Bırakınız uyumsuz bırakınız başarısız olsunlar

Eğitimci-yazar Şafak Altun, ‘Doğanın İnovasyonu – Yenilik İçin Doğadan İlham Al’ kitabında ebeveynlere yol haritası çiziyor, inovatif çocuklar yetiştirmenin püf noktalarını açıklıyor. “Uyumsuz olmak iyidir” diyen Altun’la kitabını konuştuk.
◊ İnovasyon sözcüğünden ne anlamalıyız?
Örneğin bir elimize sıradan bir yapıştırıcı, diğer elimize bir ruj alalım. Rujun döndürülerek çalışma tarzını yapıştırıcıyla bir araya getirdiğinizde, döndürülebilen yapışkan ortaya çıkıyor. İşte bu inovasyondur.
◊ İnovasyon neden önemli peki?
20-30 yıl içinde şu an yaptığımız mesleklerin yüzde 40’ının kaybolacağı düşünülüyor. Şimdiye kadar hiç adını duymadığımız yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Öyle bir teknolojik yapıdan geçiyoruz ki yapay zekâ, robotlar, kod yazılımı ve daha pek çok yenilik, gelecek kuşakların bilmesi zorunluluk olan beceriler haline gelecek. Çocuklarımızı bu yeni döneme uyumlu yetiştirebilmemiz için de inovasyona ihtiyacımız var.
◊ Çocukları nasıl inovatif yetiştiririz?
Duygu temelli bir eğitime yönelmemiz gerekiyor. Yüzlerce yıldır benimsediğimiz bilgi temelli eğitim artık yeterli değil. Gelecekte robotlar tüm bilgiyi sağlayacak ama spor, müzik, ekip çalışması, hayal gücü gibi duygu temelli alanlarda yine insana ihtiyaç olacak. Burada önemli olan çocukların bilgiden çok o bilgiyi nasıl kullanacaklarını bilmeleri. Bu nedenle çocukların uyumsuz olması gerekiyor.
◊ Ne demek ‘uyumsuz’ olmak?
Bizler çocukların topluma uyumlu olmasını istiyoruz. Söz dinleyen, büyüklerinin söylediklerini harfiyen yapan çocukları; bağımsız, meraklı, yaramaz çocuklara tercih ediyoruz. Oysaki uyumlu olmak demek herkes gibi olmak demek aslında. Farklı ve yenilikçi fikirleri ortaya çıkaran çocukların çoğu aslında ‘uyumsuz’ veya ‘yaramaz’ diye adlandırdığımız çocuklar. Galilei Galileo da bir uyumsuz, Steve Jobs da bir uyumsuz. Başarı, izafi bir şey. Zamana, döneme, şartlara göre değişebilir. Üstelik öğretici olan başarı değil, başarısızlıktır. Çocukların deneme isteğine destek olmalı, başarısız ola ola ve başarısızlıktan ders ala ala geleceğe ulaşmalarına yardım etmeliyiz.
◊ Anne-babalara önerileriniz neler?
Doğa, sorunlarını nasıl çözüyorsa insan da doğadan ilham alarak çözüyor. Çocukları bol bol doğaya çıkarmalı, gözlem yapmalarını sağlamalıyız. Örneğin cırt bant dediğimiz icat, doğada var olan bir bitkinin çoraplara yapışması fikrinden icat edilmiş. Çocukların yenilikçi yanlarını ortaya çıkarması için bol bol deneme yapmasını ve her türlü çabasını desteklemeliyiz. Önemli olan sonuç değil, gösterdiği çabadır.
Hadi gidelim
Maket kızak atölyesi
Çocuklar bu hafta birbirinden renkli ve eğlenceli kızaklar tasarlayacak. Böylece hem el becerilerini geliştirecek hem de doyasıya eğlenecekler.
◊ Yer: İstanbul-Trump Towers
◊ Tarih: Bugün - Yarın
◊ Saat: 14.00
◊ Fiyat: Ücretsiz
◊ Tel: (0212) 348 78 67
Elf müzikali
Birbirinden eğlenceli danslar, muhteşem kostümler, ses ve ışık efektleriyle dolu müzikal çocukların çok hoşuna gidecek.
◊ Yer: İstanbul-Maslak Espor Arena
◊ Tarih: Bugün
◊ Saat: 13.00
◊ Fiyat: 56.50 lira
◊ Tel: (0212) 276 00 42
KORSAN MARTI
Değerli hazineyi arayan Korsan Martı ve mürettebatı oyunun sonunda en değerli şeyin dostluk ve paylaşmak olduğunu görüyor.
◊ Yer: Antalya-Alanya Kültür Merkezi
◊ Tarih: Yarın
◊ Saat: 14.00
◊ Fiyat: 12.50 lira
◊ Tel: (0242) 513 21 33
Bremen Mızıkacıları
7’den 70’e herkesin çok sevdiği ‘Bremen Mızıkacıları’ masalı bu kez eğlenceli bir tiyatro oyunuyla sahnede.
◊ Yer: Zonguldak-Atatürk Kültür Merkezi
◊ Tarih: Yarın
◊ Saat: 16.30
◊ Fiyat: 30 lira
◊ Tel: (0372) 252 49 50
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gül ve Engin Bilgin’in kızı Melis.
HAFTANIN KİTABI
Çocukların bir yıl boyunca eğlenerek kullanabileceği ‘Bir yıllık eğlence defteri Majanda’ yayımlandı. Bu bir ajanda ama içinde birbirinden ilginç öyküler, tarifler ve hatta tarihi hikâyeler bile var.
