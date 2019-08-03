Anne sütü alarm veriyor

Bağımsız araştırma şirketi Wizsight, hamile ve emziren annelerin sigara kullanım oranlarını araştırdı. Sonuçlar korkunç! Araştırmayı ve sonuçlarını Uzman Dr. Atiye Gündüz’e sorduk.
Türkiye’de anne sütündeki nikotin oranı ne durumda?
- Türkiye, en çok sigara tüketen ülkeler arasında 11’inci sırada. Üstelik ülkemizde sigara tüketimi son 10 yıl içinde yüzde 52’lik bir artış gösterdi. Bağımsız araştırma şirketi Wizsight’ın annelerin sigara kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla 0-36 aylık bebeği olan, 20-40 yaş arası annelerle yaptığı anket çalışmasının sonuçları bu konuda çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre; sigara kullanan kadınların büyük bir kısmı emzirme süresince de bu alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar.
Bu çok korkunç! Peki, başka neler var araştırmada?
- Araştırmaya katılan annelerin yüzde 31’i sigara içiyor. Yüzde 30’u emzirme döneminde sigara içtiklerini belirtiyor. Yüzde 63’ü hamileyken sigara içmenin, emzirme döneminde sigara içmekten daha fazla zarar verdiğini düşünüyor. Emzirme döneminde sigara içen annelerin yüzde 78’i sigaranın zararlı olduğunu bildiklerini fakat bırakamadıklarını söylüyor. Yüzde 56’sı sigara içmeme gerginliğinin bebeğe daha zararlı olabileceğini düşünüyor.
Bebeklerin anne sütü yoluyla nikotin alması nelere sebep olur?
- Annenin emzirme döneminde sigara içmesi anne sütünü bir zehre dönüştürüyor. Hatta sigara içilen ortamda bulunduğunda bile sütün kalitesi bundan olumsuz etkileniyor. Bu durumda bebeğin bağışıklık sistemi güçsüzleşiyor. Emzirme döneminde sigara içen annelerin bebeklerinde astım, bronşit, zatürree gibi solunum yolları hastalıklarıyla ciddi kalp ve damar rahatsızlıkları görülebiliyor. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde sigara içen annelerin bebeklerinin zihinsel ve fiziksel gelişimi de olumsuz etkileniyor. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddeler anne sütünün tadını da bozuyor, bebekler çok daha erken bir dönemde emmeyi bırakıyor.
Sigara içen annelerin çocukları sigara içmeye daha yatkın değil mi?
- Evet, dünyaya nikotin bağımlısı olarak geldiğini söyleyebiliriz. Hatta bu bebekler anne sigara içmediği zamanlarda nikotin yoksunluğu bile çekiyorlar.
Anne sütü alarm veriyor
Bağımsız araştırma şirketi Wizsight, hamile ve emziren annelerin sigara kullanım oranlarını araştırdı. Sonuçlar korkunç! Araştırmayı ve sonuçlarını Uzman Dr. Atiye Gündüz’e sorduk.
Türkiye’de anne sütündeki nikotin oranı ne durumda?
- Türkiye, en çok sigara tüketen ülkeler arasında 11’inci sırada. Üstelik ülkemizde sigara tüketimi son 10 yıl içinde yüzde 52’lik bir artış gösterdi. Bağımsız araştırma şirketi Wizsight’ın annelerin sigara kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla 0-36 aylık bebeği olan, 20-40 yaş arası annelerle yaptığı anket çalışmasının sonuçları bu konuda çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre; sigara kullanan kadınların büyük bir kısmı emzirme süresince de bu alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar.
Bu çok korkunç! Peki, başka neler var araştırmada?
- Araştırmaya katılan annelerin yüzde 31’i sigara içiyor. Yüzde 30’u emzirme döneminde sigara içtiklerini belirtiyor. Yüzde 63’ü hamileyken sigara içmenin, emzirme döneminde sigara içmekten daha fazla zarar verdiğini düşünüyor. Emzirme döneminde sigara içen annelerin yüzde 78’i sigaranın zararlı olduğunu bildiklerini fakat bırakamadıklarını söylüyor. Yüzde 56’sı sigara içmeme gerginliğinin bebeğe daha zararlı olabileceğini düşünüyor.
Bebeklerin anne sütü yoluyla nikotin alması nelere sebep olur?
- Annenin emzirme döneminde sigara içmesi anne sütünü bir zehre dönüştürüyor. Hatta sigara içilen ortamda bulunduğunda bile sütün kalitesi bundan olumsuz etkileniyor. Bu durumda bebeğin bağışıklık sistemi güçsüzleşiyor. Emzirme döneminde sigara içen annelerin bebeklerinde astım, bronşit, zatürree gibi solunum yolları hastalıklarıyla ciddi kalp ve damar rahatsızlıkları görülebiliyor. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde sigara içen annelerin bebeklerinin zihinsel ve fiziksel gelişimi de olumsuz etkileniyor. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddeler anne sütünün tadını da bozuyor, bebekler çok daha erken bir dönemde emmeyi bırakıyor.
Sigara içen annelerin çocukları sigara içmeye daha yatkın değil mi?
- Evet, dünyaya nikotin bağımlısı olarak geldiğini söyleyebiliriz. Hatta bu bebekler anne sigara içmediği zamanlarda nikotin yoksunluğu bile çekiyorlar.