Bu çocuklara trafik vız gelir!

Günümüz çocukları sadece 10 yıl sonra trafikte aktif rol alacak. Var olan sorunları onlarla birlikte çözmeyi amaçlayan ‘Şehrin Akıllı Çocukları’ projesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’yle hayata geçirildi. Bu yaratıcı önerileri çok seveceksiniz.
Çocukların günümüz sorunlarına bakışının çok daha doğal olduğuna kuşku yok. Yetişkinlerin aklına gelmeyecek öneriler onlardan çıkıyor. Gelecek 10 yıl içinde araçlarıyla trafiğe çıkacak, toplu taşıma kullanacak, her yönüyle sosyal hayatta aktif rol alacak çocuklar, Mapfre Vakfı’nın devlet okullarındaki 5-14 yaş grubuyla gerçekleştirdiği ‘Şehrin Akıllı Çocukları’ projesiyle yaratıcı öneriler geliştiriyor.
Çocuklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü desteğiyle daha uygar bir şehirde yaşamak için ekipler halinde görev yapıyor. Metrobüs duraklarında “Lütfen sıraya geçin”, otobüslerde “Lütfen yaşlılara yer verin” diye uyarılarda bulunuyor. Gelecekte rahatça yaşamak için de birbirinden duyarlı proje önerileri var.
Açılır-kapanır emniyet şeridi:
Emniyet şeridi sürekli açık olunca tüm araçlar kullanıyor. Acil durumlarda açılıp kapanacak rampa şeklinde yapılmalı; sadece ambulans, polis, itfaiye araçlarında bulunan veya bir merkezden gönderilen sinyalle açılmalı.
Kaldırım puan:
Kaldırımlardan yürüme alışkanlığı kazandırmak için yayalara kaldırımlarda bulunan puanlardan kazanma imkânı verilebilir. Puan kazandıkça ödül alabilirler.
Araba kapanı:
Kaldırıma park eden araçlar için kaldırımlardan otomatik kapanlar çıkıp tekerleklerine takılabilir. Araba en az bir gün kapanda tutulur. Aracın ön ve arkasından pankartlar çıkar, fotoğrafları sosyal medyada paylaşılır.
Kaldırım bariyeri:
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yayalara bağlı trafik sıkışıklığına çözüm olarak, kırmızı ışıkta yayaların yola inmesini önleyen açılıp kapanan kaldırım bariyerleri yapılabilir.
Ağaç dikmek:
Sürücüler trafik kazası yaptıklarında o bölgeye ağaç dikilebilir. Böylece daha dikkatli olmaya çalışırlar ve çevremiz yeşillenir.
Katmanlı yollar:
Gelecekteki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak katmanlı ve daralıp genişleyen yollar tasarlanabilir.
Yükselebilir araçlar:
Ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi acil durum taşıtlarının trafiğe takılmadan hızlıca gidebilmesi için yükselebilir araç tasarımı yapılabilir.
Sanal co-pilot:
Trafik sıkışıklığının en büyük sebeplerinden biri, sürücülerin gereksiz şerit değiştirerek ve fren kullanarak arkalarında hayalet trafik oluşturmaları. Bu durumu çözmek için bir mobil uygulama tasarlanabilir. Sürücüler gitmek istedikleri konumu seçtiklerinde sanal co-pilot onlara hangi hızda ve şeritte gitmeleri gerektiğini söyler.
Mıknatıs sistemi:
Araçların kaza yapma riskini aza indirebilmek için yeni bir araç tasarımı. Araçların birbirine çarpmasını önlemek için çok güçlü elektrikli mıknatıs sistemi kullanılabilir.
Yol yerine raylı sistem:
Gelecekte ortaya çıkacak trafik karışıklığına karşı raylı sistem çözüm olabilir. Araçlar geniş olmayan bir raylı sisteme bağlanarak belli hatlarda havadan gidebilir.
HADİ GİDELİM
Dinozor çağına yolculuk
Hafta sonunu dinozorlarla dolu bir parkta geçirmek isteyen çocuklar fosil havuzundan midillilerle gezintiye kadar pek çok faaliyete katılacak.
Yer: Antalya-Dinopark
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 12.00 / Fiyat: 35 TL
Tel: (0242) 815 29 39
Neşeli notalar
‘Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar’ etkinliğinde çocuklar hem ritm öğrenecek hem de eğlenceli şarkılar söyleyecek.
Yer: İstanbul- Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün / Saat: 11.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0212) 359 45 50
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Aslıhan Aksel’in kızı Masal...
Haftanın kitabı
Tomris heyecanla kitabına kavuşmayı beklemektedir. Ama ta Arjantin’den yola çıkan kitabın başına yolda neler gelecektir neler... Ezgi Berk’in yazdığı ‘Kitabın Yolculuğu’nu Zülal Öztürk resimledi.
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Tür: Resimli öykü
Sayfa sayısı: 36
Fiyatı: 25 TL
Bu çocuklara trafik vız gelir!
