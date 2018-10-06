Çilin mi var derdin var

Ergenlik zor zanaat! Ne yetişkinsin ne de çocuk… Hormonlar hızlı çalışıyor, aşk meşk işleriyle başın dumanlı ama sen sivilce ve çillerle uğraşıyorsun. Bu süreçte kendini hiç olmadığı kadar çirkin hissediyorsun, üstüne üstlük bir de anlaşılmadığını düşünüyorsun. Annen baban ‘asiliğinden’ şikâyetçi, arkadaşlarınsa ‘çirkinsin’ diyor. Peki, ama bu süreçte ne yapmak gerekiyor? Konuyu hem Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Serdar Alparslan’a hem de Dermatolog Güneş Ertürk’e sorduk.
Ergen birey kendini neden beğenmez?
Dr. Serdar Alparslan: Kendini büyümüş hisseder ama özgüveni kırılgan ve narindir. Duygularını abartılı yaşar, bazen aşırı sinirli bazen aşırı üzgün olabilir. Dış görünüşünü çok önemser. Güzel veya yakışıklı olmak ister ama kendini bir türlü beğenmez. Ergenler için dış görünüm çok önemli. Çilli veya sivilceliyse vay haline! Bu kez kendisiyle uğraşmaya başlar. Hoşlandığı kişinin kendine aşık olamayacağına dair ön yargıları vardır. Kendini değil, genellikle başka arkadaşlarını daha güzel veya yakışıklı bulur. Bu nedenle aşk onun için genelde daha güzel/yakışıklı olana veya daha popüler olana aşık olma şeklindedir. Aşkın onun için acı veren yönü daha ön plandadır.
Ne yapılmalı peki?
Anne babalar kendilerine önemsiz gibi gelse de ergenin önem verdiği dış görünüş, çil veya sivilce gibi cilt sorunlarını özellikle ciddiye almalılar. Ergen için bunlar hayati konular olabilir. Kişilik gelişimlerini etkileyebilir. Ergenin bu sorunlarına önem verdiklerini ve bu konuda kafa yorduklarını ve yanında olduklarını hissettirmeliler. Ayrıca onlara bu sürecin geçici olduğu açıkça anlatılmalı, bilimsel ve duygusal açıklamasını yapmalıdır. Ergen bireyin olumlu yönleri ve başarıları ön plana çıkarılarak başarılı olduğu sosyal alanlarda desteklenmelidir.
Ergenlik çilleri neden kaynaklanır?
Dr. Güneş Ertürk: Çiller kalıtsaldır. Çilli kişilerin çoğunda kırmızı saça da neden olan MC1R adlı bir gen mevcuttur. Doğumda çiller görünmese de 6 ay ile 3 yaşları arasında görülmeye başlarlar. Çilleri arttıran temel etken ise güneştir. Çünkü çiller melanosit denilen renk hücrelerinin fazla çalışıp, üst deriye fazla renk pigmenti aktarması nedeniyle ortaya çıkarlar. Güneş ışığı melanositleri uyararak fazla renk üretimini tetikler. Bu yüzden yazın çiller artar veya ortaya çıkar, kışın ise çiller hafifler veya kaybolur.
Peki, ya sivilceler?
Sivilceler tedavi edilebilir. Ancak çil tedavisi için ergenlik doğru bir zaman değil. En iyi tedavi yöntemi güneşten korunmak olabilir. Çiller ancak yetişkin olunduğunda tedavi edilmeli. Erişkinlik çağında, ihtiyaç halinde çiller lazer teknolojileriyle giderilebilir.
Anne ve babalara ve çocuklara önerileriniz neler?
Çili olan bireylerin güneş ışınlarının yaratacağı ben, leke, cilt kanseri, kırışıklık ve cilt yaşlanmasına eğilimleri fazladır. Bu yüzden dış mekânlarda güneşten koruyucu kullanımına, yoğun güneş altında şapka, giysi ve gözlük ile güneşten korunmaya özen gösterilmelidir. Ergenlik döneminde sivilcelenme eğilimi nedeniyle yağsız, akneli ciltlere özel güneşten koruyucular tercih edilmelidir. Bir de D vitamini eksikliği varsa mutlaka takviye alınmalı ve sağlıklı beslenilmeli.
