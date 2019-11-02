Bebeğinizi mutlu etmenin en garanti yolu

London Goldsmiths Üniversitesi, bebeklerin mutluluğunun kaynağını araştırdı. Sonuçlar çarpıcı: Eğer bebeklerin bezi kuruysa bebekler mutlu, değilse mutsuzlar. Araştırmayı ve sonuçlarını Prima yöneticisi, bilim insanı Frank Wiesemann’la konuştuk.
◊ Bebek beziyle bebeklerin mutluluğu arasında nasıl bir bağlantı var?
- 24 yıldır bu alanda çalışan bir uzmanım. Ar-Ge merkezimizde her hafta yaklaşık 1200 ailenin katılımıyla, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için testler yapıyoruz. Dolayısıyla hem kendi merkezimizde yaptığımız araştırmaların sonucunda hem de Dr. Caspar Addyman ve ekibinin London Goldsmiths Üniversitesi’nde yaptığı araştırmada gördük ki bebeğin bezi kuruysa mutlu, değilse mutsuz oluyor. Özellikle bebekler sabahları altı kuru olarak uyandığında günü daha mutlu bir şekilde geçiriyor.
◊ Ne sıklıkla değiştirilmeli peki?
- Bir yaşından küçüklerde 6-8 tane, bir yaşından sonraysa 4-5 tane bez kullanılmalı. 2-3 yaşındaysa 4 tane kullanılabilir.
◊ Bebeklerin cildine losyon kullanmak doğru mu?
- Bebekler bezlerini kirlettikten sonra bez o sıvıyı çok hızlı emse bile cildin PH değeri değişiyor. Ancak losyon bunu önleyen bir bariyer. Bu nedenle kullanmak yararlı olabiliyor. Ancak günümüzde anneler bebek cildine çok fazla losyon kullanıyor. Bu da doğru değil. Kararında olmalı.
◊ Çocukların uyku kalitesini nasıl artırabiliriz?
- Araştırmaya göre, çocukların altının kuru olmasıyla uyku kalitesinin arasında da doğrusal bir bağlantı var. Bebekler doğduklarında günde 16 saat, sonrasındaysa 12 saat uyuyor. Erken yaşlarda uyku, bebeğin beyin gelişimi için çok önemli. Dolayısıyla uykusu ne kadar az bölünürse o kadar iyi. Bebeğin doğal bir şekilde uyanması gerekiyor. Eğer altı kirli diye uyanırsa bu onu hem huzursuz hem de yorgun yapıyor.
◊ Peki anne-babalara önerileriniz neler?
- Sırf bezini değiştirmek için bebeği uyandırmamak gerekiyor. Eğer uykusunu bölersek onun sağlıklı gelişimini olumsuz etkilemiş oluyoruz. Bu nedenle doğal olarak uyandığı anlarda bezi değiştirilmeli.
HAFTANIN KİTABI
‘Zamanın Altın Oranı’ ödevlerini bitiremeyen bir çocuğun zamana karşı yarışını anlatıyor.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Gülenbilge Ersan
Sayfa: 136 Fiyatı: 19 TL
HADİ GİDELİM
Pepee sahnede
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı bir gösteriyle sahnede. Ayrıca bilmece, bulmaca ve sürprizler de olacak. Yer: İstanbul-Fenerbahçe Düşyeri Tarih: Bugün/Yarın Saat: 12.00 Fiyat: 35 TL
Tel: (0216) 542 16 71
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Sevim Gültekin’in torunları Bilge ve Beril.
SUALTINDA KARİKATÜR
Çocuklar yarın karikatürist Erman Gülgeç’in eğitimiyle köpekbalığı, ahtapot, denizatı, denizyıldızı ve yengeç çizecek.
