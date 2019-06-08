Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil

Dünya tarihi boyunca aile kavramı içinde evin reisinin kim olduğu çok tartışıldı. Anaerkil aile, ataerkil aile derken şimdi de ‘çocukerkil aile’ kavramı ortaya çıktı. Peki, nedir çocukerkil aile? Prof. Dr. Norma Razon’a sorduk.
Nedir çocukerkil olmak?
- Yaşamın çocuğa göre düzenlendiği bir aileyi ifade ediyor. Çocuktan başka hiçbir aile bireyinin haklarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, çocuğun yönettiği bir aile demek.
İyi bir yaklaşım mı peki?
- Hayır, elbette ki değil. Çocuğun yönettiği bir aile kabul edilemez. Çocuğun söylediği her şeyin yapıldığı, çocuğun istediği her şeyin alındığı, anne-babanın çocuğun etrafında pervane olduğu, hatta anne-babanın kurallar koymadığı ve sınırları belirlemediği bir aileden söz ediyoruz çocukerkil kavramıyla... İşte böyle bir ailenin içinde kaos olur, kargaşa olur, mutsuzluk olur ve o ailede güvensizlik egemen olur. Oysaki çocuk güveneceği, sırtını dayayacağın bir ebeveyne ihtiyaç duyar, kendi yönettiği bir ebeveyne değil.
Doğrusu nedir?
- Çocuk, anne-babaya bağımlı olmak değil; bağımsız olmak ve anne babadan ayrışmak gereksinimi duyar. Kendine ve ailesine güvenmek, anne-babasının güçlü olduğunu görmek ister. Ancak o koşullarda onlara güvenebilir. Aileyi bir gemiye benzetirsek, anne-babanın kaptan olmadığı, dümeni çocuğa kaptırdığı gemi karaya oturur. Kavga ve bağrışmanın en aza indirgendiği, disiplin kurallarının ve eğitim ilkelerinin anne-baba tarafından belirlendiği, çocukerkil olmayan ailede, karşılıklı anlayış, ilgi, sevgi, saygı ve güvenin var olduğu ortamda çocuklar muhakkak ki daha iyi yetişir.
Hadi gidelim
Kumda oyun
Çocuklara özel olarak tasarlanmış kumlukta yer alan oyuncaklarla eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor.
Yer: İstanbul-Uniq İstanbul
Tarih: Bugün-yarın / Saat: 10.00
Fiyat: 70 TL/ Tel: (0850) 850 86 47
Canım Kardeşim müzikali
Çocukların çok sevdiği Canım Kardeşim ekibi, harika bir müzikalle sahnede. Üstelik bu kez konu teknoloji bağımlılığı.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün / Saat: 13.00 / Fiyat: 35 TL
Tel: (0850) 450 13 19
Ege ile Gaga sahnede
Okulöncesi çocuklarının çok sevdiği Ege ile Gaga, eğlenceli bir gösteriyle sahnede.
Yer: Diyarbakır-Cegerxwin Kültür Merkezi
Tarih: Bugün / Saat: 13.30/15.30/19.30
Fiyat: 34.50 TL / Tel: (0412) 251 92 96
Albert EInsteIn ile zaman makinesi
Einstein’ın dünyaca ünlü izafiyet teorisi bu kez bir tiyatro oyununda. Çocuklar bu oyunla çok şey öğrenecek.
Yer: İstanbul-Tiyatro 34 / Tarih: Yarın
Saat: 15.00 / Fiyat: 34 TL
Tel: (0216) 350 34 34
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Edibe Mollaoğlu Urgancı ve torunları...
Haftanın kitabı
‘Kitap Nasıl Okunur?’ çocukların evire çevire okuyacağı, çok eğleneceği harika bir kitap.
