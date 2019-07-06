Anne- babalar oyun oynamayı öğrenmeli

Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini, iyi bir okula gitmesini, kurslara katılmasını, sınavlardan yüksek not almasını önemsiyoruz ama ruh sağlığını yeteri kadar gündemimize almıyoruz. Prof. Dr. Meltem Kora, son kitabı ‘Çocuk Ruh Sağlığında Güzellik’le onların içindeki sanatsal kaygıyı araştırdı. Anne-babalara “Çocuklarınızın ruhunu doyurun” diyen Kora’yla buluştuk.
Çocuk ruh sağlığı’ deyince ne anlamalıyız?
- Çocuğun dengeli, tutarlı, zorluklarla baş edebilir biçimde gelişmesini anlıyoruz. Yani, yalnız kaldığında da çözüm üretebilir bir ruh sağlığından söz ediyoruz. Bize çocukların sorunlarıyla ilgili çok sık soru gelir ve çoğunlukla ‘Şunu şöyle yap, bunu böyle yap’ gibi öneriler istenir. Oysa ruhun tek bir ilacı, nasıl iyi veya doğru insan olunacağının tek bir yanıtı yoktur. Bu nedenle bu konuya sanat ve felsefi estetiğin alanına giren ‘güzellik’ kavramıyla yaklaşıyorum.
Bu noktada dikkate almamız gereken en önemli şey ne?
- Çocukların ruh sağlığının sözcüklerle doğrudan bağlantısı vardır. Bu nedenle ‘okumak’ çok çok önemli. Bir çocuk şiir veya öykü okuma alışkanlığı kazanırsa sözcükleri birbiriyle yakıştırmayı, harmanlamayı öğrenir. Sözcük dağarcığı geliştikçe düşüncelerinin evreni de genişler. Düşünce gelişimi sözcüklere bağlıdır. Bu nedenle çocukların ruh sağlığının gelişimi için dil becerilerinin gelişmesi gerekir. Sanatı, şiiri, edebiyatı, estetiği hayatımızın odak noktasına koymalıyız.
Notuna değil,
ruhuna odaklanın
Çocukluğa nasıl yaklaşmalı peki?
- Çocukluğun geçici ama şahane bir şey olduğunu fark etmeliyiz. O zaman, hayatı onunla paylaşa paylaşa yaşarız, çocukla birlikte biz de büyürüz. Örneğin anne-baba çocuğuyla birlikte oyun oynamalı, kendilerini de işin içine katmalı. Bunun için de oyun oynanmayı öğrenmek gerekiyor. Maalesef anne-babalar çocuklarıyla oyun oynamayı bilmiyor. Yetişkinler olarak bazen öylesine gerçekçi oluyoruz ki, oyunun eğlencesini ve saflığını yitiriyoruz. Oyun oynamayı bilmediğimiz için de çocukla iletişimimizi yeteri kadar geliştiremiyoruz.
Anne-babalar çocuklarıyla ilgili gelecek kaygısı duyuyorlar. Bu, çocuk yetiştirirken bir engel değil mi?
- Evet, engel. Bu kaygının temelinde de okul ve sınavlar var. Bu da diğer sorunların nedeninin ‘okul’ olmasına sebep oluyor. Oysa çocuğun okuldaki sıralamasına, sınavlarda aldığı notlara odaklanmak yerine ruhuna odaklanmalıyız. Notlar, sıralamalar çocuğun gerçek potansiyelini göstermeyebilir. Bir anne-baba öncelikle kendi çocuğunu tanımalı; onun mizacını, karakterini bilmeli. O karaktere uygun olarak çocuğunu büyütmeli. Bu da çocuğun ruhuna odaklanarak gerçekleştirilebilir.
Anne- babalar oyun oynamayı öğrenmeli
Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini, iyi bir okula gitmesini, kurslara katılmasını, sınavlardan yüksek not almasını önemsiyoruz ama ruh sağlığını yeteri kadar gündemimize almıyoruz. Prof. Dr. Meltem Kora, son kitabı ‘Çocuk Ruh Sağlığında Güzellik’le onların içindeki sanatsal kaygıyı araştırdı. Anne-babalara “Çocuklarınızın ruhunu doyurun” diyen Kora’yla buluştuk.
Çocuk ruh sağlığı’ deyince ne anlamalıyız?
- Çocuğun dengeli, tutarlı, zorluklarla baş edebilir biçimde gelişmesini anlıyoruz. Yani, yalnız kaldığında da çözüm üretebilir bir ruh sağlığından söz ediyoruz. Bize çocukların sorunlarıyla ilgili çok sık soru gelir ve çoğunlukla ‘Şunu şöyle yap, bunu böyle yap’ gibi öneriler istenir. Oysa ruhun tek bir ilacı, nasıl iyi veya doğru insan olunacağının tek bir yanıtı yoktur. Bu nedenle bu konuya sanat ve felsefi estetiğin alanına giren ‘güzellik’ kavramıyla yaklaşıyorum.
Bu noktada dikkate almamız gereken en önemli şey ne?
- Çocukların ruh sağlığının sözcüklerle doğrudan bağlantısı vardır. Bu nedenle ‘okumak’ çok çok önemli. Bir çocuk şiir veya öykü okuma alışkanlığı kazanırsa sözcükleri birbiriyle yakıştırmayı, harmanlamayı öğrenir. Sözcük dağarcığı geliştikçe düşüncelerinin evreni de genişler. Düşünce gelişimi sözcüklere bağlıdır. Bu nedenle çocukların ruh sağlığının gelişimi için dil becerilerinin gelişmesi gerekir. Sanatı, şiiri, edebiyatı, estetiği hayatımızın odak noktasına koymalıyız.
Notuna değil,
ruhuna odaklanın
Çocukluğa nasıl yaklaşmalı peki?
- Çocukluğun geçici ama şahane bir şey olduğunu fark etmeliyiz. O zaman, hayatı onunla paylaşa paylaşa yaşarız, çocukla birlikte biz de büyürüz. Örneğin anne-baba çocuğuyla birlikte oyun oynamalı, kendilerini de işin içine katmalı. Bunun için de oyun oynanmayı öğrenmek gerekiyor. Maalesef anne-babalar çocuklarıyla oyun oynamayı bilmiyor. Yetişkinler olarak bazen öylesine gerçekçi oluyoruz ki, oyunun eğlencesini ve saflığını yitiriyoruz. Oyun oynamayı bilmediğimiz için de çocukla iletişimimizi yeteri kadar geliştiremiyoruz.
Anne-babalar çocuklarıyla ilgili gelecek kaygısı duyuyorlar. Bu, çocuk yetiştirirken bir engel değil mi?
- Evet, engel. Bu kaygının temelinde de okul ve sınavlar var. Bu da diğer sorunların nedeninin ‘okul’ olmasına sebep oluyor. Oysa çocuğun okuldaki sıralamasına, sınavlarda aldığı notlara odaklanmak yerine ruhuna odaklanmalıyız. Notlar, sıralamalar çocuğun gerçek potansiyelini göstermeyebilir. Bir anne-baba öncelikle kendi çocuğunu tanımalı; onun mizacını, karakterini bilmeli. O karaktere uygun olarak çocuğunu büyütmeli. Bu da çocuğun ruhuna odaklanarak gerçekleştirilebilir.