Günümüz çocukları sadece 10 yıl sonra trafikte aktif rol alacak. Var olan sorunları onlarla birlikte çözmeyi amaçlayan ‘Şehrin Akıllı Çocukları’ projesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’yle hayata geçirildi. Bu yaratıcı önerileri çok seveceksiniz.
Çocukların günümüz sorunlarına bakışının çok daha doğal olduğuna kuşku yok. Yetişkinlerin aklına gelmeyecek öneriler onlardan çıkıyor. Gelecek 10 yıl içinde araçlarıyla trafiğe çıkacak, toplu taşıma kullanacak, her yönüyle sosyal hayatta aktif rol alacak çocuklar, Mapfre Vakfı’nın devlet okullarındaki 5-14 yaş grubuyla gerçekleştirdiği ‘Şehrin Akıllı Çocukları’ projesiyle yaratıcı öneriler geliştiriyor.
Çocuklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü desteğiyle daha uygar bir şehirde yaşamak için ekipler halinde görev yapıyor. Metrobüs duraklarında “Lütfen sıraya geçin”, otobüslerde “Lütfen yaşlılara yer verin” diye uyarılarda bulunuyor. Gelecekte rahatça yaşamak için de birbirinden duyarlı proje önerileri var.
Açılır-kapanır emniyet şeridi:
Emniyet şeridi sürekli açık olunca tüm araçlar kullanıyor. Acil durumlarda açılıp kapanacak rampa şeklinde yapılmalı; sadece ambulans, polis, itfaiye araçlarında bulunan veya bir merkezden gönderilen sinyalle açılmalı.
Kaldırım puan:
Kaldırımlardan yürüme alışkanlığı kazandırmak için yayalara kaldırımlarda bulunan puanlardan kazanma imkânı verilebilir. Puan kazandıkça ödül alabilirler.
Araba kapanı:
Kaldırıma park eden araçlar için kaldırımlardan otomatik kapanlar çıkıp tekerleklerine takılabilir. Araba en az bir gün kapanda tutulur. Aracın ön ve arkasından pankartlar çıkar, fotoğrafları sosyal medyada paylaşılır.
Kaldırım bariyeri:
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yayalara bağlı trafik sıkışıklığına çözüm olarak, kırmızı ışıkta yayaların yola inmesini önleyen açılıp kapanan kaldırım bariyerleri yapılabilir.
Ağaç dikmek:
Sürücüler trafik kazası yaptıklarında o bölgeye ağaç dikilebilir. Böylece daha dikkatli olmaya çalışırlar ve çevremiz yeşillenir.
Katmanlı yollar:
Gelecekteki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak katmanlı ve daralıp genişleyen yollar tasarlanabilir.
Yükselebilir araçlar:
Ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi acil durum taşıtlarının trafiğe takılmadan hızlıca gidebilmesi için yükselebilir araç tasarımı yapılabilir.
Sanal co-pilot:
Trafik sıkışıklığının en büyük sebeplerinden biri, sürücülerin gereksiz şerit değiştirerek ve fren kullanarak arkalarında hayalet trafik oluşturmaları. Bu durumu çözmek için bir mobil uygulama tasarlanabilir. Sürücüler gitmek istedikleri konumu seçtiklerinde sanal co-pilot onlara hangi hızda ve şeritte gitmeleri gerektiğini söyler.
Mıknatıs sistemi:
Araçların kaza yapma riskini aza indirebilmek için yeni bir araç tasarımı. Araçların birbirine çarpmasını önlemek için çok güçlü elektrikli mıknatıs sistemi kullanılabilir.
Yol yerine raylı sistem:
Gelecekte ortaya çıkacak trafik karışıklığına karşı raylı sistem çözüm olabilir. Araçlar geniş olmayan bir raylı sisteme bağlanarak belli hatlarda havadan gidebilir.
HADİ GİDELİM
Dinozor çağına yolculuk
Hafta sonunu dinozorlarla dolu bir parkta geçirmek isteyen çocuklar fosil havuzundan midillilerle gezintiye kadar pek çok faaliyete katılacak.
Yer: Antalya-Dinopark
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 12.00 / Fiyat: 35 TL
Tel: (0242) 815 29 39
Neşeli notalar
‘Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar’ etkinliğinde çocuklar hem ritm öğrenecek hem de eğlenceli şarkılar söyleyecek.
Yer: İstanbul- Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün / Saat: 11.00
Fiyat: 50 TL
Tel: (0212) 359 45 50
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Aslıhan Aksel’in kızı Masal...
Haftanın kitabı
Tomris heyecanla kitabına kavuşmayı beklemektedir. Ama ta Arjantin’den yola çıkan kitabın başına yolda neler gelecektir neler... Ezgi Berk’in yazdığı ‘Kitabın Yolculuğu’nu Zülal Öztürk resimledi.
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Tür: Resimli öykü
Sayfa sayısı: 36
Fiyatı: 25 TL