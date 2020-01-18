Cin Ali’nin müzesi açıldı

Eğitim tarihimize damgasını vuran ‘Cin Ali’ kitapları, 7’den 70’e herkesin hafızasında önemli yere sahip. Karakterin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un kızları, bir hayali gerçekleştirip Cin Ali Vakfı’nı kurdu. Ardından da müzesini... Nevin ve Nesrin Kaygusuz ile hem Cin Ali’yi hem de müzeyi konuştuk.
Cin Ali karakteri nasıl ortaya çıkmıştı?
Babamız, öğretmen Rasim Kaygusuz, Köy Enstitüsü çıkışlı aydın bir öğretmen olarak toplumun sorunlarına çözüm önerileri arayan bir insandı. Çocukların okumasını ve yazmasını kolaylaştırmak için ‘oyunla okuma yöntemi’ni geliştirdi. ‘Cin Ali’ kitapları da böyle ortaya çıktı.
Eski bir dostu
görmenin mutluluğu
Vakfı kurmaya nasıl karar verdiniz peki?
Cin Ali 1968’den beri sadece bir karakter değil, aynı zamanda kuşaklar arasındaki bağ. Herkesin bu kitaplara sahip çıkması ve elinden geleni yapmak istediğini söylemesi bizi vakıf kurma fikrine itti. Çünkü Cin Ali artık sadece Rasim Kaygusuz’un değil onu okuyan herkesin... Kitap fuarlarında her yaştan ziyaretçi, eski bir dostu görmenin mutluluğuyla standa geliyor.
Müze fikri nasıl ortaya çıktı?
‘Cin Ali’yi kimin yazdığı biliniyor ama hikâyesi bilinmiyor. Acaba neden kitapların adını ‘Cin Ali’ koymuş? Bu sorular bitmiyordu. Biz de müze kurup bu soruların yanıtını orada vermeyi düşündük. Müzenin kurulmasının amacı çağdaş eğitimle ilgili çalışmaları desteklemek.
Müzede filmler,
eşyalar ve anılar var
Müzede neler var?
Müzeyi ziyaret edenler her köşede Cin Ali ve karakterin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un hikâyesiyle karşılaşıyor. Bir bölümde okul ve tahta sıralarla o döneme ait eşyalar, diğer bir bölümde oyunla öğrenme yöntemlerini gösteren araç-gereçler, Cin Ali filmleri, dönemin Ankara’sı, Cin Ali eşyaları ve daha pek çok eser var.
Hadi gidelim
Pinokyo sahnede
Orijinal hikâyenin tiyatro uyarlaması olan
Pinokyo bu kez İzmirli çocuklarla buluşuyor…
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu/ Tarih: Yarın / Saat: 13.00
Fiyat: 23.5 lira
Tel: (0232) 464 80 14
Karagöz ve gizemli ağaç
Karagöz ile komşusu mahalleyi ağaçlandırmaya karar verir. Ancak bu ağaç tohumları diğerlerine hiç benzemez. Çocuklar bu oyunla çevre bilinci kazanacak; oyundan sonra da Karagöz atölyesine katılacaklar.
Yer: İstanbul-1001 Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 30 lira Tel: (0212) 504 10 01
Karneyi ödüllendirmemek için 5 sebep
Çocuklar dün karne aldı. Peki, karneyi ödüllendirmek veya cezalandırmak doğru mu? Prof. Dr. Arzu Yükselen açıklıyor:
* Çocuğun karnesini ödüllendirirseniz, ödül vermeyi bıraktığınızda o da çalışmayı bırakır.
* Okul çocuğun görevidir. Ödül veya ceza vermek yerine sorumluluğunu hatırlatın.
* “Karnen neden kötü?” demek yerine “Şu derslerine biraz daha çalışmalısın” deyin.
* Başarılıysa onu tebrik etmekten çekinmeyin ama başarısız olduysa yermeyin!
* Karne sonucuna değil, çalışma azmine ve isteğine odaklanın.
