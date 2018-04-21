'Aile buluşmaları' başlıyor

Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan ve editörlüğünü benim yaptığım ‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ kitabı, muhteşem bir işbirliğine aracı oldu. Hürriyet Kitap ve LC Waikiki işbirliğiyle, bir yıl boyunca 12 ayrı şehirde 12 büyük konferansla ailelerle buluşup çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacağız. İlk buluşma 23 Nisan’da ünlü balet Tan Sağtürk ile birlikte İstinye Park’ta! Konumuz ise çocuklar için sanat.

Çocuk yetiştirmenin rehber kitabı

‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ geçtiğimiz yıl okurla buluştu. Bir anne babanın bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki çocuk eğitimini içeren kitapta alanında uzman 13 isim yer alıyor. Uzmanlar kendi alanlarıyla ilgili olarak anne babalara çocuk yetiştirme konusunda tavsiyeler veriyor. Nasıl etkili anne baba olunur, normal doğum mu yoksa sezaryen mi tercih edilmelidir, ek gıda nasıl hazırlanır, bebek memeden nasıl bıraktırılır, hangi oyuncaklar çocuklar için yararlıdır veya çocuk anaokuluna ne zaman gönderilmelidir gibi pek çok başlığın yer aldığı kitap anne babaların merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. Rehberde Haluk Yavuzer, Üstün Dökmen, Ender Saraç, Şirin Seçkin, Eyüp Sabri Ercan, Özgür Öner, Yıldız Dilek Ertürk, Başak Demiriz, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek ve Tan Sağtürk’ün görüşleri yer alıyor.

İlk konu: ‘Çocuklar için sanat’

Bir yıl boyunca gerçekleştirilecek konferanslar ‘LC Waikiki aile buluşmaları’ adıyla 23 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’te İstinye Park’ta başlıyor. İlk konuğumuz Tan Sağtürk. Bizi dinlemeye gelen ailelere ‘200 Adımda Çocuk Yetiştişme Rehberi’ kitabımızı imzalayıp hediye edeceğiz. Ayrıca çocukları da sürpriz hediyeler bekliyor. İlk konumuz ise ‘Çocuklar için sanat’ olacak. Sonraki duraklarımız ise Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir, Ankara, İzmir, Mardin ve Denizli.

‘0-6 yaş çok önemli’

Projenin LC Waikiki tarafındaki temsilcisi Kurumsal iletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, “0-6 yaş bizim için çok önemli, bu nedenle ‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ kitabını çok önemsiyoruz. Çünkü 0-6 yaş çocuğun korunmaya en çok ihtiyaç duyduğu, tercihlerin çocuk tarafından belirlenmediği, daha ziyade anne babalar tarafından belirlendiği bir dönem. Yani çocuklara en çok fayda sağlayacağımız yaş aralığı bu. Bu proje ile çok daha bilinçli, kendine güvenen, farkındalığı artmış geniş kitlelerin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

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