Bu okul sadece alerjili çocuklar için

Türkiye’nin ilk alerjik çocuklar anaokulu Kartal Yakacık’ta ‘Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’ adıyla hizmete açıldı. Peki, bu okul nasıl hizmet veriyor, kimleri kapsıyor? Okulun danışmanlığını üstlenen Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan ile konuştuk.
Öncelikle sizi biraz tanıyalım…
Ben doğma büyüme alerjik bir bireyim. Çocukluk yaşlarımda besin alerjim vardı. Üç kez şiddetli alerjik nöbet geçirdim. Alerjinin ne olduğunu bilerek büyüdüm. 2010 yılında bir çocuğum oldu. O da alerjik bir birey olarak doğdu ve bebeklik yılları çok zor geçti. Şu an 8 yaşında ama hâlâ ileri derecede besin alerjisi var. Hastalığının adı ‘eozinofilik özofajit’miş. Söylemesi zor, yaşaması daha zor! Bir gün kendime ‘alerjik anne’ diye bir sayfa açtım. Benim gibi yüzlerce anne olduğunu gördüm. 2016’da ise Türkiye’nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olan Alerji ile Yaşam Derneği’ni kurduk. Hekim dernekleri vardı ama hasta haklarının savunuculuğunu yapan bir dernek yoktu. Bizim derneğimiz ilk oldu.
Peki, okul açma fikri nasıl ortaya çıktı?
Önce internet ortamında Atopi Okulu’nu açtık. Atopik dermatit (egzama) ve alerjilerle ilgili bilgiler veren bu e-okul sayesinde ailelerle iletişimimiz arttı. Dernek çatısı altında seminerler vermeye başladık. Sonra ailelerin alerjiler konusunda bilinçsiz olduğunu gördük. Türkiye’deki bütün çocuk alerji ve çocuk Gastroenteroloji uzmanlarının listesini yaptık. Aileleri oturdukları il ve ilçeye göre doktorlara yönlendirdik. Böylece alerji sorunu yaşayan aileler kendisine en yakın hangi doktora gidebileceğini gördü. Sonra bir gün, çocuğu ileri derecede alerjik olan bir anne çocuğu hiçbir okuldan kabul edilmeyince Kartal Belediyesi’ne başvurup oradan yardım istedi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz çocuklar konusunda çok hassas bir insan. Bizi aradı ve alerjili çocuklar için bir anaokulu açılması için işbirliği önerdi.
Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan
Okulu diğer okullardan ayıran özellikleri neler?
Bu anaokulu Kartal Yakacık’taki Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi adıyla bu yıl açıldı ve ilk kez öğrenci kabul edecek. Okuldaki her şey özel olarak hazırlandı. Kullanılan eşyalardan, bahçedeki çiçeklere kadar her şey alerjik bireyler düşünülerek özel seçildi. Bu okulların diğer okullardan tek farkı alerjik çocuklara göre hazırlanmış olması. Yemekler özel hazırlanacak, diyetisyen kontrolünde yapılacak. Sütsüz, yumurtasız yemekler de olacak. Öğrenci sayısı da sınırlı olacak, çünkü kalabalık sınıflarda temiz hava çabuk bozuluyor. Pedagoglar yıl boyunca çocuklara destek verecek. Ailelerle de düzenli olarak anketler yapacağız.
Peki, her yerden çocuk okula kayıt olabilecek mi?
Maalesef ki şimdilik sadece Kartal’daki çocukları alabiliyor okul. Zaten biz bu okulun diğer yerlere örnek teşkil etmesini istiyoruz. Alerjili tüm bireyler www.atopiokulu.com internet sitemizden ücretsiz bilgi edinebilir.
Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Dipşar
HER İLÇEDE BİR ‘ALERJİLİ ÇOCUKLAR OKULU’ OLMALI
Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Dipşar: “Burası çok özel bir okul. İlk aşamada sadece 20 öğrenci alarak pilot uygulama başlatıyoruz. Okulun aylık fiyatı, diğer anaokulları ile aynı olacak. Düşük gelirli aileler ise belediyemize başvurarak ücretsiz hizmet alabilecek. Kreşle ilgili bilgi almak isteyenler www.kartal.bel.tr internet sitemizi ziyaret edebilir.”
