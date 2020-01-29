Bu festivaller kaçmaz

Yarıyıl tatilinin bitmesine kısa bir süre kala iki büyük festival, çocukların neşesini yerine getirecek. Bu festivallerden ilki Geleceğimiz Çocuk Festivali diğeri ise Zorlu Sanat Festivali. Üstelik her ikisi de sadece çocuklar için değil, bu festivallerde anne babalar için de etkinlikler ve eğlence var.
Çocuklar yarıyıl tatilinin son günlerini keyifle geçirsin diye düzenlenen Geleceğimiz Çocuk Festivali yarın başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen festival ücretsiz. Üç gün boyunca hem çocuklar için atölyeler hem de anne babalar için etkinlikler olacak.
Festival kapsamındaki çocuk atölyelerinde oldukça renkli isimler var. Tiyatrocu Mehmet Erbil ‘Bir Bavul Masal’ oyunuyla sahnede olacak. ANYA Yayın Uzman Psikolog Ceyda Yanar ve Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin yönetimi ile ‘Liyo’ ve ‘Cesareti Arayan Geyik’ masal atölyesi yapacak ve çocukların kaygı ve korkularını çözümlemesinde yardımcı olacak ‘Cesaret Bilekliği düzenleyecekler. Ayrıca Bahçeşehir Koleji Robotik Atölyesi, SosyalBen Vakfı’nın yaratıcılık atölyeleri ve Doğan Egmont’un okuma ve çizim atölyesi de çocuklarla olacak. ‘Her Yerde Oyun’ ekibi de birbirinden renkli atölyeleriyle çocukları mutlu edecek.
Çocuklar atölyelerle eğlenirken ebeveynler de unutulmamış. Anne babalar için de hem atölyeler hem de söyleşiler gerçekleşecek. Ebeveyn Söyleşi Atölyesi’nde AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi kurucusu Funda Tekelioğlu kaygı, korku ve sınırlar ile ilgili konuşmasının bir bölümünde deprem korkusu ve kaygısı konusunda da çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiği hakkında bilgiler verecek. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, ‘Geleceğin Eğitimi’ başlıklı söyleşiyle, Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy ise ‘çocuklarda göz sağlığı’ konusunda bilgiler verecek. Ödüllü yazar Burcu Aktaş çocuk edebiyatını, Uzman Diyetisyen M. Pırıl Duru çocuk sağlığı ve beslenmesini anlatacak. Ayrıca Dr. Ayça Kaya, Uzman Psikolog Ceyda Yanar, yazar Hande Birsay ‘mükemmel ebeveynlik’ kavramını tartışacaklar.
Çocuk Gelişimi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş okul öncesi eğitimi, Pepee’nin yaratıcısı, Düşyeri TV kurucusu Ayşe Şule Bilgiç dijital çağın çocuklarını tartışacak. ‘Dijital Çağda Ebbeveyn Olmak’ başlıklı söyleşimle ben de orada olacağım. Ayrıca daha pek çok sürpriz hem sizi hem de çocuklarınızı bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki tesislerinde gerçekleşecek olan söyleşi ücretsiz. Katılmak isteyenler info@gelecegimizcocuk.com e-posta adresine yazabilir. Program ise festivalin internet sitesinde www.gelecegimizcocuk.com adresinde mevcut.
ZORLU SANAT FESTİVALİ’NDE SANAT DOLU GÜNLER
Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ ikinci yılında yine birbirinden renkli etkinliklerle binlerce çocuğu sanatla buluşturacak. 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde 1-13 yaş arası çocuklar; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak. Tan Sağtürk Akademi’de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak. ‘Artist Zone’da Sevinç Erbulak, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin gerçekleştireceği atölyelerden elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceği etkinlikle ilgili konuşan Festival Direktörü Tomru Dereköylü, Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’yle çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tomru Dereköylü ‘Farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunu anlatmak istiyoruz’’ diyor Festivale katılmak isteyenler passo.com.tr'den bilet alabilirler.
HAMİLELİK LEKELERİ NASIL GEÇER?
Hamilelik sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan hamilelik lekeleri pek çok anne adayının psikolojini olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yatkınlığı olan ve güneşe fazla maruz kalan hamilelerde ortaya çıkan hamilelik lekelerini ortadan kaldırmak için farklı uygulamalar bulunuyor. ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programımızın bu haftaki konuğu Dermatolog Dr. Güneş Ertürk hamilelik lekeleriyle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını veriyor.
