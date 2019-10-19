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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor

19 Ekim 2019

Günümüz çocukları zamanlarının büyük kısmını kapalı alanlarda tablet ve telefon başında geçiriyor. Gelişimleri için gerekli olan doğru duyusal ve duygusal uyaranları almıyorlar. Bu durum da pek çok fiziksel soruna sebep olabiliyor. Konuyu fizyoterapist Umut Aybarç ile konuştuk.

Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor* Çocuklarda duruş bozuklukları neden kaynaklanıyor?
- Eğer çocuğun kas ve iskelet sistemiyle ilgili bir problemi yoksa yanlış postürü, dışarıdan duruş bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu durum sahip olduğu sinir sistemi becerilerini kullanmakta sorun yaşadığının göstergesidir. Beden farkındalığı ya da görsel becerilerini kullanmayla ilgili problem yaşıyor olabilir. Öğrenme güçlüğü, dikkat problemleri, sakinleşme zorlukları gibi daha birçok probleme işaret edebilir.

* Cep telefonu ve teknoloji, duruşumuzu nasıl etkiliyor?
- Günümüz ebeveynlerinin elinden telefon düşmüyor, bilgisayar ve televizyon hayatlarının önemli bir kısmını kaplıyor. Anne-babalarını böyle gören çocukların da onların izinde ilerlemesine şaşmamak gerek. Ekran başında uzun süre vakit geçiren çocuklarda çeşitli kas ve duruş sorunları ortaya çıkabiliyor.

* Çocuklar günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Uzun saatler sırada oturuyorlar, eğilerek yazı yazıyorlar... Bu hareketler çocukların duruşunu nasıl etkiler?
- Uzun süre aynı pozisyonu sürdürmek hepimiz için zararlı. Kas iskelet sisteminin sağlığı açısından pozisyonun sık sık değiştirilmesi gerekir. Özellikle ilkokulda, çocukların uzun süre aynı duruşta dersi dinlemesi isteniyor. Öğretmen, çocukların ihtiyaçlarını anlamalı, uygun stratejileri geliştirebilmeli ve çocukları sık sık uyarmalı. Onu dik durmaya teşvik etmeli. Derse, çocukların kollarını, boyunlarını ve bacaklarını da kullanabilecekleri küçük oyunlar katmak hem dersin kalitesini hem de çocukların duruşunu olumlu etkileyecektir. Böylece çocukların hem dikkat süreleri artacak hem de doğru bir pozisyonda durmaları sağlanacaktır.

Duruş bozukluğu tedavi edilmezse nelere sebep olur?
- Tedavi edilmeyen duruş bozuklukları kas iskelet sistemi ile ilgili skolyoz gibi omurga problemlerini ve sinir sistemi ile ilgili birçok bilişsel ve duygusal problemi beraberinde getirecektir.

* Anne-babalara önerileriniz neler?
- Duruş bozuklukları için ebeveynlerin ve eğitimcilerin uyanık olması gerekmektedir. Hangi nedenle duruş bozukluğunun ortaya çıktığını anlamak için çocuklarla çalışan bir fizyoterapistin değerlendirmesi gerekir.

Hadi gidelim

Küçük Kara Balık

Samed Behrengi’nin dünyaca ünlü masalı Küçük Kara Balık, bu kez bir tiyatro oyunuyla sahnede.

Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Yarın Saat: 12.00 Fiyat: 34 TL

Tel: (0212) 348 78 67

Ali Baba’nın Çiftliği

Ali Baba’nın çiftliğinde neler mi var? 7’den 70’e herkesin çok sevdiği tekerleme, bu kez bir oyunla çocuklarla buluşuyor.

Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor

Yer: Nevşehir-Kapadokya Kültür Merkezi

Tarih: Bugün Saat: 13.00 Fiyat: 23.50 TL

Tel: (0384) 213 53 03

Jonglörlük Atölyesi

Bu atölyede çocuklar, basit malzemeleri kullanarak kendi minik toplarını yapacak, sonra da jonglörlüğü deneyimleyecek.

Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 11.00

Fiyat: 50 TL

Tel: (0216) 359 45 50

HAFTANIN KİTABI

‘Dedem Bir Japon Balığı’ unutmak, hatırlamak ve aile olmak üzerine bol kahkahalı bir roman. Çocuklar çok sevecek.

Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor

Yayınevi: Çınar Yayınları
Yazar: Işıl Şahin-İnci Özdemir Tür: Hikâye
Sayfa: 82 Fiyatı: 16 TL

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Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor

Gurbet Gültekin’in kızı Beril Sare.

 

 

 

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