Bırakınız uyumsuz bırakınız başarısız olsunlar
Eğitimci-yazar Şafak Altun, ‘Doğanın İnovasyonu – Yenilik İçin Doğadan İlham Al’ kitabında ebeveynlere yol haritası çiziyor, inovatif çocuklar yetiştirmenin püf noktalarını açıklıyor. “Uyumsuz olmak iyidir” diyen Altun’la kitabını konuştuk.
◊ İnovasyon sözcüğünden ne anlamalıyız?
Örneğin bir elimize sıradan bir yapıştırıcı, diğer elimize bir ruj alalım. Rujun döndürülerek çalışma tarzını yapıştırıcıyla bir araya getirdiğinizde, döndürülebilen yapışkan ortaya çıkıyor. İşte bu inovasyondur.
◊ İnovasyon neden önemli peki?
20-30 yıl içinde şu an yaptığımız mesleklerin yüzde 40’ının kaybolacağı düşünülüyor. Şimdiye kadar hiç adını duymadığımız yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Öyle bir teknolojik yapıdan geçiyoruz ki yapay zekâ, robotlar, kod yazılımı ve daha pek çok yenilik, gelecek kuşakların bilmesi zorunluluk olan beceriler haline gelecek. Çocuklarımızı bu yeni döneme uyumlu yetiştirebilmemiz için de inovasyona ihtiyacımız var.
◊ Çocukları nasıl inovatif yetiştiririz?
Duygu temelli bir eğitime yönelmemiz gerekiyor. Yüzlerce yıldır benimsediğimiz bilgi temelli eğitim artık yeterli değil. Gelecekte robotlar tüm bilgiyi sağlayacak ama spor, müzik, ekip çalışması, hayal gücü gibi duygu temelli alanlarda yine insana ihtiyaç olacak. Burada önemli olan çocukların bilgiden çok o bilgiyi nasıl kullanacaklarını bilmeleri. Bu nedenle çocukların uyumsuz olması gerekiyor.
◊ Ne demek ‘uyumsuz’ olmak?
Bizler çocukların topluma uyumlu olmasını istiyoruz. Söz dinleyen, büyüklerinin söylediklerini harfiyen yapan çocukları; bağımsız, meraklı, yaramaz çocuklara tercih ediyoruz. Oysaki uyumlu olmak demek herkes gibi olmak demek aslında. Farklı ve yenilikçi fikirleri ortaya çıkaran çocukların çoğu aslında ‘uyumsuz’ veya ‘yaramaz’ diye adlandırdığımız çocuklar. Galilei Galileo da bir uyumsuz, Steve Jobs da bir uyumsuz. Başarı, izafi bir şey. Zamana, döneme, şartlara göre değişebilir. Üstelik öğretici olan başarı değil, başarısızlıktır. Çocukların deneme isteğine destek olmalı, başarısız ola ola ve başarısızlıktan ders ala ala geleceğe ulaşmalarına yardım etmeliyiz.
◊ Anne-babalara önerileriniz neler?
Doğa, sorunlarını nasıl çözüyorsa insan da doğadan ilham alarak çözüyor. Çocukları bol bol doğaya çıkarmalı, gözlem yapmalarını sağlamalıyız. Örneğin cırt bant dediğimiz icat, doğada var olan bir bitkinin çoraplara yapışması fikrinden icat edilmiş. Çocukların yenilikçi yanlarını ortaya çıkarması için bol bol deneme yapmasını ve her türlü çabasını desteklemeliyiz. Önemli olan sonuç değil, gösterdiği çabadır.
Hadi gidelim
Maket kızak atölyesi
Çocuklar bu hafta birbirinden renkli ve eğlenceli kızaklar tasarlayacak. Böylece hem el becerilerini geliştirecek hem de doyasıya eğlenecekler.
◊ Yer: İstanbul-Trump Towers
◊ Tarih: Bugün - Yarın
◊ Saat: 14.00
◊ Fiyat: Ücretsiz
◊ Tel: (0212) 348 78 67
Elf müzikali
Birbirinden eğlenceli danslar, muhteşem kostümler, ses ve ışık efektleriyle dolu müzikal çocukların çok hoşuna gidecek.
◊ Yer: İstanbul-Maslak Espor Arena
◊ Tarih: Bugün
◊ Saat: 13.00
◊ Fiyat: 56.50 lira
◊ Tel: (0212) 276 00 42
KORSAN MARTI
Değerli hazineyi arayan Korsan Martı ve mürettebatı oyunun sonunda en değerli şeyin dostluk ve paylaşmak olduğunu görüyor.
◊ Yer: Antalya-Alanya Kültür Merkezi
◊ Tarih: Yarın
◊ Saat: 14.00
◊ Fiyat: 12.50 lira
◊ Tel: (0242) 513 21 33
Bremen Mızıkacıları
7’den 70’e herkesin çok sevdiği ‘Bremen Mızıkacıları’ masalı bu kez eğlenceli bir tiyatro oyunuyla sahnede.
◊ Yer: Zonguldak-Atatürk Kültür Merkezi
◊ Tarih: Yarın
◊ Saat: 16.30
◊ Fiyat: 30 lira
◊ Tel: (0372) 252 49 50
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gül ve Engin Bilgin’in kızı Melis.
HAFTANIN KİTABI
Çocukların bir yıl boyunca eğlenerek kullanabileceği ‘Bir yıllık eğlence defteri Majanda’ yayımlandı. Bu bir ajanda ama içinde birbirinden ilginç öyküler, tarifler ve hatta tarihi hikâyeler bile var.