Cin Ali’nin müzesi açıldı
Eğitim tarihimize damgasını vuran ‘Cin Ali’ kitapları, 7’den 70’e herkesin hafızasında önemli yere sahip. Karakterin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un kızları, bir hayali gerçekleştirip Cin Ali Vakfı’nı kurdu. Ardından da müzesini... Nevin ve Nesrin Kaygusuz ile hem Cin Ali’yi hem de müzeyi konuştuk.
Cin Ali karakteri nasıl ortaya çıkmıştı?
Babamız, öğretmen Rasim Kaygusuz, Köy Enstitüsü çıkışlı aydın bir öğretmen olarak toplumun sorunlarına çözüm önerileri arayan bir insandı. Çocukların okumasını ve yazmasını kolaylaştırmak için ‘oyunla okuma yöntemi’ni geliştirdi. ‘Cin Ali’ kitapları da böyle ortaya çıktı.
Eski bir dostu
görmenin mutluluğu
Vakfı kurmaya nasıl karar verdiniz peki?
Cin Ali 1968’den beri sadece bir karakter değil, aynı zamanda kuşaklar arasındaki bağ. Herkesin bu kitaplara sahip çıkması ve elinden geleni yapmak istediğini söylemesi bizi vakıf kurma fikrine itti. Çünkü Cin Ali artık sadece Rasim Kaygusuz’un değil onu okuyan herkesin... Kitap fuarlarında her yaştan ziyaretçi, eski bir dostu görmenin mutluluğuyla standa geliyor.
Müze fikri nasıl ortaya çıktı?
‘Cin Ali’yi kimin yazdığı biliniyor ama hikâyesi bilinmiyor. Acaba neden kitapların adını ‘Cin Ali’ koymuş? Bu sorular bitmiyordu. Biz de müze kurup bu soruların yanıtını orada vermeyi düşündük. Müzenin kurulmasının amacı çağdaş eğitimle ilgili çalışmaları desteklemek.
Müzede filmler,
eşyalar ve anılar var
Müzede neler var?
Müzeyi ziyaret edenler her köşede Cin Ali ve karakterin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un hikâyesiyle karşılaşıyor. Bir bölümde okul ve tahta sıralarla o döneme ait eşyalar, diğer bir bölümde oyunla öğrenme yöntemlerini gösteren araç-gereçler, Cin Ali filmleri, dönemin Ankara’sı, Cin Ali eşyaları ve daha pek çok eser var.
Hadi gidelim
Pinokyo sahnede
Orijinal hikâyenin tiyatro uyarlaması olan
Pinokyo bu kez İzmirli çocuklarla buluşuyor…
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu/ Tarih: Yarın / Saat: 13.00
Fiyat: 23.5 lira
Tel: (0232) 464 80 14
Karagöz ve gizemli ağaç
Karagöz ile komşusu mahalleyi ağaçlandırmaya karar verir. Ancak bu ağaç tohumları diğerlerine hiç benzemez. Çocuklar bu oyunla çevre bilinci kazanacak; oyundan sonra da Karagöz atölyesine katılacaklar.
Yer: İstanbul-1001 Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 30 lira Tel: (0212) 504 10 01
Karneyi ödüllendirmemek için 5 sebep
Çocuklar dün karne aldı. Peki, karneyi ödüllendirmek veya cezalandırmak doğru mu? Prof. Dr. Arzu Yükselen açıklıyor:
* Çocuğun karnesini ödüllendirirseniz, ödül vermeyi bıraktığınızda o da çalışmayı bırakır.
* Okul çocuğun görevidir. Ödül veya ceza vermek yerine sorumluluğunu hatırlatın.
* “Karnen neden kötü?” demek yerine “Şu derslerine biraz daha çalışmalısın” deyin.
* Başarılıysa onu tebrik etmekten çekinmeyin ama başarısız olduysa yermeyin!
* Karne sonucuna değil, çalışma azmine ve isteğine odaklanın.