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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

8 Haziran 2019

Dünya tarihi boyunca aile kavramı içinde evin reisinin kim olduğu çok tartışıldı. Anaerkil aile, ataerkil aile derken şimdi de ‘çocukerkil aile’ kavramı ortaya çıktı. Peki, nedir çocukerkil aile? Prof. Dr. Norma Razon’a sorduk.

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

Nedir çocukerkil olmak?

- Yaşamın çocuğa göre düzenlendiği bir aileyi ifade ediyor. Çocuktan başka hiçbir aile bireyinin haklarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, çocuğun yönettiği bir aile demek.

İyi bir yaklaşım mı peki?

- Hayır, elbette ki değil. Çocuğun yönettiği bir aile kabul edilemez. Çocuğun söylediği her şeyin yapıldığı, çocuğun istediği her şeyin alındığı, anne-babanın çocuğun etrafında pervane olduğu, hatta anne-babanın kurallar koymadığı ve sınırları belirlemediği bir aileden söz ediyoruz çocukerkil kavramıyla... İşte böyle bir ailenin içinde kaos olur, kargaşa olur, mutsuzluk olur ve o ailede güvensizlik egemen olur. Oysaki çocuk güveneceği, sırtını dayayacağın bir ebeveyne ihtiyaç duyar, kendi yönettiği bir ebeveyne değil.

Doğrusu nedir?

- Çocuk, anne-babaya bağımlı olmak değil; bağımsız olmak ve anne babadan ayrışmak gereksinimi duyar. Kendine ve ailesine güvenmek, anne-babasının güçlü olduğunu görmek ister. Ancak o koşullarda onlara güvenebilir. Aileyi bir gemiye benzetirsek, anne-babanın kaptan olmadığı, dümeni çocuğa kaptırdığı gemi karaya oturur. Kavga ve bağrışmanın en aza indirgendiği, disiplin kurallarının ve eğitim ilkelerinin anne-baba tarafından belirlendiği, çocukerkil olmayan ailede, karşılıklı anlayış, ilgi, sevgi, saygı ve güvenin var olduğu ortamda çocuklar muhakkak ki daha iyi yetişir.

Hadi gidelim

Kumda oyun

Çocuklara özel olarak tasarlanmış kumlukta yer alan oyuncaklarla eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor.

Yer: İstanbul-Uniq İstanbul

Tarih: Bugün-yarın / Saat: 10.00

Fiyat: 70 TL/ Tel: (0850) 850 86 47

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

Canım Kardeşim müzikali

Çocukların çok sevdiği Canım Kardeşim ekibi, harika bir müzikalle sahnede. Üstelik bu kez konu teknoloji bağımlılığı.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün / Saat: 13.00 / Fiyat: 35 TL

Tel: (0850) 450 13 19

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

Ege ile Gaga sahnede

Okulöncesi çocuklarının çok sevdiği Ege ile Gaga, eğlenceli bir gösteriyle sahnede.

Yer: Diyarbakır-Cegerxwin Kültür Merkezi

Tarih: Bugün / Saat: 13.30/15.30/19.30

Fiyat: 34.50 TL / Tel: (0412) 251 92 96

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

Albert EInsteIn ile zaman makinesi

Einstein’ın dünyaca ünlü izafiyet teorisi bu kez bir tiyatro oyununda. Çocuklar bu oyunla çok şey öğrenecek.

Yer: İstanbul-Tiyatro 34 / Tarih: Yarın

Saat: 15.00 / Fiyat: 34 TL

Tel: (0216) 350 34 34

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

Fotoğrafını çek, gönder

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.

Edibe Mollaoğlu Urgancı ve torunları...

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

Haftanın kitabı

‘Kitap Nasıl Okunur?’ çocukların evire çevire okuyacağı, çok eğleneceği harika bir kitap.

Yayınevi: Çınar Yayınları

Yazar: Daniel Fehr

Tür: Öykü / Sayfa: 32

Fiyatı: 14 TL

Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

 

 

 

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