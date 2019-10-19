Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor

Günümüz çocukları zamanlarının büyük kısmını kapalı alanlarda tablet ve telefon başında geçiriyor. Gelişimleri için gerekli olan doğru duyusal ve duygusal uyaranları almıyorlar. Bu durum da pek çok fiziksel soruna sebep olabiliyor. Konuyu fizyoterapist Umut Aybarç ile konuştuk.
* Çocuklarda duruş bozuklukları neden kaynaklanıyor?
- Eğer çocuğun kas ve iskelet sistemiyle ilgili bir problemi yoksa yanlış postürü, dışarıdan duruş bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu durum sahip olduğu sinir sistemi becerilerini kullanmakta sorun yaşadığının göstergesidir. Beden farkındalığı ya da görsel becerilerini kullanmayla ilgili problem yaşıyor olabilir. Öğrenme güçlüğü, dikkat problemleri, sakinleşme zorlukları gibi daha birçok probleme işaret edebilir.
* Cep telefonu ve teknoloji, duruşumuzu nasıl etkiliyor?
- Günümüz ebeveynlerinin elinden telefon düşmüyor, bilgisayar ve televizyon hayatlarının önemli bir kısmını kaplıyor. Anne-babalarını böyle gören çocukların da onların izinde ilerlemesine şaşmamak gerek. Ekran başında uzun süre vakit geçiren çocuklarda çeşitli kas ve duruş sorunları ortaya çıkabiliyor.
* Çocuklar günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Uzun saatler sırada oturuyorlar, eğilerek yazı yazıyorlar... Bu hareketler çocukların duruşunu nasıl etkiler?
- Uzun süre aynı pozisyonu sürdürmek hepimiz için zararlı. Kas iskelet sisteminin sağlığı açısından pozisyonun sık sık değiştirilmesi gerekir. Özellikle ilkokulda, çocukların uzun süre aynı duruşta dersi dinlemesi isteniyor. Öğretmen, çocukların ihtiyaçlarını anlamalı, uygun stratejileri geliştirebilmeli ve çocukları sık sık uyarmalı. Onu dik durmaya teşvik etmeli. Derse, çocukların kollarını, boyunlarını ve bacaklarını da kullanabilecekleri küçük oyunlar katmak hem dersin kalitesini hem de çocukların duruşunu olumlu etkileyecektir. Böylece çocukların hem dikkat süreleri artacak hem de doğru bir pozisyonda durmaları sağlanacaktır.
* Duruş bozukluğu tedavi edilmezse nelere sebep olur?
- Tedavi edilmeyen duruş bozuklukları kas iskelet sistemi ile ilgili skolyoz gibi omurga problemlerini ve sinir sistemi ile ilgili birçok bilişsel ve duygusal problemi beraberinde getirecektir.
* Anne-babalara önerileriniz neler?
- Duruş bozuklukları için ebeveynlerin ve eğitimcilerin uyanık olması gerekmektedir. Hangi nedenle duruş bozukluğunun ortaya çıktığını anlamak için çocuklarla çalışan bir fizyoterapistin değerlendirmesi gerekir.
Hadi gidelim
Küçük Kara Balık
Samed Behrengi’nin dünyaca ünlü masalı Küçük Kara Balık, bu kez bir tiyatro oyunuyla sahnede.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Yarın Saat: 12.00 Fiyat: 34 TL
Tel: (0212) 348 78 67
Ali Baba’nın Çiftliği
Ali Baba’nın çiftliğinde neler mi var? 7’den 70’e herkesin çok sevdiği tekerleme, bu kez bir oyunla çocuklarla buluşuyor.
Yer: Nevşehir-Kapadokya Kültür Merkezi
Tarih: Bugün Saat: 13.00 Fiyat: 23.50 TL
Tel: (0384) 213 53 03
Jonglörlük Atölyesi
Bu atölyede çocuklar, basit malzemeleri kullanarak kendi minik toplarını yapacak, sonra da jonglörlüğü deneyimleyecek.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0216) 359 45 50
HAFTANIN KİTABI
‘Dedem Bir Japon Balığı’ unutmak, hatırlamak ve aile olmak üzerine bol kahkahalı bir roman. Çocuklar çok sevecek.
Yayınevi: Çınar Yayınları
Yazar: Işıl Şahin-İnci Özdemir Tür: Hikâye
Sayfa: 82 Fiyatı: 16 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gurbet Gültekin’in kızı Beril Sare.