Bu festivaller kaçmaz
Yarıyıl tatilinin bitmesine kısa bir süre kala iki büyük festival, çocukların neşesini yerine getirecek. Bu festivallerden ilki Geleceğimiz Çocuk Festivali diğeri ise Zorlu Sanat Festivali. Üstelik her ikisi de sadece çocuklar için değil, bu festivallerde anne babalar için de etkinlikler ve eğlence var.
Çocuklar yarıyıl tatilinin son günlerini keyifle geçirsin diye düzenlenen Geleceğimiz Çocuk Festivali yarın başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen festival ücretsiz. Üç gün boyunca hem çocuklar için atölyeler hem de anne babalar için etkinlikler olacak.
Festival kapsamındaki çocuk atölyelerinde oldukça renkli isimler var. Tiyatrocu Mehmet Erbil ‘Bir Bavul Masal’ oyunuyla sahnede olacak. ANYA Yayın Uzman Psikolog Ceyda Yanar ve Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin yönetimi ile ‘Liyo’ ve ‘Cesareti Arayan Geyik’ masal atölyesi yapacak ve çocukların kaygı ve korkularını çözümlemesinde yardımcı olacak ‘Cesaret Bilekliği düzenleyecekler. Ayrıca Bahçeşehir Koleji Robotik Atölyesi, SosyalBen Vakfı’nın yaratıcılık atölyeleri ve Doğan Egmont’un okuma ve çizim atölyesi de çocuklarla olacak. ‘Her Yerde Oyun’ ekibi de birbirinden renkli atölyeleriyle çocukları mutlu edecek.
Çocuklar atölyelerle eğlenirken ebeveynler de unutulmamış. Anne babalar için de hem atölyeler hem de söyleşiler gerçekleşecek. Ebeveyn Söyleşi Atölyesi’nde AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi kurucusu Funda Tekelioğlu kaygı, korku ve sınırlar ile ilgili konuşmasının bir bölümünde deprem korkusu ve kaygısı konusunda da çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiği hakkında bilgiler verecek. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, ‘Geleceğin Eğitimi’ başlıklı söyleşiyle, Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy ise ‘çocuklarda göz sağlığı’ konusunda bilgiler verecek. Ödüllü yazar Burcu Aktaş çocuk edebiyatını, Uzman Diyetisyen M. Pırıl Duru çocuk sağlığı ve beslenmesini anlatacak. Ayrıca Dr. Ayça Kaya, Uzman Psikolog Ceyda Yanar, yazar Hande Birsay ‘mükemmel ebeveynlik’ kavramını tartışacaklar.
Çocuk Gelişimi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş okul öncesi eğitimi, Pepee’nin yaratıcısı, Düşyeri TV kurucusu Ayşe Şule Bilgiç dijital çağın çocuklarını tartışacak. ‘Dijital Çağda Ebbeveyn Olmak’ başlıklı söyleşimle ben de orada olacağım. Ayrıca daha pek çok sürpriz hem sizi hem de çocuklarınızı bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki tesislerinde gerçekleşecek olan söyleşi ücretsiz. Katılmak isteyenler info@gelecegimizcocuk.com e-posta adresine yazabilir. Program ise festivalin internet sitesinde www.gelecegimizcocuk.com adresinde mevcut.
ZORLU SANAT FESTİVALİ’NDE SANAT DOLU GÜNLER
Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ ikinci yılında yine birbirinden renkli etkinliklerle binlerce çocuğu sanatla buluşturacak. 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde 1-13 yaş arası çocuklar; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak. Tan Sağtürk Akademi’de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak. ‘Artist Zone’da Sevinç Erbulak, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin gerçekleştireceği atölyelerden elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceği etkinlikle ilgili konuşan Festival Direktörü Tomru Dereköylü, Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’yle çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tomru Dereköylü ‘Farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunu anlatmak istiyoruz’’ diyor Festivale katılmak isteyenler passo.com.tr'den bilet alabilirler.
HAMİLELİK LEKELERİ NASIL GEÇER?
Hamilelik sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan hamilelik lekeleri pek çok anne adayının psikolojini olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yatkınlığı olan ve güneşe fazla maruz kalan hamilelerde ortaya çıkan hamilelik lekelerini ortadan kaldırmak için farklı uygulamalar bulunuyor. ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programımızın bu haftaki konuğu Dermatolog Dr. Güneş Ertürk hamilelik lekeleriyle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını veriyor.