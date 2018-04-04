Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz
"Ömür Kurt" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Kurt" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

4 Nisan 2018

Üsküdar Şemsipaşa İlkokulu’ndaki Sinema Kulübü öğrencileri film tutkunu. Hatta bu yıl Ediz Hun filmlerini ‘çocuk gözüyle’ çekip ona özel bir gösterim yapacaklar. Geçtiğimiz yıl Türkân Şoray filmlerini yeniden yorumlamış ve setler kurup bu filmleri yeniden yazmış, yönetmiş ve oynamışlardı. Sinemamızın Sultanı’nın da katıldığı bir gala gecesi düzenlenmiş ve çocuklar ödüllerini Türkân Şoray’ın elinden almışlardı. Hem Türkân Sultan hem de çocuklar benzersiz bir gece yaşamışlardı.

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Oyuncu Emre Turanlı’nın proje önderi olduğu bu çalışmada pek çok çocuk sinema ile tanışıyor, kamera önünü ve kamera arkasını görüyor, film çekilirken verilen emeği, fikri, ekip ruhunu ve gösterim heyecanını yaşıyor. Belki bu başlangıç onların geleceği için büyük bir adım olur ve aralarından Türk Sineması'na yön veren oyuncular, yönetmenler, senaristler çıkar…

Bu yıl Üsküdar Şemsipaşa İlkokulu’ndaki geleceğin sinemacıları, Türkiye'de en çok izlenen filmlerin afişlerini hazırladılar. Kendi bakış açılarıyla birbirinden farklı filmleri yeniden yorumladılar. Çocukları ve Emre Turanlı’yı tebrik ediyorum. İşte çocukların hazırladıkları afişlerden bazıları…

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

X
﻿
Ömür Kurt Ömür KurtTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri