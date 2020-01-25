Bir eşyayı izinsiz alıyorsa...

Çocukların küçük ‘aşırma’ davranışları ailelerin nasıl tepki vereceğini bilemedikleri durumların başında geliyor. Ya görmezden geliyorlar ya da büyük cezalar veriyorlar. Oysa bu davranış gelişim sürecinin bir parçası. Neler yapılması gerektiğini psikolojik danışman Doç. Dr. Bilge Uzun’a sorduk.
* Çocukların kendilerine ait olmayan bir eşyayı izinsiz almaları hırsızlık olarak tanımlanabilir mi?
Bu eyleme ‘çalma’ ya da ‘aşırma’ diyebiliriz. Ama çocuklarda yaygın olarak görülen bu davranış, gelişimin bir parçası olarak değerlendirileceğinden ‘hırsızlık’ olarak tanımlanmaz.
* Peki çocuklar neden aşırır?
Bazıları ilgi çekmek amacıyla, bazılarıysa karşı tarafı ya da otorite figürü olarak gördüğü ebeveyni cezalandırmak için bu eylemi gerçekleştirebilir. Kimisi yoksunluğunu hissettiği bir nesnenin kendisine ait olmasını isterken kimisine göre bu eylem bir güç gösterisi bile olabilir.
* Hangi yaşlarda görülür daha çok?
Gelişimsel olarak yedi-sekiz yaşlarına kadar dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden, benmerkezci çocukta mülkiyet duygusu henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle o nesnenin kendisine ait olmadığını, izin alması gerektiğini düşünemez. Sekiz yaşından sonra soyut işlemler dönemi başlayan çocukta ahlak gelişimi oluşur. Bu yaştan sonra istese de artık izinsiz bir şeyin alınmayacağını bilir.
* Böyle bir durumla karşılaşan ebeveynler nasıl bir tutum takınmalı?
Bu durum ebeveynler tarafından hoş karşılanmıyor. Bazen görmezden geliniyor, bazen de aşırı tepki veriliyor. Oysa ikisi de doğru değil. Burada önemli olan çocuğun ihtiyacının fark edilmesi, durumun koşulsuz sevgiyle, ilgiyle ve anlayışla karşılanmasıdır. Ebeveyn bu durumun doğru olmadığını sakin ifadelerle çocuğuna anlatarak tekrarlanmaması gerektiğini nedenleriyle açıklamalıdır. Bu davranışından dolayı çocuğa ceza verilmesi, çocuğun yaftalanması uygun değildir. Çocuk duyduğundan çok gördüğünü öğrenir. Bu nedenle ebeveynlerin kendi aidiyet ve mülkiyet değerlerini koruması çocuğa model olacaktır. Çocukluk çağında da olsa onun bir ‘birey’ olduğu unutulmamalı, onun sahip olduğu eşya ve değerlere de saygı gösterilmeli.
Otizm tanılı minikler sporla sosyalleşiyor
Otizmli bireylerin sporla sosyalleşmesi amacıyla kurulan MAC Otizm Derneği’nin kurucusu Memet Tazegül sporun iyileştirici gücüne dair şunları söylüyor: “MACOtizm, otizmlilere özel bir spor merkezidir. Sporun otizmdeki olumlu etkisini ailelere göstermek için çalışıyoruz. Bu merkezde otizm tanısı konmuş bireylere yaşlarına göre interval koşu ve HIIT antrenman yöntemleriyle spor yaptırıyoruz. Sporla nöronları geliştiriyoruz. Otizmli bireyler için tamamen spor odaklı bir hayat oluşturuyoruz. Çünkü spor, ağır metallerin vücuttan atılmasına yardım eder, konuşma genini geliştirir, kasların olağan haliyle kullanılmasını sağlar. Esnek olmak ve dik durmaktan tutun da tuvalet alışkanlıklarına kadar birçok durumu etkileyen eklemleri iyileştirir, odaklanmayı ve zayıf olan merkezi sinir sistemini güçlendirir. En önemlisi kişinin kendisini keşfetmesini sağlar. Derneğimize kaydolmak isteyenler
www.macotizm.com internet sitesinden, 0850 255 22 33 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler.”
Hadi gidelim
LEGO festivali
Minik minik parçalarla dev yapılar inşa etmek isteyenler bu etkinlikte buluşacak.
Yer: İstanbul-Beylikdüzü Migros AVM
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 12.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 852 00 01
Uyku nereye kaçar?
Ayrı zamanlarda yaşayıp aynı uykuya dalmanın hayalini kuran Pelin ve Berçem’in uykusu kaçmıştır. Peki nereye?
Yer: İstanbul-DasDas
Tarih: Yarın, Saat: 13.00
Fiyat: 39 lira
Tel: (0216) 970 03 27
HAFTANIN KİTABI
‘Altınçayır Vadisi’nin Çocukları’ arkadaşlığın, umudun, sevginin ve iyiliğin kitabı…
Yayınevi: Can Çocuk
Yazar: Latife Tekin
Tür: Roman, Sayfa: 92
Fiyatı: 13 lira
Dünyanın en güzel fabrikası
Roald Dahl’ın ünlü eseri ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ bu kez bir tiyatro oyunu olarak sahnede.
Yer: Ankara-MEB Şûra Salonu
Tarih: Bugün
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 34 lira
Tel: (0312) 413 38 50
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Coşkun Şen’in kızı Rüya.
