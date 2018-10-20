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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Anne ile babanın çocuk tanımı farklı

20 Ekim 2018

Prof. Dr. Norma Razon Türkiye’nin çok yakından tanıdığı bir pedagog. Bu yıl meslek hayatının 50. yılını kutluyor. 50. yıla özel olarak yediden yetmiş yediye herkesin faydalanabileceği bir projeyi hayata geçirdi. www.cocukludunya.com internet sitesini… Norma hocayla hem projesini hem de günümüz çocuk eğitimini konuştuk.

Anne ile babanın çocuk tanımı farklı

Nereden çıktı internet sitesi açma fikri?

Günümüzde insanlar interneti oldukça faal bir şekilde kullanıyor, her şeyi Google’a soruyor. Biz de teknolojik gelişimin doğasına uygun olarak anne babaların çocuklarını sağlıklı bir şekilde tanımalarının yollarını aradık ve çözümü bir internet sitesi açmakta gördük. Buna göre, tüm ebeveynlerin kolayca kullanabileceği bir sistem hazırladık..

Nasıl?

Meslek hayatıma 50 yıl önce başladım. 50 yıl önce karşıma çıkan çocuklar büyüdü, zamanla kendi çocuklarını bana getirir oldular, şimdi de torunlarını... Çok büyük heyecan ve keyif bu. Dünya ve zaman değişiyor, ama sorunlar azalmıyor. Biz de çocuklar ve aileleri için ne yapabiliriz, diye düşünürken Türk normlarına uygun bir soru paketi hazırladık. Bu soruları www.cocukludunya.com sitemizden üye olanlarla buluşturduk. Böylece ebeveyn istediği kadar çocuğun değerini siteye girip çocuğunun gelişimsel süreçlerini takip etmeye başladı. Çocuğun fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, sosyal gelişimi ve duygusal gelişim süreçlerini ayrı ayrı ele aldık. Örneğin, sisteme 4 yaşında bir çocuk bilgisi girdiniz, karşınıza “Koşar adım merdiven çıkar mı? Çift ayak zıplar mı? Tek ayak üstünde 5-6 saniye durabilir mi?” vb. sorular çıkıyor ve siz de onları ‘evet’ veya ‘hayır’ diye yanıtlıyorsunuz. Sorular bitince karşınıza bir değerlendirme tablosu çıkıyor. Çocuğun hangi alanda eksiği varsa, o yönlerini geliştirmek için önerilerle karşılaşıyorsunuz. O önerileri yerine getirdiğinizde ise çocuğun gelişim seviyesi tamamlanarak süreç devam ediyor.
Anne ile babanın çocuk tanımı farklı
Peki, ebeveynler çocuklarını gerçekten tanıyor mu?

İlginçtir ki, bizde annenin çocuğunu tanımlamasıyla babanın aynı çocuğu tanımlaması farklı. Yani anne çocuğu için “Çok yetenekli, el becerisi iyi, çok iyi şarkı söylüyor” gibi şeyler söylerken, baba “El becerisi kötü, dün bir tekerleme öğretmek istedim ama öğrenemedi, makas tutmayı beceremiyor” gibi şeyler söyleyebiliyor. Aynı anne baba, aynı çocuktan farklı farklı söz ediyor. Biz de işte bu uçurumu yok etmek için çeşitli soru tabloları çıkardık. Dolayısıyla çocuklarını kendiyle kıyaslayıp ona göre bir gelişim grafiği çizebiliyorlar.

Anne babalara önerileriniz neler peki?

Lütfen özellikle 0-6 yaş diliminde çocuğu veya torunu olanlar www.cocukludunya.com internet sitemizi ziyaret etsinler. Kendi çocuklarının değerlerini girerek gelişim düzeylerini takip etsinler. Okul öncesi dönem bir insanın hayatının temeli ve çok önemli. Bu nedenle gelişimi ne kadar doğru olursa gelecekteki hayatı da o kadar yolunda olabilir.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİN ÖNÜNE GEÇMENİN YOLLARI

Çocuğun sallanan dişini iple çekmeden önce bir kere daha düşünün! Neden mi? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin açıklıyor…

HADİ ANNE GİDELİM

Mardin’de buluşalım
Anne ile babanın çocuk tanımı farklı
LC Waikiki Aile Buluşmaları devam ediyor. Altıncı durağımız Mardin! ‘Çocuklarda mahremiyet eğitimi’nin konuşulacağı söyleşide Psikolojik Danışman Dolunay Kadıoğlu ve LC Waikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı sorularımı yanıtlayacak. Ayrıca herkese imzalı ‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ kitabımızı ve 50 şanslı kişiye 50 TL’lik alışveriş çeki armağan edeceğiz. Bekleriz.

Yer: Mardin-Dicle Kalkınma Ajansı Salonu

Tarih: Bugün

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0482) 502 01 21

Karagöz’ün uzay macerası

Gölge oyunu kültürünü günümüze taşıyan bu gösteride Hacivat ve Karagöz zaman makinesinde yolculuğa çıkıyor.
Anne ile babanın çocuk tanımı farklı
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Bugün

Saat: 13.30

Fiyat: 35 TL

Tel: (0216) 359 45 50

Rapunzel sahnede

Yediden yetmiş yediye herkesin çok sevdiği Rapunzel masalı yepyeni bir uyarlama ile tiyatro sahnesinde.
Anne ile babanın çocuk tanımı farklı
Yer: Ankara-Antares Sanat Merkezi

Tarih: Bugün

Saat: 17.00

Fiyat: 20 TL

Tel: (0312) 322 13 16

HAFTANIN KİTABI

‘Kes giydir eğlen meslekleri öğren’ kitabı, 6 yaş üstü çocukların kesip yapıştırarak meslekleri öğrenecekleri, çok eğlenceli bir faaliyet kitabı. Çocuklar eğlenerek öğrenecek.
Anne ile babanın çocuk tanımı farklı
Yayınevi: Şapka ve Fil Yayınevi

Yazar: Mustafa Topal

Tür: Faaliyet

Sayfa: 44

Fiyat: 29 TL

Fotoğrafını çek, gönder

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım. Özlem ve Fatih Soyöz’ün kızı Zeynep Ada...
Anne ile babanın çocuk tanımı farklı

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