Biz Nasreddin Hoca’nın torunlarıyız, bize gülmek yakışır

Karikatür, çocukların dünyaya eleştirel bakabilmesini sağlayan en önemli sanat dallarından biri. “Eğer özgüvenli ve hoşgörülü çocuklar yetiştirmek istiyorsak onlara karikatür sevgisi kazandırmalıyız” diyen bol ödüllü karikatürist Hicabi Demirci ile buluştuk, son kitabı ‘Çizginin Çizgisi’ni ve karikatürün çocuklar üzerindeki etkisini konuştuk.

Çizginin Çizgisi kitabının nasıl bir hikâyesi var?

Bu kitap çocuklara karikatürde görsel okumayı öğretiyor. Karikatürde kullanılan metaforların, imgelerin, mecazların kullanılma şeklinin ne anlam ifade ettiğini de anlatıyor. Yani aslında bir tür ‘karikatür okumayı öğrenme’ kitabı diyebiliriz.

Karikatür okumak neden önemli?

Karikatür seven ve karikatürü içselleştiren insanlar hayata eleştirel bakabilen ve eleştiri kabul edebilen insanlardır. Bu nedenle karikatür, insanların algısının gelişmesine büyük yarar sağlar. Bu algının çocuklukta oluşması ve gelişmesi geleceğimiz için çok önemli. Yani bir insan, yazıdan arındırılmış bir karikatüre baktığında oradaki metaforların ne anlama geldiğini çözebilmeli. Bu çok önemli.

Çocuklara karikatür sevgisini kazandırmak için neler yapılmalı peki?

Her çocuk resim çizmekten hoşlanır. Onun bu sevgisi zaman içinde ya gelişir ya da körelir. Önemli olan anne babanın ve çevrenin desteğidir. Desteklenen insan gelişir. Eğer bir çocuğun karikatüre, resme, mizaha yeteneği varsa, onun önünden kalemi kâğıdı eksik etmemeliyiz.

Anne babalara tavsiyeleriniz neler?

Bizler Nasrettin Hoca’nın torunlarıyız. Bize gülmemek yakışır mı? Mizah bizim toplumumuzda çok önemli. Sosyal medyada da bunun etkisini çok görüyoruz. Son zamanlarda birbirinden zeki caps’ler ortaya çıkıyor. Bir insanın dünyayı estetik yönden de algılaması için belli bir alt yapıya ihtiyaç vardır. Karikatür de bu estetik algıya destek veren sanatlardan biridir. Karikatürden anlamayan, sevmeyen, ilgilenmeyen kişilerin hoyrat olma ihtimali yüksektir. Karikatürdeki hoşgörüyü görmemezlikten gelen toplumlar sorunlu toplumlardır. Eğer hoşgörü kültürünün yeşerip büyümesini istiyorsak, karikatürü hayatımızın tam ortasına koymalıyız. Bu nedenle anne babalara en büyük tavsiyem çocuklarını mutlaka karikatür kurslarına yollamalarıdır. Hiç kimse “Benim çocuğum bunları öğrenip karikatürcü mü olacak?” diye düşünmesin. Hangi mesleği yaparsa yapsın, ister mühendis olsun, ister öğretmen, ister pilot, ister asker… O kişi, karikatürün gücünden gelen hoşgörü ve empatiyi mesleğine yansıtacağı için işinde de başarılı olacaktır. Çevresinde de çok sevilen bir birey olacaktır. Bizde çok yanlış bir algı var: Çocuk gitar kursuna gidiyor “Gitarist mi olacak?” deniyor. Resim kursuna gidiyor “Ressam mı olacak?” deniyor. Hayır değil. Biz bunları kendi kişiliğimizi, benliğimizi geliştirmek için yapıyoruz. Bizim gelişmiş toplumlarla aramızdaki en büyük uçurumun sebebi bu! Her sanat dalında olduğu gibi karikatürün de, bireyselleşmeye katkı sağladığını unutmayalım. Ancak bizim ülkemizde bu eğitime para odaklı olarak bakıldığı için kaybediyoruz. Hâlbuki genel kültür odaklı da bakılmalı. Örneğin iyi müzikten ve resimden anlayan, karikatür sanatının öğrettiği hoşgörü kültürünü içine sindirebilmiş bir aşçının yaptığı yemeğin tadına kim bakmak istemez?

Çocuklara karikatürü sevdirmek için 5 sebep

Karikatür empati duygusunu arttırır, zekâyı ve özgüveni geliştirir.

Şiddeti yener, barışçıdır.

Güçlüye karşı güçsüzün yanındadır.

Adaletin olmadığı yerde hukukun yanındadır.

Savaşa karşı barışın, şiddete karşı sevgi ve hoşgörünün yanındadır.

Haftanın kitabı

8 yaş üstü çocuklar için olan ‘Çizginin Çizgisi’ kitabı, karikatür yöntemlerini, Türkiye’nin karikatür tarihini, mizahi anlatım özelliklerini, karikatürde kavramları ve görsel yorumlama tekniklerini anlatıyor.

Yayınevi: Desen Yayınları

Yazar/Çizer: Hicabi Demirci

Tür: Karikatür

Sayfa: 103

Fiyat: 26 TL

Hadi anne gidelim





Ceyda Düvenci ile kitap okuma

Ceyda Düvenci, çocuklar için yazdığı “Balköpüğü-Tatlı Bir Sürpriz” adlı çocuk kitabını 4 yaş üstü çocuklara okuyacak.

Yer: İstanbul-Ataşehir Tırtıl Kids Kitabevi

Tarih: Yarın

Saat: 13.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0216) 504 51 45

Trafik atölyesi

Küçük yaştan itibaren trafik bilinci kazandırmayı ve güvenli yolculuk konusunda çocukları bilgilendirmeyi amaçlayan MobileKids Trafik Eğitim Projesi İstanbullu çocuklarla buluşuyor.

Yer: İstanbul-Brandium AVM

Tarih: Yarın

Saat: 10.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0 0216) 574 33 33

Pamuk prenses ve yedi cüceler

Yediden yetmiş yediye herkesin çok sevdiği masal, yepyeni bir tiyatro oyunuyla sahnede.

Yer: Ankara-Antares Sanat Merkezi

Tarih: Bugün

Saat: 15.30

Fiyat: 15 TL

Tel: (0312) 322 13 16

Hediye kutusu atölyesi

Yeni yıl yaklaşıyor. Bu atölyede çocuklar kendi hediye kutularını hazırlayacak, kutuların üzerine birbirinden güzel şekiller çizecek.

Yer: Ankara-CerModern Çocuk Atölyesi

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: 45 TL

Tel: (0312) 310 00 00

Türkiye sirki

Türkiye’nin ilk uluslararası hayvansız sirki olan Türkiye Sirki’nde birbirinden ilginç gösteriler çocukları bekliyor.

Yer: Kocaeli-Sirk Çadırı Alanı

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 19.30

Fiyat: 30 TL

Tel: (0216) 556 98 00

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Elif ve Ömer Yılmaz’ın oğlu Doruk