ERGENLİK SİVİLCELERİNDEN KURTULMA YOLLARI
Dermatolog Dr. Güneş Ertürk, ergenlik sivilcelerinden kurtulma yollarını 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızda anlattı.
HADİ ANNE GİDELİM
Mesleklerle dolu bir gün
Çocuklar Kidzmondo’da meslekleri deneyimleyecek ve birbirinden farklı sahne gösterilerini izleyebilecekler. Ayrıca alandaki Hürriyet binasında muhabirlik deneyimi de onları bekliyor.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 10.00
Fiyat: 80 TL
Tel: (0212) 348 10 00
Çizgi film yapalım mı?
Bütün çocuklar çizgi film izlemeye bayılır. Peki, ya çizgi film de yapabilir mi? Elbette… Bu atölyede çocuklar kendi çizgi filmlerini yapmayı öğreniyor.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 10.00
Fiyat: 550 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Çizmeli kedi
Dünyaca ünlü Çizmeli Kedi masalı yepyeni bir düzenleme ve olumlu mesajlarla sahnede. Üstelik oyunun sonunda iyilik kazanıyor.
Yer: İstanbul-Barış Manço Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 34 TL
Tel: (0216) 18 16 46
HAFTANIN KİTABI
Sporu ve tarihi bir araya getiren ‘Kaçış Oyunu’ dört maceracı çocuğun öyküsünü anlatıyor. Kitap, sporun tarihine ve antik çağlara ışık tutuyor.
Yayınevi: Tudem Yayınevi
Yazar: Alper Akal
Tür: Roman
Sayfa: 152
Fiyat: 22 TL
İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE TEKNOLOJİ KULLANIMI
LC Waikiki Aile Buluşmaları devam ediyor. Beşinci durağımız Kars'tı. Muhteşem bir buluşmaydı. Uzman Psikolog Ramazan Şimşek ve LC Waikiki Tasarım Müdürü Suzan Filiz ile birlikte çocukların internet bağımlılığı ve teknoloji kullanımı sorunlarını konuştuk. Karslıların yoğun ilgisine ve Kars Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bir sonraki buluşmamız, 20 Ekim Cumartesi günü Mardin'de gerçekleşecek.
Çilin mi var derdin var
Ergenlik zor zanaat! Ne yetişkinsin ne de çocuk… Hormonlar hızlı çalışıyor, aşk meşk işleriyle başın dumanlı ama sen sivilce ve çillerle uğraşıyorsun. Bu süreçte kendini hiç olmadığı kadar çirkin hissediyorsun, üstüne üstlük bir de anlaşılmadığını düşünüyorsun. Annen baban ‘asiliğinden’ şikâyetçi, arkadaşlarınsa ‘çirkinsin’ diyor. Peki, ama bu süreçte ne yapmak gerekiyor? Konuyu hem Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Serdar Alparslan’a hem de Dermatolog Güneş Ertürk’e sorduk.
Ergen birey kendini neden beğenmez?
Dr. Serdar Alparslan: Kendini büyümüş hisseder ama özgüveni kırılgan ve narindir. Duygularını abartılı yaşar, bazen aşırı sinirli bazen aşırı üzgün olabilir. Dış görünüşünü çok önemser. Güzel veya yakışıklı olmak ister ama kendini bir türlü beğenmez. Ergenler için dış görünüm çok önemli. Çilli veya sivilceliyse vay haline! Bu kez kendisiyle uğraşmaya başlar. Hoşlandığı kişinin kendine aşık olamayacağına dair ön yargıları vardır. Kendini değil, genellikle başka arkadaşlarını daha güzel veya yakışıklı bulur. Bu nedenle aşk onun için genelde daha güzel/yakışıklı olana veya daha popüler olana aşık olma şeklindedir. Aşkın onun için acı veren yönü daha ön plandadır.
Ne yapılmalı peki?
Anne babalar kendilerine önemsiz gibi gelse de ergenin önem verdiği dış görünüş, çil veya sivilce gibi cilt sorunlarını özellikle ciddiye almalılar. Ergen için bunlar hayati konular olabilir. Kişilik gelişimlerini etkileyebilir. Ergenin bu sorunlarına önem verdiklerini ve bu konuda kafa yorduklarını ve yanında olduklarını hissettirmeliler. Ayrıca onlara bu sürecin geçici olduğu açıkça anlatılmalı, bilimsel ve duygusal açıklamasını yapmalıdır. Ergen bireyin olumlu yönleri ve başarıları ön plana çıkarılarak başarılı olduğu sosyal alanlarda desteklenmelidir.