Çocuğun duruşu, dikkat süresini bile etkiliyor
Günümüz çocukları zamanlarının büyük kısmını kapalı alanlarda tablet ve telefon başında geçiriyor. Gelişimleri için gerekli olan doğru duyusal ve duygusal uyaranları almıyorlar. Bu durum da pek çok fiziksel soruna sebep olabiliyor. Konuyu fizyoterapist Umut Aybarç ile konuştuk.
* Çocuklarda duruş bozuklukları neden kaynaklanıyor?
- Eğer çocuğun kas ve iskelet sistemiyle ilgili bir problemi yoksa yanlış postürü, dışarıdan duruş bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu durum sahip olduğu sinir sistemi becerilerini kullanmakta sorun yaşadığının göstergesidir. Beden farkındalığı ya da görsel becerilerini kullanmayla ilgili problem yaşıyor olabilir. Öğrenme güçlüğü, dikkat problemleri, sakinleşme zorlukları gibi daha birçok probleme işaret edebilir.
* Cep telefonu ve teknoloji, duruşumuzu nasıl etkiliyor?
- Günümüz ebeveynlerinin elinden telefon düşmüyor, bilgisayar ve televizyon hayatlarının önemli bir kısmını kaplıyor. Anne-babalarını böyle gören çocukların da onların izinde ilerlemesine şaşmamak gerek. Ekran başında uzun süre vakit geçiren çocuklarda çeşitli kas ve duruş sorunları ortaya çıkabiliyor.
* Çocuklar günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Uzun saatler sırada oturuyorlar, eğilerek yazı yazıyorlar... Bu hareketler çocukların duruşunu nasıl etkiler?
- Uzun süre aynı pozisyonu sürdürmek hepimiz için zararlı. Kas iskelet sisteminin sağlığı açısından pozisyonun sık sık değiştirilmesi gerekir. Özellikle ilkokulda, çocukların uzun süre aynı duruşta dersi dinlemesi isteniyor. Öğretmen, çocukların ihtiyaçlarını anlamalı, uygun stratejileri geliştirebilmeli ve çocukları sık sık uyarmalı. Onu dik durmaya teşvik etmeli. Derse, çocukların kollarını, boyunlarını ve bacaklarını da kullanabilecekleri küçük oyunlar katmak hem dersin kalitesini hem de çocukların duruşunu olumlu etkileyecektir. Böylece çocukların hem dikkat süreleri artacak hem de doğru bir pozisyonda durmaları sağlanacaktır.
* Duruş bozukluğu tedavi edilmezse nelere sebep olur?
- Tedavi edilmeyen duruş bozuklukları kas iskelet sistemi ile ilgili skolyoz gibi omurga problemlerini ve sinir sistemi ile ilgili birçok bilişsel ve duygusal problemi beraberinde getirecektir.
* Anne-babalara önerileriniz neler?
- Duruş bozuklukları için ebeveynlerin ve eğitimcilerin uyanık olması gerekmektedir. Hangi nedenle duruş bozukluğunun ortaya çıktığını anlamak için çocuklarla çalışan bir fizyoterapistin değerlendirmesi gerekir.
Hadi gidelim
Küçük Kara Balık
Samed Behrengi’nin dünyaca ünlü masalı Küçük Kara Balık, bu kez bir tiyatro oyunuyla sahnede.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Yarın Saat: 12.00 Fiyat: 34 TL
Tel: (0212) 348 78 67
Ali Baba’nın Çiftliği
Ali Baba’nın çiftliğinde neler mi var? 7’den 70’e herkesin çok sevdiği tekerleme, bu kez bir oyunla çocuklarla buluşuyor.
Yer: Nevşehir-Kapadokya Kültür Merkezi
Tarih: Bugün Saat: 13.00 Fiyat: 23.50 TL
Tel: (0384) 213 53 03
Jonglörlük Atölyesi
Bu atölyede çocuklar, basit malzemeleri kullanarak kendi minik toplarını yapacak, sonra da jonglörlüğü deneyimleyecek.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0216) 359 45 50
HAFTANIN KİTABI
‘Dedem Bir Japon Balığı’ unutmak, hatırlamak ve aile olmak üzerine bol kahkahalı bir roman. Çocuklar çok sevecek.
Yayınevi: Çınar Yayınları
Yazar: Işıl Şahin-İnci Özdemir Tür: Hikâye
Sayfa: 82 Fiyatı: 16 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gurbet Gültekin’in kızı Beril Sare.