Bir eşyayı izinsiz alıyorsa...
Çocukların küçük ‘aşırma’ davranışları ailelerin nasıl tepki vereceğini bilemedikleri durumların başında geliyor. Ya görmezden geliyorlar ya da büyük cezalar veriyorlar. Oysa bu davranış gelişim sürecinin bir parçası. Neler yapılması gerektiğini psikolojik danışman Doç. Dr. Bilge Uzun’a sorduk.
* Çocukların kendilerine ait olmayan bir eşyayı izinsiz almaları hırsızlık olarak tanımlanabilir mi?
Bu eyleme ‘çalma’ ya da ‘aşırma’ diyebiliriz. Ama çocuklarda yaygın olarak görülen bu davranış, gelişimin bir parçası olarak değerlendirileceğinden ‘hırsızlık’ olarak tanımlanmaz.
* Peki çocuklar neden aşırır?
Bazıları ilgi çekmek amacıyla, bazılarıysa karşı tarafı ya da otorite figürü olarak gördüğü ebeveyni cezalandırmak için bu eylemi gerçekleştirebilir. Kimisi yoksunluğunu hissettiği bir nesnenin kendisine ait olmasını isterken kimisine göre bu eylem bir güç gösterisi bile olabilir.
* Hangi yaşlarda görülür daha çok?
Gelişimsel olarak yedi-sekiz yaşlarına kadar dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden, benmerkezci çocukta mülkiyet duygusu henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle o nesnenin kendisine ait olmadığını, izin alması gerektiğini düşünemez. Sekiz yaşından sonra soyut işlemler dönemi başlayan çocukta ahlak gelişimi oluşur. Bu yaştan sonra istese de artık izinsiz bir şeyin alınmayacağını bilir.
* Böyle bir durumla karşılaşan ebeveynler nasıl bir tutum takınmalı?
Bu durum ebeveynler tarafından hoş karşılanmıyor. Bazen görmezden geliniyor, bazen de aşırı tepki veriliyor. Oysa ikisi de doğru değil. Burada önemli olan çocuğun ihtiyacının fark edilmesi, durumun koşulsuz sevgiyle, ilgiyle ve anlayışla karşılanmasıdır. Ebeveyn bu durumun doğru olmadığını sakin ifadelerle çocuğuna anlatarak tekrarlanmaması gerektiğini nedenleriyle açıklamalıdır. Bu davranışından dolayı çocuğa ceza verilmesi, çocuğun yaftalanması uygun değildir. Çocuk duyduğundan çok gördüğünü öğrenir. Bu nedenle ebeveynlerin kendi aidiyet ve mülkiyet değerlerini koruması çocuğa model olacaktır. Çocukluk çağında da olsa onun bir ‘birey’ olduğu unutulmamalı, onun sahip olduğu eşya ve değerlere de saygı gösterilmeli.
Otizm tanılı minikler sporla sosyalleşiyor
Otizmli bireylerin sporla sosyalleşmesi amacıyla kurulan MAC Otizm Derneği’nin kurucusu Memet Tazegül sporun iyileştirici gücüne dair şunları söylüyor: “MACOtizm, otizmlilere özel bir spor merkezidir. Sporun otizmdeki olumlu etkisini ailelere göstermek için çalışıyoruz. Bu merkezde otizm tanısı konmuş bireylere yaşlarına göre interval koşu ve HIIT antrenman yöntemleriyle spor yaptırıyoruz. Sporla nöronları geliştiriyoruz. Otizmli bireyler için tamamen spor odaklı bir hayat oluşturuyoruz. Çünkü spor, ağır metallerin vücuttan atılmasına yardım eder, konuşma genini geliştirir, kasların olağan haliyle kullanılmasını sağlar. Esnek olmak ve dik durmaktan tutun da tuvalet alışkanlıklarına kadar birçok durumu etkileyen eklemleri iyileştirir, odaklanmayı ve zayıf olan merkezi sinir sistemini güçlendirir. En önemlisi kişinin kendisini keşfetmesini sağlar. Derneğimize kaydolmak isteyenler
www.macotizm.com internet sitesinden, 0850 255 22 33 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler.”
Hadi gidelim
LEGO festivali
Minik minik parçalarla dev yapılar inşa etmek isteyenler bu etkinlikte buluşacak.
Yer: İstanbul-Beylikdüzü Migros AVM
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 12.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 852 00 01
Uyku nereye kaçar?
Ayrı zamanlarda yaşayıp aynı uykuya dalmanın hayalini kuran Pelin ve Berçem’in uykusu kaçmıştır. Peki nereye?
Yer: İstanbul-DasDas
Tarih: Yarın, Saat: 13.00
Fiyat: 39 lira
Tel: (0216) 970 03 27
HAFTANIN KİTABI
‘Altınçayır Vadisi’nin Çocukları’ arkadaşlığın, umudun, sevginin ve iyiliğin kitabı…
Yayınevi: Can Çocuk
Yazar: Latife Tekin
Tür: Roman, Sayfa: 92
Fiyatı: 13 lira
Dünyanın en güzel fabrikası
Roald Dahl’ın ünlü eseri ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ bu kez bir tiyatro oyunu olarak sahnede.
Yer: Ankara-MEB Şûra Salonu
Tarih: Bugün
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 34 lira
Tel: (0312) 413 38 50
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Coşkun Şen’in kızı Rüya.