Çocuğunuza küsmeyin!

Anne-babalar neden çocuğuna küser?

- Her türlü ilişkide, sadece geçici bir etkiye sahip olan ‘küsme’ ve ‘barışma’ döngüsünü genellikle tahammülü az, çocuğun ruhuna uygun yaklaşım becerileri zayıf ebeveynlerde görüyoruz. Anne, baba veya çocuk ego durumundaysa ‘çocukla çocuk olmak’ tarzında bir iletişim örüntüsü içinde birbirlerini hırpalayabiliyorlar. Halbuki anne ve babanın çocuğuna karşı üstlendiği rol, onun davranışlarında çok belirleyicidir. Dolayısıyla her yaşta çocuğun hataları ve zorluklarına karşı daha kontrollü, öngörülü ve akılcı olunmalı. Yetişkin tarzı bir sistem kurup kalıcı öğrenmeyi sağlayan bir eğitim benimsenmeli. Anne ve baba, çocuğuyla eşit değildir.

Sabır ve sevgiyle zenginleştirilen iletişim

Çocuğa küsmek doğru bir yaklaşım mıdır?

- Hayır! Küsmek, bir şeye kırılıp iletişimden kendini çekmektir. Küstüğünüzde artık olanların ve hislerinizin sorumluluğunu karşıya atmışsınız demektir. Bundan sonrasıyla o baş edecektir ve durumu toparlayıp size yeniden iyi hissettirmelidir. Ancak çocuk, böyle bir baş etme becerisine sahip değildir. Çocuk, büyüme ve öğrenme sürecinde bir bilmezlikten geçer. Anne-babası da ona rehberlik etmelidir. Sabır ve anlayışla sürdürülen bu rehberlikte küsmeye yer yoktur. Anne-baba ve çocuk dilinde ‘küsmek’ sakıncalı kelimedir. Çünkü ruhsal gelişimde istediğimiz şey, çocuğun hatalarına rağmen sürdürülüp sabır ve sevgiyle zenginleştirilen bir iletişimdir. Çocuk “Bazı şeyleri yanlış ya da eksik yapsam da annem ve babam tarafından sabır ve sevgiyle desteklenecek kadar değerliyim” algısına sahip olmalıdır.

Bu bir ‘cezalandırma’ yöntemi olabilir mi?

- Olmamalıdır. Küsmek, “Seni olduğun halinde kabul etmiyorum. Davranışlarını ve tutumlarını reddediyor, kendimi uzağa çekiyorum” mesajı verir. Bu da sinsi bir ‘ruhsal cezalandırma’dır ve kesinlikle doğru değildir.

Kendini ruhsal olarak ‘terk edilmiş’ görür

Böyle bir durumda çocuk kendini nasıl hisseder?

- Çocuk bu tavrın altında yatan maksadı göremez. Sevilmeyeceğinden ve anne-babasının kendisinden uzaklaşacağından korkar. Kendini ruhsal olarak terk edilmiş görür. Hemen özür ve barışma yöntemleri aramaya başlar. Bu durum, küsme ihtiyacı duyan ebeveynin gönlünü okşar. Geçici ve yüzeysel bir barışma gerçekleşir ama çocuğu yaralar. Her ne kadar anne veya baba ‘geçici bir kontrol’ ele geçirmiş olsa da çocuk köşeye sıkışmış, korkmuş ve engellenmiş hisseder. Üzerindeki bu korkudan barışmayla kurtulsa da, güce karşı öfke biriktirir. Çatışma ve küsmeye neden olan davranış artık ortada yoktur. Sistem tehlikeye girmiştir. Bu yüzden anne-babanın elinde kalan, ya her denileni yapan, kaygılı ve pasif saldırgan ya da her söylenene çabuk tepki veren, öfkeli ve söz dinlemeyen bir çocuk olacaktır. O da küsme gibi geçersiz çözüm yolları kullanmaya başlayabilir.

Ne yapılmalı peki?

- Çocuk, çocuktur ve her günü farklıdır. Anne-baba, çocuğuyla ‘arkadaş’ değildir. Arkadaşlıkta eşitlik vardır ama ebeveynlikte eşitlik söz konusu değildir. Anne-baba belirleyicidir ve bu özelliğini asla unutmamalıdır, çocuğuyla dengeli bir ilişki kurmalıdır.

Ailelere 5 öneri

-- Unutmayın; çocuklarınızla eşit değilsiniz, anne-babasınız.

-- Çocuğunuza arkadaş değil, anne baba olun.

-- Küsen, darılan değil; kural koyan ebeveyn olun.

-- Ona kızdığınızda sebebini açıklayın.

-- Çocuğunuzun ‘çocuk’ olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

