Bu çocukların film afişlerini görmelisiniz

Üsküdar Şemsipaşa İlkokulu’ndaki Sinema Kulübü öğrencileri film tutkunu. Hatta bu yıl Ediz Hun filmlerini ‘çocuk gözüyle’ çekip ona özel bir gösterim yapacaklar. Geçtiğimiz yıl Türkân Şoray filmlerini yeniden yorumlamış ve setler kurup bu filmleri yeniden yazmış, yönetmiş ve oynamışlardı. Sinemamızın Sultanı’nın da katıldığı bir gala gecesi düzenlenmiş ve çocuklar ödüllerini Türkân Şoray’ın elinden almışlardı. Hem Türkân Sultan hem de çocuklar benzersiz bir gece yaşamışlardı.

Oyuncu Emre Turanlı’nın proje önderi olduğu bu çalışmada pek çok çocuk sinema ile tanışıyor, kamera önünü ve kamera arkasını görüyor, film çekilirken verilen emeği, fikri, ekip ruhunu ve gösterim heyecanını yaşıyor. Belki bu başlangıç onların geleceği için büyük bir adım olur ve aralarından Türk Sineması'na yön veren oyuncular, yönetmenler, senaristler çıkar…

Bu yıl Üsküdar Şemsipaşa İlkokulu’ndaki geleceğin sinemacıları, Türkiye'de en çok izlenen filmlerin afişlerini hazırladılar. Kendi bakış açılarıyla birbirinden farklı filmleri yeniden yorumladılar. Çocukları ve Emre Turanlı’yı tebrik ediyorum. İşte çocukların hazırladıkları afişlerden bazıları…