalı.
3. Çocukların bir işletmeye, işyerine gidip çalışma ortamını gözlemlemesi çok yararlı.
4. Yaz dönemleri düzenli spor aktivitelerine bir başlangıç şansı.
5. Yaz döneminde abartılı hediyeler, abartılı izinler verilmesinin hiçbir yararı olmayacağını bilmeliler. Çocukların ödüle doyurulması ve yaşamlarındaki her şeyin fazlasıyla karşılanması ileriki yaşlarda doyumsuzluk getirir, doyumsuzluk da çocuğun yanlış yerlere yönlenmesine sebep olabilir.
Hadi gidelim
Bebekler müzede
Kim demiş bebekler müze gezmez diye? Bu gezi sadece bebeklere özel. Psikolog Gülşah Nurgül Han eşliğinde bebekler ilk müze deneyimlerini yaşayıp ilk atölye çalışmalarını gerçekleştirecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın, Saat: 10.00/11.15, Fiyat: 55 TL, Tel: (0216) 359 45 50
Robotik tasarımlar
Geleceğin küçük mühendisleri hem sanayi öğrenecek hem de kendilerine küçük robot arkadaşları yaratacaklar.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi,
Tarih: Bugün,
Saat: 13.00/15.00, Fiyat: 67.50 TL,
Tel: (0212) 369 66 00
Oyuna doysun
Baloncuk gösterilerinden kaydıraklara, kapalı ve açık mekân oyunlarından takım oyunlarına kadar pek çok etkinlik 5-10 yaş grubu çocukları bekliyor.
Yer: İzmir-Çiğli Koala Park
Tarih: Bugün/Yarın, Saat: 10.00, Fiyat: 35 TL,
Tel: (0554) 692 22 40
HAFTANIN KİTABI
‘Özgürlüğünü Arayan Kafes’te kuşları kendi içine hapsetmek istemeyen dev bir kafesin öyküsü anlatılıyor. Çocuklar bu özgürlük öyküsünü çok sevecek.
Yayınevi: Hep Kitap, Yazar: Göknur Birincioğlu,
Tür: Öykü,
Sayfa: 30, Fiyatı: 17 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Ayşegül Tekeci’nin kızı Elif Nazar.