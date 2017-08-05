Çocuğunuza bağırmayın, onu azarlamayın

Çocuğa bağırmak ve onu yüksek sesle azarlamak, çocuğun benliğinde sarsıcı yaralar açıyor. Hele hele bu olay başkalarının yanında gerçekleşiyorsa çocuk içine kapanıyor ve gelecekte sinik bir karaktere bile dönüşebiliyor. Konuyu Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul ile konuştuk.

Anne-babalar, çocuklarına neden bağırıyor?



Birçok anne-baba, çocuklarının yaptıklarına engel olamamanın çaresizliğini yaşıyor. Sabırlarının taştığı anlarda birden patlıyorlar. Çoğu ebeveyn de anne-babadan öyle gördüğü için çocuğuna bağırıyor. Kişisel yaşamdaki sorunlarla baş edemedikleri zamanlarda çocuklarına bağıran anne-baba sayısı da bir hayli fazla!

Çocuğa bağırmak nelere sebep olur?

Bir kere çocuk, bağırmanın sebebini anlayamaz. Yani nedeni değil, sonucu görür! Korkar, özgüven eksikliği duyar, sinik bir karakter haline gelebilir. Özellikle gelecekte kendi çocuğuna bağıran bir ebeveyn haline dönüşebilir. Sürekli bağırdığımız zaman ise bizimle yüzgöz olan, artık hiçbir dediğimize tepki vermeyen, bildiğini okuyan çocuklar olurlar. Çocuklara arkadaşlarının gözleri önünde bağırmak, onları yüksek sesle azarlamak çok onur kırıcıdır. Çocuk, küçük düştüğünü hisseder, utanır, siner, kendini ezik hisseder. O anda sesi çıkmaz, ama içindeki kırgınlık çok uzun yıllar boyunca devam eder. Arkadaşının o anı hep hatırladığını düşünür ve sürekli bir eziklik hisseder. Bu nedenle kesinlikle çocuklara bağırılmamalı. Rahatsız olunan konu, sakince açıklanmalıdır. Şu kesinlikle unutulmamalı: Çocuklarla konuşmanın en iyi zamanı olay bitip geçtikten sonra sakin sakin konuşmaktır. Bu bizi öfke ile büyük tepki vermekten de koruyacaktır. Sakin sakin yaptığını konuşmak, neden böyle davrandığını anlamaya çalışmak çok daha etkili olacaktır. Onları dinleyip neyin neden hoşumuza gitmediğini açıklarsak bizi daha fazla dinleyecektir.

Peki, anne-babalar kendilerini nasıl kontrol edecek?

Genellikle bağıran anne babalar iş bağırma noktasına gelene kadar sabreden, sonra bağırarak tepki veren anne babalardır. Bunun yerine iş bağırma noktasına gelmeden önce uyarmak, devam ederse buna sakince engel olmak gerekir. Engel olmanın da en iyi yolu o anda dikkatlerini başka noktaya çekmek ve kızdığımız konudan uzaklaştırmaktır. Böyle yaptığımızda bağırmak zorunda kalmayız. En sinirli anımızda bile bağırarak tepki vermeyi bırakırsak ortada bağırılacak bir şey de kalmayacaktır. Onları ikaz etmek, devamını engellemek sonucunda çocuklarımız da bunu öğreneceklerdir. Anne-baba olarak öfkemizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Çocuğumuzla daha sağlıklı bir iletişim kurmalıyız. Bağırma bir iletişim hatası olduğu için bunu mümkün olduğu kadar sağlıklı iletişime çevirmeliyiz. Biz bilemiyor olabiliriz, ama bir psikologdan veya pedagogdan yardım almak işe yarar.







BEBEKLERİ GÜNEŞTEN KORUMANIZ İÇİN 5 SEBEP



Sıcaklıklar hızla artıyor. Bebeklerin doğrudan güneş almamaları da sağlıkları açısından oldukça önemli. Sebeplerini Dermatolog Güneş Ertürk açıklıyor:



• Bebek cildi çok hassastır. 6 aydan önce kesinlikle güneşe maruz kalmamalı.

• Bebeği güneşten korumak, gelecekte ortaya çıkabilecek olan kanser riskini azaltır.

• Güneş ışınları ciltte su kaybına, yüksek ateşe, sıcak çarpmasına ve enfeksiyona sebep olur.

• Güneş, bebek cildinde alerji, tahriş ve egzamaya sebep olur.

• 6 ayın altındaki bebeklere kesinlikle güneş koruyucu kullanılmamalı. 6 aydan sonra olabilir.

YARIN BULUŞALIM

İmza günleri, her kesimden insanla buluşmak, sohbet etmek, fikir alışverişinde bulunmak ve kitaplar hakkında konuşmak için oldukça iyi birer fırsat. Biz de bu kez Nezih Kitabevi'nde sizlerle buluşacağız. Yarın saat 15.00'de yolu düşen herkesi İstanbul Sultanbeyli'deki Atlaspark AVM'nin içinde yer alan Nezih Kitap&Kırtasiye dükkanına bekleriz.





HAFTANIN KİTABI

Tüm dünyada zevkle okunan elliden fazla dile çevrilen ‘Baba Sincap Ağaçtan Düştü’ artık Türkçede. Bu kitap, okul öncesi çocuklarını heyecanlı bir maceraya davet ediyor.

Yayınevi: Hep Kitap

Yazar: Axel Scheffler

Tür: Öykü

Sayfa: 15 TL

Fiyatı: 15 TL

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Çocuklar doğum günü kutlamalarına bayılıyor. Ancak bazı anne-babalar durumu abartıyor veya hiç önemsemiyor. Peki, ne yapmalı? Psikolog Serap Duygulu 'Çocuklarla Bir Ömür' programında açıkladı.