Yer: İstanbul-Sea Life Akvaryum Tarih: Yarın
Saat: 13.00 Fiyat: 39 TL Tel: (444) 32 53
Bebeğinizi mutlu etmenin en garanti yolu
London Goldsmiths Üniversitesi, bebeklerin mutluluğunun kaynağını araştırdı. Sonuçlar çarpıcı: Eğer bebeklerin bezi kuruysa bebekler mutlu, değilse mutsuzlar. Araştırmayı ve sonuçlarını Prima yöneticisi, bilim insanı Frank Wiesemann’la konuştuk.
◊ Bebek beziyle bebeklerin mutluluğu arasında nasıl bir bağlantı var?
- 24 yıldır bu alanda çalışan bir uzmanım. Ar-Ge merkezimizde her hafta yaklaşık 1200 ailenin katılımıyla, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için testler yapıyoruz. Dolayısıyla hem kendi merkezimizde yaptığımız araştırmaların sonucunda hem de Dr. Caspar Addyman ve ekibinin London Goldsmiths Üniversitesi’nde yaptığı araştırmada gördük ki bebeğin bezi kuruysa mutlu, değilse mutsuz oluyor. Özellikle bebekler sabahları altı kuru olarak uyandığında günü daha mutlu bir şekilde geçiriyor.
◊ Ne sıklıkla değiştirilmeli peki?
- Bir yaşından küçüklerde 6-8 tane, bir yaşından sonraysa 4-5 tane bez kullanılmalı. 2-3 yaşındaysa 4 tane kullanılabilir.
◊ Bebeklerin cildine losyon kullanmak doğru mu?
- Bebekler bezlerini kirlettikten sonra bez o sıvıyı çok hızlı emse bile cildin PH değeri değişiyor. Ancak losyon bunu önleyen bir bariyer. Bu nedenle kullanmak yararlı olabiliyor. Ancak günümüzde anneler bebek cildine çok fazla losyon kullanıyor. Bu da doğru değil. Kararında olmalı.
◊ Çocukların uyku kalitesini nasıl artırabiliriz?
- Araştırmaya göre, çocukların altının kuru olmasıyla uyku kalitesinin arasında da doğrusal bir bağlantı var. Bebekler doğduklarında günde 16 saat, sonrasındaysa 12 saat uyuyor. Erken yaşlarda uyku, bebeğin beyin gelişimi için çok önemli. Dolayısıyla uykusu ne kadar az bölünürse o kadar iyi. Bebeğin doğal bir şekilde uyanması gerekiyor. Eğer altı kirli diye uyanırsa bu onu hem huzursuz hem de yorgun yapıyor.
◊ Peki anne-babalara önerileriniz neler?
- Sırf bezini değiştirmek için bebeği uyandırmamak gerekiyor. Eğer uykusunu bölersek onun sağlıklı gelişimini olumsuz etkilemiş oluyoruz. Bu nedenle doğal olarak uyandığı anlarda bezi değiştirilmeli.
HAFTANIN KİTABI
‘Zamanın Altın Oranı’ ödevlerini bitiremeyen bir çocuğun zamana karşı yarışını anlatıyor.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Gülenbilge Ersan
Sayfa: 136 Fiyatı: 19 TL
HADİ GİDELİM
Pepee sahnede
Çocukların çok sevdiği Pepee, şarkılı müzikli danslı bir gösteriyle sahnede. Ayrıca bilmece, bulmaca ve sürprizler de olacak. Yer: İstanbul-Fenerbahçe Düşyeri Tarih: Bugün/Yarın Saat: 12.00 Fiyat: 35 TL
Tel: (0216) 542 16 71
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Sevim Gültekin’in torunları Bilge ve Beril.
SUALTINDA KARİKATÜR
Çocuklar yarın karikatürist Erman Gülgeç’in eğitimiyle köpekbalığı, ahtapot, denizatı, denizyıldızı ve yengeç çizecek.
Yer: İstanbul-Sea Life Akvaryum Tarih: Yarın
Saat: 13.00 Fiyat: 39 TL Tel: (444) 32 53