Ergenlik çilleri neden kaynaklanır?
Dr. Güneş Ertürk: Çiller kalıtsaldır. Çilli kişilerin çoğunda kırmızı saça da neden olan MC1R adlı bir gen mevcuttur. Doğumda çiller görünmese de 6 ay ile 3 yaşları arasında görülmeye başlarlar. Çilleri arttıran temel etken ise güneştir. Çünkü çiller melanosit denilen renk hücrelerinin fazla çalışıp, üst deriye fazla renk pigmenti aktarması nedeniyle ortaya çıkarlar. Güneş ışığı melanositleri uyararak fazla renk üretimini tetikler. Bu yüzden yazın çiller artar veya ortaya çıkar, kışın ise çiller hafifler veya kaybolur.
Peki, ya sivilceler?
Sivilceler tedavi edilebilir. Ancak çil tedavisi için ergenlik doğru bir zaman değil. En iyi tedavi yöntemi güneşten korunmak olabilir. Çiller ancak yetişkin olunduğunda tedavi edilmeli. Erişkinlik çağında, ihtiyaç halinde çiller lazer teknolojileriyle giderilebilir.
Anne ve babalara ve çocuklara önerileriniz neler?
Çili olan bireylerin güneş ışınlarının yaratacağı ben, leke, cilt kanseri, kırışıklık ve cilt yaşlanmasına eğilimleri fazladır. Bu yüzden dış mekânlarda güneşten koruyucu kullanımına, yoğun güneş altında şapka, giysi ve gözlük ile güneşten korunmaya özen gösterilmelidir. Ergenlik döneminde sivilcelenme eğilimi nedeniyle yağsız, akneli ciltlere özel güneşten koruyucular tercih edilmelidir. Bir de D vitamini eksikliği varsa mutlaka takviye alınmalı ve sağlıklı beslenilmeli.
ERGENLİK SİVİLCELERİNDEN KURTULMA YOLLARI
Dermatolog Dr. Güneş Ertürk, ergenlik sivilcelerinden kurtulma yollarını 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızda anlattı.
HADİ ANNE GİDELİM
Mesleklerle dolu bir gün
Çocuklar Kidzmondo’da meslekleri deneyimleyecek ve birbirinden farklı sahne gösterilerini izleyebilecekler. Ayrıca alandaki Hürriyet binasında muhabirlik deneyimi de onları bekliyor.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 10.00
Fiyat: 80 TL
Tel: (0212) 348 10 00
Çizgi film yapalım mı?
Bütün çocuklar çizgi film izlemeye bayılır. Peki, ya çizgi film de yapabilir mi? Elbette… Bu atölyede çocuklar kendi çizgi filmlerini yapmayı öğreniyor.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 10.00
Fiyat: 550 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Çizmeli kedi
Dünyaca ünlü Çizmeli Kedi masalı yepyeni bir düzenleme ve olumlu mesajlarla sahnede. Üstelik oyunun sonunda iyilik kazanıyor.
Yer: İstanbul-Barış Manço Kültür Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 34 TL
Tel: (0216) 18 16 46
HAFTANIN KİTABI
Sporu ve tarihi bir araya getiren ‘Kaçış Oyunu’ dört maceracı çocuğun öyküsünü anlatıyor. Kitap, sporun tarihine ve antik çağlara ışık tutuyor.
Yayınevi: Tudem Yayınevi
Yazar: Alper Akal
Tür: Roman
Sayfa: 152
Fiyat: 22 TL
İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE TEKNOLOJİ KULLANIMI
LC Waikiki Aile Buluşmaları devam ediyor. Beşinci durağımız Kars'tı. Muhteşem bir buluşmaydı. Uzman Psikolog Ramazan Şimşek ve LC Waikiki Tasarım Müdürü Suzan Filiz ile birlikte çocukların internet bağımlılığı ve teknoloji kullanımı sorunlarını konuştuk. Karslıların yoğun ilgisine ve Kars Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bir sonraki buluşmamız, 20 Ekim Cumartesi günü Mardin'de gerçekleşecek.