Yayınevi: Çınar Yayınları
Yazar: Daniel Fehr
Tür: Öykü / Sayfa: 32
Fiyatı: 14 TL
Aile kavramının evrimi Anaerkil, ataerkil, çocukerkil
Dünya tarihi boyunca aile kavramı içinde evin reisinin kim olduğu çok tartışıldı. Anaerkil aile, ataerkil aile derken şimdi de ‘çocukerkil aile’ kavramı ortaya çıktı. Peki, nedir çocukerkil aile? Prof. Dr. Norma Razon’a sorduk.
Nedir çocukerkil olmak?
- Yaşamın çocuğa göre düzenlendiği bir aileyi ifade ediyor. Çocuktan başka hiçbir aile bireyinin haklarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, çocuğun yönettiği bir aile demek.
İyi bir yaklaşım mı peki?
- Hayır, elbette ki değil. Çocuğun yönettiği bir aile kabul edilemez. Çocuğun söylediği her şeyin yapıldığı, çocuğun istediği her şeyin alındığı, anne-babanın çocuğun etrafında pervane olduğu, hatta anne-babanın kurallar koymadığı ve sınırları belirlemediği bir aileden söz ediyoruz çocukerkil kavramıyla... İşte böyle bir ailenin içinde kaos olur, kargaşa olur, mutsuzluk olur ve o ailede güvensizlik egemen olur. Oysaki çocuk güveneceği, sırtını dayayacağın bir ebeveyne ihtiyaç duyar, kendi yönettiği bir ebeveyne değil.
Doğrusu nedir?
- Çocuk, anne-babaya bağımlı olmak değil; bağımsız olmak ve anne babadan ayrışmak gereksinimi duyar. Kendine ve ailesine güvenmek, anne-babasının güçlü olduğunu görmek ister. Ancak o koşullarda onlara güvenebilir. Aileyi bir gemiye benzetirsek, anne-babanın kaptan olmadığı, dümeni çocuğa kaptırdığı gemi karaya oturur. Kavga ve bağrışmanın en aza indirgendiği, disiplin kurallarının ve eğitim ilkelerinin anne-baba tarafından belirlendiği, çocukerkil olmayan ailede, karşılıklı anlayış, ilgi, sevgi, saygı ve güvenin var olduğu ortamda çocuklar muhakkak ki daha iyi yetişir.
Hadi gidelim
Kumda oyun
Çocuklara özel olarak tasarlanmış kumlukta yer alan oyuncaklarla eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor.
Yer: İstanbul-Uniq İstanbul
Tarih: Bugün-yarın / Saat: 10.00
Fiyat: 70 TL/ Tel: (0850) 850 86 47
Canım Kardeşim müzikali
Çocukların çok sevdiği Canım Kardeşim ekibi, harika bir müzikalle sahnede. Üstelik bu kez konu teknoloji bağımlılığı.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün / Saat: 13.00 / Fiyat: 35 TL
Tel: (0850) 450 13 19
Ege ile Gaga sahnede
Okulöncesi çocuklarının çok sevdiği Ege ile Gaga, eğlenceli bir gösteriyle sahnede.
Yer: Diyarbakır-Cegerxwin Kültür Merkezi
Tarih: Bugün / Saat: 13.30/15.30/19.30
Fiyat: 34.50 TL / Tel: (0412) 251 92 96
Albert EInsteIn ile zaman makinesi
Einstein’ın dünyaca ünlü izafiyet teorisi bu kez bir tiyatro oyununda. Çocuklar bu oyunla çok şey öğrenecek.
Yer: İstanbul-Tiyatro 34 / Tarih: Yarın
Saat: 15.00 / Fiyat: 34 TL
Tel: (0216) 350 34 34
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Edibe Mollaoğlu Urgancı ve torunları...
Haftanın kitabı
‘Kitap Nasıl Okunur?’ çocukların evire çevire okuyacağı, çok eğleneceği harika bir kitap.
Yayınevi: Çınar Yayınları
Yazar: Daniel Fehr
Tür: Öykü / Sayfa: 32
Fiyatı: 14 TL