SAĞLIKLI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI
LC Wakiki Aile Buluşmaları’nın üçüncü durağı olan İzmir’de Dr. Ender Saraç ve oyuncu İrem Helvacıoğlu ile 'Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin püf noktaları'nı konuştuk.
HADİ ANNE GİDELİM
Sportmen kral
Aburcuburistan Adası’nın kralı çocukları hem güldürecek hem de çok eğlendirecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Masallı taş boyama atölyesi
Bu atölyede çocuklar, hayallerindeki resimleri taşların üzerine yapacak. Sonra da ortaya ‘masallı taşlar’ çıkacak.
Yer: İstanbul-Kartal Masal Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 12.00/13.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
Deniz kabuğundan tasarımlar
Çocuklar deniz kabukları desen ve renk katıp hem kendilerine hem de sevdiklerine sürpriz hediyeler yapacaklar. Atölye 9-12 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0212) 369 66 00
Çocuk şefler mutfakta
Çocuklar dünya mutfağının ilginç tatlarını yapmayı öğreniyor. Bu kez Japon geleneksel yemeklerinden Sushi yapacaklar.
Yer: İzmir-Çeşme Köy Etkinlik Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 150 TL
Tel: (0537) 432 35 58
Dans atölyesi
Bu atölyede çocuklar bir usta eğitici eşliğinde ritmik dans etmeyi öğrenecek. Atölye, 7-14 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: Eskişehir-Masal Şatosu
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0222) 300 00 15
HAFTANIN KİTABI
Ödüllü yazar Hanzade Servi’nin yeni kitabı ‘Dedem nerede?’ son derece komik, eğlenceli ve heyecan dolu bir kitap. Bu yaz gülmek isteyen çocuklara duyurulur.
Yayınevi: Altın Kitaplar
Yazar: Hanzade Servi
Tür: Roman
Sayfa: 141
Fiyatı: 11 TL
Bu okul sadece alerjili çocuklar için
Türkiye’nin ilk alerjik çocuklar anaokulu Kartal Yakacık’ta ‘Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’ adıyla hizmete açıldı. Peki, bu okul nasıl hizmet veriyor, kimleri kapsıyor? Okulun danışmanlığını üstlenen Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan ile konuştuk.
Öncelikle sizi biraz tanıyalım…
Ben doğma büyüme alerjik bir bireyim. Çocukluk yaşlarımda besin alerjim vardı. Üç kez şiddetli alerjik nöbet geçirdim. Alerjinin ne olduğunu bilerek büyüdüm. 2010 yılında bir çocuğum oldu. O da alerjik bir birey olarak doğdu ve bebeklik yılları çok zor geçti. Şu an 8 yaşında ama hâlâ ileri derecede besin alerjisi var. Hastalığının adı ‘eozinofilik özofajit’miş. Söylemesi zor, yaşaması daha zor! Bir gün kendime ‘alerjik anne’ diye bir sayfa açtım. Benim gibi yüzlerce anne olduğunu gördüm. 2016’da ise Türkiye’nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olan Alerji ile Yaşam Derneği’ni kurduk. Hekim dernekleri vardı ama hasta haklarının savunuculuğunu yapan bir dernek yoktu. Bizim derneğimiz ilk oldu.
Peki, okul açma fikri nasıl ortaya çıktı?
Önce internet ortamında Atopi Okulu’nu açtık. Atopik dermatit (egzama) ve alerjilerle ilgili bilgiler veren bu e-okul sayesinde ailelerle iletişimimiz arttı. Dernek çatısı altında seminerler vermeye başladık. Sonra ailelerin alerjiler konusunda bilinçsiz olduğunu gördük. Türkiye’deki bütün çocuk alerji ve çocuk Gastroenteroloji uzmanlarının listesini yaptık. Aileleri oturdukları il ve ilçeye göre doktorlara yönlendirdik. Böylece alerji sorunu yaşayan aileler kendisine en yakın hangi doktora gidebileceğini gördü. Sonra bir gün, çocuğu ileri derecede alerjik olan bir anne çocuğu hiçbir okuldan kabul edilmeyince Kartal Belediyesi’ne başvurup oradan yardım istedi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz çocuklar konusunda çok hassas bir insan. Bizi aradı ve alerjili çocuklar için bir anaokulu açılması için işbirliği önerdi.
Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan
Okulu diğer okullardan ayıran özellikleri neler?
Bu anaokulu Kartal Yakacık’taki Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi adıyla bu yıl açıldı ve ilk kez öğrenci kabul edecek. Okuldaki her şey özel olarak hazırlandı. Kullanılan eşyalardan, bahçedeki çiçeklere kadar her şey alerjik bireyler düşünülerek özel seçildi. Bu okulların diğer okullardan tek farkı alerjik çocuklara göre hazırlanmış olması. Yemekler özel hazırlanacak, diyetisyen kontrolünde yapılacak. Sütsüz, yumurtasız yemekler de olacak. Öğrenci sayısı da sınırlı olacak, çünkü kalabalık sınıflarda temiz hava çabuk bozuluyor. Pedagoglar yıl boyunca çocuklara destek verecek. Ailelerle de düzenli olarak anketler yapacağız.
Peki, her yerden çocuk okula kayıt olabilecek mi?
Maalesef ki şimdilik sadece Kartal’daki çocukları alabiliyor okul. Zaten biz bu okulun diğer yerlere örnek teşkil etmesini istiyoruz. Alerjili tüm bireyler www.atopiokulu.com internet sitemizden ücretsiz bilgi edinebilir.
Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Dipşar
HER İLÇEDE BİR ‘ALERJİLİ ÇOCUKLAR OKULU’ OLMALI
Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Dipşar: “Burası çok özel bir okul. İlk aşamada sadece 20 öğrenci alarak pilot uygulama başlatıyoruz. Okulun aylık fiyatı, diğer anaokulları ile aynı olacak. Düşük gelirli aileler ise belediyemize başvurarak ücretsiz hizmet alabilecek. Kreşle ilgili bilgi almak isteyenler www.kartal.bel.tr internet sitemizi ziyaret edebilir.”
SAĞLIKLI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI
LC Wakiki Aile Buluşmaları’nın üçüncü durağı olan İzmir’de Dr. Ender Saraç ve oyuncu İrem Helvacıoğlu ile 'Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin püf noktaları'nı konuştuk.
HADİ ANNE GİDELİM
Sportmen kral
Aburcuburistan Adası’nın kralı çocukları hem güldürecek hem de çok eğlendirecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Masallı taş boyama atölyesi
Bu atölyede çocuklar, hayallerindeki resimleri taşların üzerine yapacak. Sonra da ortaya ‘masallı taşlar’ çıkacak.
Yer: İstanbul-Kartal Masal Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 12.00/13.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
Deniz kabuğundan tasarımlar
Çocuklar deniz kabukları desen ve renk katıp hem kendilerine hem de sevdiklerine sürpriz hediyeler yapacaklar. Atölye 9-12 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0212) 369 66 00
Çocuk şefler mutfakta
Çocuklar dünya mutfağının ilginç tatlarını yapmayı öğreniyor. Bu kez Japon geleneksel yemeklerinden Sushi yapacaklar.
Yer: İzmir-Çeşme Köy Etkinlik Merkezi
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Fiyat: 150 TL
Tel: (0537) 432 35 58
Dans atölyesi
Bu atölyede çocuklar bir usta eğitici eşliğinde ritmik dans etmeyi öğrenecek. Atölye, 7-14 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: Eskişehir-Masal Şatosu
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.30
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0222) 300 00 15
HAFTANIN KİTABI
Ödüllü yazar Hanzade Servi’nin yeni kitabı ‘Dedem nerede?’ son derece komik, eğlenceli ve heyecan dolu bir kitap. Bu yaz gülmek isteyen çocuklara duyurulur.
Yayınevi: Altın Kitaplar
Yazar: Hanzade Servi
Tür: Roman
Sayfa: 141
Fiyatı: 11 TL